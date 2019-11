L’Institut International de Sociologie de Kiev (IISK) a publié les résultats d’un sondage qui indiquent que la côte de popularité de Volodymyr Zelensky diminue de mois en mois au fur et à mesure que les Ukrainiens comprennent qu’il ne leur apportera pas la paix tant promise dans le Donbass.

D’après les résultats de cette étude, à la fin du mois de novembre, seuls 52 % des Ukrainiens soutiennent encore Volodymyr Zelensky, et 19 % ont une opinion défavorable du président ukrainien, à peine quelques mois après son élection.

La côte de popularité de Zelensky s’est effondrée pendant l’automne, passant de 73 % d’opinions favorables en septembre, à 66 % en octobre, 64 % début novembre, avant de s’écrouler à 52 % à la fin du mois. Le taux d’approbation du travail du président ukrainien a suivi la même courbe passant de 64 % à 54 % au cours du mois de novembre.

La proportion d’Ukrainiens ayant une opinion défavorable de Zelensky a suivi la courbe inverse, passant de 7 % en septembre à 19 % à la fin du mois de novembre. De même que ceux désapprouvant son travail, qui sont passé de 23 % à 36 % au cours du mois.

La côte de popularité du Premier ministre, Alexeï Gontcharouk se maintient quant à elle à 11 %, par contre la proportion de personnes ayant une opinion défavorable ne cesse d’augmenter. Alors que seuls 9 % des Ukrainiens étaient mécontents du Premier ministre en septembre, ils étaient 14 % à exprimer cette opinion en octobre, 18 % début novembre et ils sont désormais 25 % à la fin du mois.

Les actions du gouvernement ukrainien sont aussi sévèrement évaluées par le peuple, dont à peine 37 % estiment désormais qu’il fait bien son travail (contre 44 % au début du mois de novembre), contre 48 % qui estiment qu’il ne le fait pas correctement (ils n’étaient que 37 % à avoir cette opinion au début du mois).

Cet effondrement de la côte de popularité de Zelensky et l’augmentation du mécontentement face au nouveau gouvernement ukrainien semble trouver sa source dans l’échec du président à réaliser sa promesse de campagne principale : mettre fin à la guerre dans le Donbass, et ramener enfin la paix dans le pays.

En effet, fin novembre, 51 % des Ukrainiens estiment que le nouveau gouvernement ne gère pas correctement la résolution du conflit dans le Donbass, alors que 40 % pensent le contraire. Début novembre, ils étaient 44 % à trouver que le gouvernement ne gérait pas correctement cette question, et 46 % à considérer qu’il gérait ce dossier de manière adéquate.

L’autre dossier qui a pesé lourd dans la balance ce mois-ci semble être la fameuse loi visant à lever le moratoire sur la vente des terres, qui est désapprouvée par 64 % des Ukrainiens, et soutenue par seulement 29 %.

Deux autres points noirs sont relevés par cette étude : la corruption et les tarifs des charges communales. En effet, 70 % des Ukrainiens ne voient aucun progrès dans la lutte contre la corruption à haut niveau, et 75 % ne voient aucune avancée des nouvelles autorités pour ce qui est de réduire les tarifs des charges communales, alors que 14 % des Ukrainiens dépensent plus de la moitié des revenus du ménage pour payer ces mêmes charges !

Un chiffre qui a plus que doublé depuis 2015 (6 % à l’époque). La proportion de ceux qui dépensent entre un tiers et la moitié de leurs revenus pour payer leurs charges communales est passé de 16 % à 21 % en quatre ans ! Ceux qui y consacrent entre 10 et 30 % de leur budget ont diminué passant de 48 % à 41 %, et ceux qui y consacrent moins de 10 % de leur budget sont passé de 18 % à 12 %.

Au lieu d’élaborer cinq plans farfelus de réintégration du Donbass qui ne se réaliseront jamais, Kiev ferait mieux d’appliquer ne serait-ce que le volet sécuritaire des accords de Minsk. Cela serait une démarche plus constructive et efficace, que les méthodes d’illusionniste de Zelensky, dont l’écran de fumée se dissipe à grande vitesse au fur et à mesure que les Ukrainiens se rendent compte qu’ils se sont fait rouler en beauté.

Si Zelensky continue sur cette pente glissante, il finira bientôt avec le même taux d’approbation que Porochenko à la fin de son mandat. Si en prime l’Ukraine perd définitivement le contrat de transit de gaz avec la Russie à la fin de l’année, la côte de Zelensky pourrait inaugurer de nouveaux records à la mode « Titanic ».

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider