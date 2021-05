Tragédie du MH17 : pour l’instant la justice aérienne somnole

Vendredi, à La Haye (Pays-Bas), le tribunal devrait reprendre les audiences dans l’affaire du crash du Boeing 777 malaisien (MH17) près de Donetsk. Rappel : le procès a débuté aux Pays-Bas le 9 mars 2020. Il y a un mois, la juge Maria Kneif, qui est chargée des relations avec les médias, a déclaré dans une interview accordée à RIA Novosti que le tribunal de La Haye ne prévoyait pas de rendre son verdict contre les accusés dans l’affaire du crash du Boeing malaisien avant la fin de cette année. Le procès sur le fond est prévu pour le 7 juin et plusieurs blocs d’audiences prévus dureront jusqu’en 2022.

Il y a sept ans, le 17 juillet 2014, le Boeing 777 du vol MH17 de Malaysia Airlines reliant Amsterdam à Kuala Lumpur était abattu dans l’espace aérien ukrainien. 283 passagers et 15 membres d’équipage ont été tués. Dès le début, le parti pris politique autour de la tragédie envers un narratif, bénéfique pour l’Occident et l’Ukraine, a malmené le bon sens. Des inexactitudes, des falsifications et des données manifestement non fiables. En outre, les experts ont signalé à plusieurs reprises des violations flagrantes des normes de l’ICAO. Le procès ne serait-il pas trop long ? Valery Chelkovnikov, président de l’Agence internationale de conseil et d’analyse « Flight Safety », membre de la World Flight Safety Foundation (FSF) répond à nos questions.

Valery Gueorguievitch, selon les experts, c’est une évidence : l’irresponsabilité de l’Ukraine a entraîné la mort de 298 personnes. Elle n’a pas fermé son espace aérien, ignorant le fait que des hostilités de grande ampleur se déroulaient sur son territoire. Elle aurait dû le fermer, n’est-ce pas ?

Sans équivoque. La Convention de Chicago de 1944 sur l’aviation civile internationale l’exige. Selon les documents de l’ICAO en vigueur au moment de la tragédie (et dont les exigences ont été renforcées depuis), un État membre de l’ICAO est responsable de la fermeture de l’espace aérien non seulement dans les zones d’hostilités, mais aussi en cas d’exercices militaires. Cependant, l’Ukraine, qui a fermé l’espace aérien au-dessus de la partie sud-est du pays d’abord à 26 000 pieds, puis à 32 000, ne l’a complètement fermé que quelques heures après la tragédie. Alors que le Boeing malaisien volant à 33 000 pieds avait déjà été abattu.

Les catastrophes ne sont jamais le résultat d’une cause unique : elles sont le résultat de l’interaction de plusieurs causes différentes. C’est le postulat de sécurité le plus important de l’un des fondateurs du concept de prévention des catastrophes, le scientifique américain Dan Petersen. En analysant les statistiques alarmantes des accidents dans l’espace aérien de l’Ukraine au cours de l’année tragique de 2014, nous avons signalé à plusieurs reprises un danger imminent : du 8 mars au 14 juin 2014 – une dizaine de tragédies aériennes consécutives ! Un avion a été abattu, un autre est tombé, un autre a été touché, un autre a été abattu, trois hélicoptères ont été détruits… Des gens sont morts.

La situation montrait donc littéralement qu’il y avait un grave danger dans l’espace aérien ukrainien ?

Exactement. Et que se passait-il en ces jours de juin près de l’Ukraine – dans l’espace aérien de l’Europe, l’un des plus fréquentés au monde, dans la zone de responsabilité d’Eurocontrol et de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ? Soit dit en passant, l’Ukraine fait partie de la zone de responsabilité d’Eurocontrol et lui est subordonnée sur le plan opérationnel.

C’est une remarque très importante.

Dans la zone de responsabilité d’Eurocontrol, il y a eu des exercices militaires de l’OTAN utilisant des équipements de guerre électronique. Durant ces mêmes jours, on a constaté une perte d’informations radar dans l’espace aérien de l’Autriche, de l’Allemagne, de la République tchèque et de la Slovaquie : les données relatives à la localisation, à la direction, à l’altitude et à la vitesse des avions ont disparu des écrans radar des services civils de contrôle du trafic aérien.

En clair, les aiguilleurs étaient « aveuglés » ?

Aveuglés. C’était un cas sans précédent. Eurocontrol et l’AESA ont dû lancer une enquête immédiate. Et l’enquête devait tenir compte des exigences les plus importantes de l’ICAO – « Directives sur les mesures de sécurité relatives aux activités militaires potentiellement dangereuses pour les opérations de vol des aéronefs civils ».

Une chose similaire s’était déjà produite le 4 octobre 2001, lorsqu’un missile ukrainien avait abattu un avion de ligne civil de la compagnie russe Sibir ?

Exactement. Comme vous le savez, en ce jour fou de 2001, l’armée ukrainienne, au cours d’exercices militaires, a abattu avec un missile, au-dessus de la mer Noire, l’avion de ligne Tu-154 qui reliait Tel-Aviv à Novossibirsk…

En 2014, les experts ont signalé à la communauté internationale le danger imminent. Y a-t-il eu une réaction ?

Pratiquement aucune. Quelques jours avant la tragédie, on m’a demandé de donner une interview pour une grande entreprise de médias étrangère. J’ai parlé de la situation alarmante dans l’espace aérien ukrainien. Mais ils n’étaient intéressés que par le sujet des vols au-dessus de la Crimée – les politiciens occidentaux insistaient pour fermer l’espace aérien au-dessus de cette région. Ce n’est pas là que vous devez fermer l’espace aérien, messieurs, mais là où c’est vraiment dangereux, ai-je dit. Une partie de l’espace aérien au-dessus de la flotte de la mer Noire est contrôlée par UkSATSE, une autre partie est contrôlée par Krymaeronavigatsia. Les avions volent, mais il n’y a pas de coordination. Pas besoin de s’occuper des vies humaines. Seuls des professionnels, et non des politiciens, devraient être impliqués dans la résolution des problèmes de sécurité aérienne.

Quatre-vingt-dix minutes après la destruction du Boeing 777 de la Malaysia Airlines, les autorités ukrainiennes ont finalement totalement fermé l’espace aérien dans la partie orientale de l’Ukraine, dans la zone d’information de vol de Dnipropetrovsk. Mais avant cela, les avions des compagnies aériennes étrangères ont continué à voler dans l’espace aérien au-dessus de la zone de guerre. L’AESA, Eurocontrol et les autorités aéronautiques d’Ukraine sont restées silencieuses…

Eurocontrol, qui avait interdit tous les vols au-dessus de la Crimée sous prétexte que la sécurité des vols ne pouvait être garantie dans son espace aérien, n’avait cependant aucune objection à ce que des vols survolent le territoire où se déroulent les hostilités.

À mon avis, toute la responsabilité incombe d’abord et avant tout à l’Ukraine. Les dirigeants des principales compagnies aériennes mondiales partagent mon point de vue. D’ailleurs, British Airways, après avoir analysé les facteurs de danger, avait cessé de survoler l’Ukraine quelques semaines avant la tragédie du vol MH17. Le comité interétatique de l’aviation (IAC) a également fait une déclaration selon laquelle l’enquête devrait être menée conformément à l’annexe 13 de la convention de l’Organisation de l’aviation civile internationale (ICAO). L’IAC a estimé que dans une situation aussi difficile que celle du crash du MH17, il était nécessaire de créer une commission internationale chargée d’enquêter sur le crash sous les auspices de l’ICAO.

Valery Gueorguievitch, vous êtes impliqué dans la prévention des accidents d’aviation depuis de nombreuses années, vous avez participé aux travaux de commissions d’État chargées d’enquêter sur les plus grands accidents. Qu’en pensez-vous : peut-on espérer qu’à la fin un verdict sans ambiguïté et objectif sera prononcé ?

Je ne comprends pas très bien pourquoi la Russie doit presque s’excuser pour le fait qu’un avion civil a été abattu au-dessus du territoire d’un autre pays ? Pourquoi viole-t-on les documents de l’Organisation de l’aviation civile internationale – ICAO – qui stipulent clairement que tout ce qui arrive à un avion en vol relève de la responsabilité du pays dans l’espace aérien duquel il se trouve ?

L’ICAO détermine non seulement les causes techniques du crash, mais évalue également les violations d’un point de vue du droit international. D’où une autre question : pourquoi l’enquête sur ce crash extrêmement complexe n’est pas menée sous l’égide de l’ICAO, mais est transférée (quasi exclusivement) aux Pays-Bas ? Après tout, lorsqu’en 1983 notre défense anti-aérienne a abattu un Boeing 747 sud-coréen au-dessus de la mer d’Okhotsk, à Sakhaline, l’enquête a été menée par l’ICAO. Dix ans auparavant, un F-4 d’Israël avait abattu un avion de ligne libyen, et l’ICAO était également chargée d’enquêter sur l’incident. Il existe d’autres exemples similaires.

Hélas, personne ne m’expliquera pourquoi dans le cas du vol MH17 le rôle de l’ICAO dans l’enquête néerlandaise est insignifiant, le rôle d’un consultant. Comment ne pas tenir compte des paroles de M. Ong Tee Keat, ancien ministre des transports de Malaisie, le deuxième pays en nombre de citoyens perdus dans l’accident : « Après cette tragédie, l’ICAO n’a toujours pas rompu son silence assourdissant. Compte tenu de ce qui est arrivé au vol MH17, les compagnies aériennes malaisiennes devraient reconsidérer leur dépendance vis-à-vis de l’ICAO ».

Vous me demandez : quand apprendrons-nous toute la vérité sur ce qui s’est passé dans le ciel de Donetsk ? Je ne suis pas un politicien, je suis un professionnel de l’aviation. Ma réponse est donc la suivante : les dirigeants de la fédération de Russie (ministère des Affaires étrangères, parquet général, comité d’enquête) doivent veiller à ce que l’enquête soit menée sous les auspices de l’ICAO. C’est la tâche principale. Seulement l’ICAO, comme il se doit en vertu des pouvoirs qui lui ont été confiés par près de 200 pays.

Et l’Occident calmerait la ferveur de sa russophobie enragée. Revenons en 1983, lorsqu’un Boeing sud-coréen, violant l’espace aérien soviétique et traversant la zone réglementée, a été abattu au-dessus de la mer d’Okhotsk. Le président Reagan déclare immédiatement que l’Union soviétique est un « empire du mal ». L’Occident a déclenché un véritable sabbat : de nombreux accords aériens internationaux avec l’URSS ont été annulés, et nous avons été contraints de passer par des pays tiers pour nous rendre aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni…

Mais l’ICAO s’est obstinée à enquêter sur cette tragédie. Le secrétaire général de l’ICAO, Yves Lambert, a rencontré à plusieurs reprises les dirigeants soviétiques. En outre, il s’est spécialement rendu à l’aérodrome militaire de Koubinka pour rencontrer le maréchal Kirsanov, chef de la sécurité de l’armée de l’air (j’étais dans l’équipe de Kirsanov) : pour parler aux pilotes de combat et vérifier leur connaissance des signaux d’atterrissage forcé en anglais. C’est sous l’égide de l’ICAO que les experts des deux pays, irréconciliables dans leurs positions, semblaient parvenir à un compromis, apaisant ainsi la tension de leur confrontation. À propos, voici une subtilité : au moment de l’incident avec le Boeing sud-coréen égaré, deux avions de reconnaissance américains survolaient la mer d’Okhotsk. Des Boeing, aussi. Pas d’autres commentaires !

Dans le cas du Boeing malaisien, l’ICAO n’a-t-elle pas encore donné son avis ?

Il n’est pas trop tard pour le faire. Ce n’est qu’alors que le monde pourra obtenir une évaluation objective, impartiale et apolitique de ce qui s’est passé, et pourquoi cela s’est passé, ce jour de juillet 2014 dans l’espace aérien ukrainien qui n’était pas fermé. En attendant, nous avons affaire à une attaque flagrante contre la Russie de la part de ceux qui ont oublié le principe de l’enquête sur tout accident d’avion : les autorités judiciaires ne commencent leur travail qu’après avoir tiré une conclusion sur les causes de la tragédie, en ayant en main un document d’experts indépendants de l’aviation qui ne soulève pas de doutes. Et pas d’un autre qui, trébuchant et se pressant, est mené à La Haye par des « témoins » de l’accident très douteux, mais satisfaisants pour l’enquête.

Natalia Iatchmennikova, Anatoly Jourine

Source : Rossiskaïa Gazeta

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider