Traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle : L’Ossétie du Sud viendra aider la RPD en cas d’agression militaire ukrainienne

La loi sur la ratification du Traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la République Populaire de Donetsk (RPD) et la République d'Ossétie du Sud, qui a été adoptée par le Conseil Populaire de la RPD le 14 décembre 2017, est entrée en vigueur le 25 décembre 2017, a rapporté le service de presse du Conseil Populaire.

Une fois ratifié, l'accord prend effet en tant que loi de la République Populaire de Donetsk, et les règles qui y sont énoncées seront maintenant transposées dans le système juridique de la République.

Grâce à cette loi, la RPD pourra recevoir une aide officielle de la République d'Ossétie du Sud, y compris, en cas d'agression militaire ukrainienne contre la République Populaire de Donetsk.

« Le nouveau statut du Traité permettra aux autorités d'État de réglementer les relations juridiques entre les États, plus spécifiquement dans les domaines politique, commercial et économique, social et humanitaire, culturel et autres, ainsi que de fournir un soutien en cas d'agression, ce qui est d'actualité en ce moment », peut-on lire dans la déclaration.

Pour rappel, ce traité avait été signé en mai 2017, lors de la venue du président de la République d'Ossétie du Sud, Anatoly Bibilov, en République Populaire de Donetsk. Lors de la signature du document, Anatoly Bibilov avait déjà déclaré que ce traité de coopération incluait une aide de la part de l'Ossétie du Sud en cas d'agression militaire contre la RPD.

Agence DONi News / Traduction par Christelle Néant