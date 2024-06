Triste Trump (hic) !

« Un esprit malicieux a défini l'Amérique comme un pays qui a passé de la barbarie à la décadence sans connaître la civilisation. On pourrait, avec plus de justesse, appliquer la formule aux villes du Nouveau Monde : elles vont de la fraîcheur à la décrépitude sans s'arrêter à l'ancienneté. » ("Tristes Tropiques", 1955).

​

Pas très original (et assez répétitif de ma part) de parodier le titre du célèbre essai de l'ethnographe Claude Lévi-Strauss. Pourtant, il faudra bien des générations d'historiens pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, où un ancien Président, regroupant tout ce que l'humain peut avoir de plus mauvais en sentiments, réflexions, idéologies (jusqu'à menacer ouvertement ses juges), se lisant presque physiquement sur son visage, est en passe de redevenir l'élu d'un peuple profondément divisé, du moins, le favori d'une élection très incertaine et certainement très serrée.



Le 5 novembre 2024 auront lieu les élections présidentielles aux États-Unis. Fin mai 2024, mais en fait, depuis le début, les primaires chez les démocrates et chez les républicains n'entretenaient aucun suspense dramatique : l'actuel Président en exercice Joe Biden sera le candidat à sa réélection pour les démocrates, et l'ancien Président Donald Trump, par ailleurs milliardaire, sera le candidat de la revanche pour les républicains. Le choc des vieillards : 78 ans (dans deux semaines) vs 81 ans !



Ce jeudi 30 mai 2024 a eu lieu un événement qui marquera l'histoire politique des États-Unis : Donald Trump a été jugé coupable à l'unanimité des douze jurés populaires de la cour criminelle de Manhattan, coupable de trente-quatre délits dont des falsifications de documents comptables. Le juge Juan Merchan, qui présidait le procès, doit fixer la peine de l'ancien Président le 11 juillet 2024. Quelle que soit la nature de la peine, même de la prison ferme, Donald Trump ne sera pas empêché d'être candidat aux élections présidentielles. Si c'est une première aux États-Unis, la France a déjà expérimenté deux anciens Présidents de la République jugés et condamnés, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy (et cela ne fait pas la fierté des Français).



Trump risque-t-il la prison ? En théorie, chaque délit pourrait lui valoir au maximum quatre ans de prison, et comme aux États-Unis, on peut cumuler les années de prison, il pourrait être condamné au maximum à cent trente-six années de prison ! Il y a très peu de chance qu'il aille en prison avant les présidentielles, car il peut faire appel, mais surtout, il y a plein d'autres obstacles. Le premier, c'est qu'avec un casier judiciaire vierge et sans sang sur les mains, un justiciable ordinaire ne serait a priori pas condamné à de la prison ferme pour ces délits.



En outre, en tant qu'ancien Président, il a droit (et c'est même une obligation) une garde rapprochée à vie pour le protéger, et il faudrait donc aménager un espace en prison pour que cette garde rapprochée puisse agir. Enfin, son incarcération pourrait mettre à mal le premier amendement de la Constitution, ce qui est le plus important aux yeux des Américains, à savoir la liberté d'expression : en enfermant un candidat aux présidentielles, d'autant plus qu'il est le favori, on l'empêcherait de faire campagne, et donc, de s'exprimer, ce qui contreviendrait à ce premier amendement.



On ne sait plus trop ce qui est le plus grave, si c'est d'avoir eu une liaison avec une actrice du porno (Stormy Daniels), avoir tenté de l'acheter pour qu'elle se taise avant son élection en novembre 2016, avoir corrompu les élections de 2016, avoir falsifié ses comptes pour ne pas voir cette tentative ? À une époque pas si éloignée (il y a vingt-cinq ans), on avait beaucoup disserté sur les plateaux de télévision sur le mensonge sous serment de Bill Clinton. Mais face à Donald Trump, l'ancien Président démocrate ferait vraiment figure de petit joueur.

Pour moi, le plus grave est ailleurs : que des hommes de pouvoir aient des failles et qu'elles soient mises à jour n'est pas très étonnant. En revanche, que l'un d'eux soit, en toute connaissance de cause, le favori des présidentielles, et cela de façon durable, pose vraiment question. Une grande partie du peuple américain, pas les intellos des quartiers chics à New York, mais les précaires, les travailleurs, ceux qui n'ont pas de retraite, etc. sont acquis à la cause trumpienne et quelles que soient les bêtises (pour ne pas écrire de gros mots) faites par Trump, ils lui garderaient leur soutien. Le pire, c'est que le démagogue populiste milliardaire les méprise et représente tout ce que ces personnes peu aisées devraient détester, en particulier l'arrogance de plus forts.



C'est la confrontation de la réalité historique des États-Unis : c'est aussi un peuple de cow-boys qui règlent les problèmes par la violence, la frime, la force, les rapports de force, le bluff. Même l'âge ne devait pas favoriser Trump. C'est vrai, Joe Biden, octogénaire maintenant, est vieux, mais il tient encore la route ; jamais dans la définition de sa politique il n'a été mis en cause pour une incohérence, ou une inconséquence, au contraire d'un Trump qui, lors de son mandat de 2017-2021, faisait n'importe quoi d'imprévisible sur le plan intérieur et extérieur. Et du reste, Trump est aujourd'hui plus vieux que Biden il y a quatre ans, juste avant sa première élection, et apparemment, il est en nettement moins bon état de santé que Biden au même âge, il suffisait de voir comment il se comportait pendant son procès débuté le 15 avril 2024 à New York, incapable de suivre une réquisition jusqu'au bout (sa présence à son procès était obligatoire).

La réaction de Donald Trump à sa condamnation multiple (je sais dire double pour deux, triple pour trois, mais je ne sais pas comment dire pour trente-quatre !) n'a bien sûr pas étonnée. Le lendemain dans une conférence de presse, le populiste hurlait au complot, à la politisation des juges, au procès truqué, et au vrai verdict qui tomberait le 5 novembre 2024 au soir... Être aussi hostile aux institutions (on l'a vu mettre de l'huile sur le feu dans l'invasion du Congrès en janvier 2021) et vouloir en être le magistrat suprême relève d'une schizophrénie... populaire !



Avec un esprit de finesse aussi peu développé que Trump, le porte-parole de Vladimir Poutine lui a apporté un soutien moral dans ses déboires judiciaires, ce qui n'est pas très malin politiquement pour l'aider à convaincre les électeurs américains qu'il n'est pas le candidat de puissances étrangères. Il faut dire que lorsqu'il s'agit de déstabiliser un pays, les dirigeants russes n'ont jamais hésité à porter leurs gros sabots, ils ne font pas dans la dentelle. Beaucoup plus subtils, les dirigeants chinois préfèrent se taire et compter les points. Quant aux autres dirigeants du monde, le silence est d'or : charger Trump mettrait leur diplomatie en danger si jamais il revenait au pouvoir. La prudence s'impose donc.



Plus c'est gros, plus ça passe. On retrouve cela aussi dans d'autres démocraties, comme en France où un parti ouvertement populiste (et d'essence d'extrême droite), qui n'a jamais caché ses sympathies pour Donald Trump, reste obstinément très largement en tête des sondages alors que son inconsistance, son incohérence, la vacuité de son bilan, ses contradictions, son électoralisme sont mis à jour depuis le début de la campagne des élections européennes. Mais à quoi rêve les peuples masochistes ? Plus au Père Noël mais au Père Fouettard ? Peut-être. On n'a que ce qu'on mérite.





Sylvain Rakotoarison (31 mai 2024)

