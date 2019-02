Trois agents du SBU arrêtés en RPD, plus de 40 kg d’explosifs saisis

Les forces de l’ordre de la République Populaire de Donetsk (RPD) ont arrêté trois hommes soupçonnés d’avoir commis une série d’actes terroristes et de sabotage sur le territoire de la République pour le SBU.

Photo : Ministère de l’Intérieur de la RPD

« Iouri Ivanov, Andreï Garrious et Stanislav Sourovtsev ont été recrutés par des agents du Service de sécurité de l’État ukrainien (SBU) […] Ivanov a suivi une formation spéciale pour commettre des actes de sabotage et de terrorisme dans une base qui se trouve dans la région de Nikolaïev. La formation s’est déroulée dans le plus grand secret », a déclaré le Centre des relations publiques du ministère de l’Intérieur de la RPD.

Selon les enquêteurs, Sourovtsev et Garrious ont aidé Ivanov à « préparer et à commettre des sabotages sur des infrastructures et des équipements vitaux de la République ».

Photo : Ministère de l’Intérieur de la RPD

« Au cours de la perquisition sur le lieu de résidence de l’un des accusés, plus de 40 kilogrammes d’explosifs, de moyens de dynamitage, de dispositifs de transmission et de réception de signaux radio à distance, de batteries et d’autres éléments d’explosifs industriels et artisanaux ont été saisis », a noté le Centre des relations publiques du Ministère de l’intérieur de la RPD.

Plusieurs procédures pénales ont été engagées contre les accusés. S’ils sont reconnus coupables par un tribunal, ils risquent la peine de mort.

Source : DAN

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider