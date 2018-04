Trois civils blessés par des tirs de snipers ukrainiens au point de passage de Maryinka

Après les tirs sur les employés de la station d’épuration et la fermeture de cette dernière hier, l’armée ukrainienne poursuit ses provocations et crimes de guerre contre les civils du Donbass.

Aujourd’hui vers midi, les snipers ukrainiens stationnés près de Maryinka ont ainsi ouvert le feu sur un autobus remplis de civils qui était en train de franchir le point de passage de la ligne de front pour se rendre en République Populaire de Donetsk (RPD).

Suite à ces tirs deux femmes et un homme, tous habitants de la RPD, ont été blessés, dont une femme qui a eu le fémur cassé par la balle qui est entrée dans sa jambe gauche.

Toutes les victimes ont reçu les premiers soins sur place de manière extrêmement rapide avant d’être envoyées à l’hôpital.

La femme qui a reçu une balle dans la jambe a été envoyée au Centre de Traumatologie de Donetsk et va être opérée le plus rapidement possible. Son état a été qualifié de moyennement grave par les médecins à cause de la perte de sang importante qu’a entraînée la blessure.

Cette femme a confirmé aux journalistes venus l’interroger que les tirs venaient des positions de l’armée ukrainienne.

Le directeur adjoint du Centre de Traumatologie, qui s’est occupé d’elle, a déclaré que depuis peu les victimes civiles des tirs de l’armée ukrainienne se multiplient et plusieurs ont été soignées dans ce centre spécialisé de Donetsk.

Ces provocations qui ont lieu en pleine visite du chef adjoint de la mission de l’OSCE, Alexander Hug, semblent poursuivre plusieurs buts : provoquer des tirs en retour de la part de l’armée de la RPD, et sortir du format de négociation de Minsk pour obtenir un format plus avantageux pour Kiev qui espère toujours pouvoir faire venir des casques bleus comme force d’invasion afin de récupérer militairement le Donbass.

Comme on peut le voir la réticence de Kiev à appliquer les accords de Minsk et la Convention de Genève, qu’elle a signés est plus que flagrante, sans parler du fait que les soldats ukrainiens n’en n’ont visiblement rien à faire de la vie des civils du Donbass qu’ils sont venus prétendument « libérer ». Je laisse chacun et chacune juger de ce que sont de tels libérateurs…

Christelle Néant

