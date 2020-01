TRUMP a osé le lâche ASSASSINAT d’un grand résistant vainqueur de Daesh et d’Al-Qaida au Proche-Orient

J’ai horreur du champagne mais hier, dès l’aube, j’ai ouvert une bouteille de saké qui n’attendait que cela, pour fêter l’élimination que j’attendais depuis des semaines, de cette crapule islamo-nazie. Après les exactions commises par le régime terroriste du côté du Golfe et en Irak, l’absence de réaction des Américains avait induit les mollahs à croire qu’ils avaient le champ libre, et les plus cons des observateurs européens s’étaient déjà persuadés que Trump, pour des raisons électorales, ne ferait décidément rien avant d’être réélu. Pour le régime islamo-nazi, quelle surprise ! C’est un coup terrible dont il ne lui sera pas possible de se relever. S’il tente quelque chose pour essayer de ne pas perdre la face, la supériorité de l’Amérique et d’Israël, non seulement sur le plan militaire, mais surtout sur celui du renseignement, fera qu’il sombrera dans le ridicule, et s’il réussissait quelque massacre, cela achèverait de persuader les gouvernements les plus cons de l’Europe (dont le nôtre, hélas) qu’ils s’étaient engagés sur la même voie calamiteuse qui avait déjà conduit à la guerre après la conférence de Münich en 38.

Les populations des pays colonisés par l’Iran, qu’il s’agisse du Liban ou de l’Irak, sont en train de se soulever. On parle beaucoup de Soleimani, mais plusieurs salopards du Hezbollah sont partis avec lui pour un rendez-vous avec les 72 vierges. Grand bien leur fasse. L’éradication du terrorisme totalitaire passera nécessairement par l’élimination de Nasrallah au Liban. Si les Libanais eux-mêmes s’en chargeaient, ce serait tout à fait à leur honneur, mais gageons qu’ils préfèreront qu’une puissance extérieure les en délivre. Dans cette région, on se plaint volontiers de la misère qu’on subit, mais on ne fait rien pour y remédier, ou bien on n’en est pas capable. On sera quand même bien capable, par la suite, de se plaindre de ceux qui auront fait le sale boulot. Mais peu importe : l’Iran ne menace pas que le Moyen-Orient, et il y a déjà longtemps que l’Europe elle aussi directement menacée par les missiles et le terrorisme islamiques aurait dû prendre le taureau par les cornes.