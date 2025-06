Trump la mort, Trompe tout le monde ! 

@olivier cabanel

Je me souviens d’un reportage d’une chaine nationale montrant un jeune couple d’Israélien regardant depuis le sommet d’une colline la Bande de Gaza sous un bombardement au Phosphore blanc. C’était plus de 10 ans avant le 7 octobre !!!

Faire la liste des horreurs commises par les Israéliens serait fastidieux mais, sans conséquence pour le Coupable... un ange passe et on met la poussière sous la table pour continuer à s’acharner sur les « Zantisémites » non Arabes.

on revient toujours à :

Les Hommes n’ayant pu faire que ce qui est juste soit fort etc, etc...