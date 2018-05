Trump menace l’Iran de conséquences très graves

Rohani menace : Si cet accord est dénoncé ou réaménagé, l’Iran reprendra le traitement de l’uranium sans aucune limite.





@Moderatus





C’est un peu comme si l’Europe devait s’inquiéter des menaces d’un agonisant sur son lit de mort !





Ce qui est surtout terrifiant en la circonstance, c’est la connerie des réactions européennes. L’objectif quasi déclaré de l’Amérique aussi bien que d’israël, c’est d’abattre le plus rapidement possible le régime des mollahs. Cette solution ne serait pas faite pour déplaire aux Russes, malgré les incertitudes liées à une assez longue période de confusion politique, et les entreprises françaises qui se sont engagées bien imprudemment dans une politique de collaboration n’auraient plus à craindre les sanctions tout à fait nécessaires et légitimes prévues par l’Amérique. Elles auraient dû se souvenir, avant de se lancer dans une aventure aussi lamentable, de ce qui était arrivé à Louis Renault après la guerre, dont l’entreprise avait été nationalisée à la demande du CNR pour avoir obéi à la politique de « franche collaboration » voulue par Laval.







La levée des sanctions aura permis au régime des mollahs de perdurer. Les liquidités qui sont rentrées dans les caisses de l’état sont allées dans les poches des affidés de Khamenei, ont financé l’occupation iranienne en Syrie, au Liban, au nord de l’Irak, les milices chiites au Yémen ; elles auront surtout permis de perfectionner des missiles balistiques bientôt nucléarisés qui pointeront vers les capitales européennes si on laisse faire. De ces sommes considérables, l’iranien de la rue n’aura jamais vu la couleur. La France est donc actuellement complice et collabore, au pire sens du terme, avec un régime islamo-nazi que ben Salmane, non sans raison, a déjà comparé plusieurs fois à celui d’Adolf Hitler.