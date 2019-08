TRUMP mouche MACRON qui lui fâche Poutine. La cour des grands ressemble à une cour de récréation

Le message de TRUMP est clair “Personne ne parle pour les États-Unis”

« L’Iran a de graves problèmes financiers. Ils veulent désespérément parler aux États-Unis, mais reçoivent des messages contradictoires de la part de tous ceux qui prétendent nous représenter, parmi lesquels le président français Macron », a-t-il insisté.

Pour TRUMP, les interférences de MACRON entre lui et l'Iran sont un frein pour le dialogue et les négociations directes qu'il veut engager avec les dirigeants de ce pays.

TRUMP estime que personne ne peut parler au nom de son pays, et si sa volonté est de négocier d'état à état et non avec des blocs ou souvent les désaccords sont patents, alors il faut respecter sa stratégie.

Les dissensions transatlantiques ne datent pas d'hier et en France les politiques et les médias n'ont toujours pas digéré l'élection de TRUMP. Ce n'était pas et de loin leur favori.

Les divergences se sont accumulées sur le climat, le rôle de l’U. E, le Brexit, l'Iran.

On va même chercher des poux par médias interposés sur la tête de TRUMP en se moquant des folies de ce président qui voudrait acheter le GROENLAND, alors que l'on sait que c'est un projet ancien, Henry TRUMAN en 1946 avait offert 100 millions de dollars pour l'acquérir.

TRUMP veut acheter le Groenland qui est un gouffre financier pour le Danemark.

Nous on vend les aéroports, les monuments, les vignobles, les hôtels, les bijoux de famille. Les USA eux veulent acheter le Groenland.

Qui est critiquable ? Celui qui dilapide le patrimoine, ou celui qui veut l'agrandir ?

Dans le combat entre les deux grands mâles que sont TRUMP et POUTINE, MACRON se meut de l'un à l'autre pour exister et donner l'impression qu'il boxe dans la même catégorie. Il invite POUTINE avant le G7 pour envoyer un message à TRUMP : « tu vois, j'ai un allié de poids »

Mais ce rôle de petit télégraphiste ne grandit pas l'image de la France

A moins que MACRON ne s'imagine avoir mandat pour parler au nom de l'Europe toute entière, ce qui n'est évidemment pas le cas quand on voit ses rapports avec de nombreux pays Européens.

Il a fâché en Europe, les pays de l'Est,( Pologne, Tchèquie, Slovaquie et Hongrie), l’Italie, Le Royaume Uni, l'Allemagne, car contrairement à MACRON l'infléxible, MERKEL veut un brexit renégocié

http://www.leparisien.fr/international/brexit-merkel-juge-possible-un-accord-avec-johnson-dans-les-30-jours-21-08-2019-8137191.php

Il fâche aussi la Russie, les USA, la Chine, en voulant leur expliquer quelle est la bonne conduite à tenir envers leur peuple. Il vient de se fâcher avec le Brésil.

Décidément, notre président serait-il aussi maladroit à l'international qu'il l'est quand il s'adresse aux français ?

Il reçoit POUTINE à Brégançon pour raffermir les liens France Russie, et le fâche en lui parlant publiquement des manifestations en Russie voulant jouer les donneurs de leçons de démocratie comme il l'a fait pour la Chine.

Il est alors applaudi par une certaine presse servile qui voit là un acte de courage au lieu d'y constater des erreurs diplomatiques graves.

Il a tendu la perche à un POUTINE qui ne s'attendait pas à un tel cadeau.

et qui en bon judoka se sert de l'attaque de l'autre pour le mettre à terre.

Je vous le dis , une vraie cour de récréation

« Nous ne voulons pas d’une situation telle que celle des “gilets jaunes” à Moscou »

MACRON s'est piégé lui même

https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/monde/gilets-jaunes-comment-poutine-piege-macron-bregancon-109982 ?

POUTINE détaille alors le bilan

11 tués, 2500 manifestants blessés, certains gravement, 2000 policiers blessés.

Il est gentil POUTINE, car il aurait pu ajouter que si cette affaire avait été bien traitée au départ, le mouvement aurait duré 24 heures au lieu de 9 mois et qu'il peut encore renaître de ses cendres.

La réponse de MACRON a été, « oui mais chez nous les gilets jaunes peuvent se présenter aux élections, et nous n'arrêtons pas les opposants »

Ces deux affirmations ne sont pas tout à fait exactes et vérifiables dans les faits.

Combien d'ouvriers à l'assemblée nationale ?

Réponse simple ZERO

Si 4,6% des députés sont employés, aucun n’est ouvrier, alors que ces catégories représentent la moitié de la population active, selon l’Institut Diderot.

Une démocratie qui s'étiole à cause d'une représentativité qui s’appauvrit.

Avec le système électif unique en Europe qui nous est imposé, nous avons une assemblée représentative qui n'est pas du tout représentative et qui serait plutôt une oligarchie qui dirige le pays comme le pensent et l'expriment certains analystes politiques.

Sur la seconde affirmation, ''on n'arrête pas les opposants''

N'a-t-on pas arrêté préventivement des opposants gilets jaunes ?

Alors bien sûr , la Russie n'est pas un exemple de démocratie, mais la nôtre n'est pas totalement exemplaire monsieur le président.

On ne joue pas au bras de fer avec les puissants, on négocie, on respecte et se fait respecter. Tout le monde n'est pas DE GAULLE c'est une certitude.

Quand on a des résultats économiques pas très brillants, des mouvements sociaux importants en cours et d'autre annoncés, quand on a une cote de confiance qui se retrécit comme peau de chagrin, on est plus prudent et plus conciliant déjà avec son peuple, et moins critique envers les autres dirigeants, surtout quand leurs résultats économiques et leur cote de popularité sont beaucoup plus florissants que la sienne.