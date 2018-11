TRUMP se rit des journalistes et des sondages

@moderatus

Vous savez le mépris de Macron envers le peuple de France n’est pas mal non plus.Ses insultes envers les dirigeants populistes ne sont pas piquées des vers non plus

Cela est un évidence que je mettrai nullement en cause, ils peuvent effectivement se serrer la pince, qui nous dit qu’ils ne sont pas connu à l’époque ou Macron était banquier. Nous sommes dans le mur et regardons en France dans la mesure ou des conflits conséquents éclatent en France dans les banlieues. Nous ne serons nullement en mesure d’y faire face. Nous avons toujours eu en France et en Europe de beaux parleurs non teneurs de leurs engagements mais la question qui me turlupine nous sommes dans le mur et nous n’agissons pas.