La signature cette semaine entre la Turquie – deuxième armée de l'OTAN – et la « menaçante Russie », d'un contrat de plus de 2 milliards d'euros portant sur l'achat de systèmes de défense antiaériens S-400 (russes !), n'a laissé personne indifférent au sein de l'Alliance atlantique, où l'indépendance stratégique passe généralement au second plan en matière de défense.

Membre de l’OTAN depuis 1952, la Turquie fait depuis longtemps partie d’un dispositif états-unien (et par extension "occidental") visant à contenir la puissance russe (autrefois soviétique) et à verrouiller l’accès à la Méditerranée. Feu Zbigniew Brzezinski, définissait la Turquie, à l’instar de l’Iran ou de l’Ukraine, comme un "pivot géostratégique" : "un État dont la position géographique lui donne un rôle clé pour accéder à certaines régions ou lui permet de couper un acteur géopolitique de premier plan (en particulier Russie et Chine) des ressources qui lui sont nécessaires"[i]

Or à partir de l'année 2016, et plus particulièrement suite à la tentative de coup d'état manqué du 15 juillet de la même année, la nouvelle Turquie d'Erdogan semble opérer un changement stratégique majeur, en s’émancipant toujours un peu plus de ses alliés traditionnels occidentaux. En effet, les relations avec Bruxelles[ii] – sur fond de "crise des réfugiés", mais aussi d'ingérence dans la politique intérieure turque – et les États-Unis – Washington appuyant militairement sur le terrain les combattants kurdes de l'YPG dans le collimateur d'Ankara – ne cessent de se dégrader et poussent logiquement la Turquie à se tourner vers de nouveaux alliés dans la région. Une tendance qui pourrait bien se confirmer, et qui ne manquera pas d’exaspérer encore un peu plus les Occidentaux...