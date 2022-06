Ukraine-Afrique : Aucun mot de Zelensky devant l’Union Africaine sur le calvaire des ressortissants africains

Mais comme ce manque de condiment à l’air de vous préoccuper fortement, voici pour vous , très chère :

Le Canada, premier cultivateur et exportateur mondial, a connu de fortes sécheresses durant l’été 2021 qui ont diminué la récolte. « En juillet 2021, il y a eu un dôme de chaleur dans l’Ouest canadien qui a réduit de 50 % la récolte de moutarde brune. Celle dont on a besoin pour faire de la moutarde de Dijon », explique Luc Vandermaesen, directeur général de Reine de Dijon, troisième industriel français de moutarde. Par conséquent, les exportations ont baissé et les prix ont flambé.

La guerre en Ukraine

Le contexte géopolitique s’est également invité dans la crise du marché de la moutarde. La Russie et l’Ukraine, deux gros producteurs de graines, auraient pu permettre de compenser les pertes canadiennes. Or, l’Ukraine, en guerre, a interrompu sa production et la Russie a été frappée par un embargo commercial.

Qu’en est-il de la production française ? D’après l’Association des producteurs de graines de moutarde en Bourgogne (APGMB), elle représente 50 % de la production européenne. Cependant, les cultivateurs font face à plusieurs contraintes ; climatique et réglementaire, lié à l’interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires en Europe. « », raconte Luc Vandermaesen.En Bourgogne, qui fournissait habituellement entre 10 % et 35 % des besoins nationaux, le mauvais hiver 2021 couplé avec l’épisode de gel des 7, 8 et 9 avril 2021 a réduit la récolte de plus de 50 %. Malheureusement, ces épisodes se sont produits suite à des récoltes médiocres en 2019 et 2020, et il n’y avait donc plus de stock de report

Les fabricants de moutarde en paient le prix. « », détaille le directeur général de Reine de Dijon.Depuis octobre 2021, nous produisons encore tous les jours de la moutarde, avec une baisse de l’ordre de 20 à 25 % en raison des difficultés d’approvisionnement.

