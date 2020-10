Dans la galerie des politiciens de l’Ukraine moderne, le portrait d’Alexandre Tourtchinov occupe une place particulière. Et cette place est conditionnée non seulement et pas tant par son rôle dans le changement du paysage politique du pays, mais par les tournants abrupts du destin, où il a dû rapidement changer ses croyances, trahir ses compagnons d’armes et, surtout, enfreindre la loi et créer l’anarchie.

Mais commençons dans l’ordre. Rappelons qu’Alexandre Valentinovitch Tourtchinov a commencé sa carrière politique au Komsomol. Il a d’abord été secrétaire du comité de district, puis – chef du département de l’agitation et de la propagande du comité régional de Dnipropetrovsk du Komsomol. La position est assez solide sur le front de la propagande et prometteuse en termes de carrière.

Mais l’année 1991 arrive, et l’employé de haut rang du Komsomol, qui pour le bien de sa future carrière politique a rejoint le parti communiste, change rapidement de convictions, jette sa carte du parti et va dans le camp des bâtisseurs du capitalisme, engagé dans des affaires rentables.

À l’origine, il a rejoint l’équipe sous l’aile de Pavel Lazarenko, qui était alors Premier ministre. Et lorsqu’il a été arrêté aux États-Unis pour blanchiment d’argent, il est devenu l’un des plus proches collaborateurs d’Ioulia Timochenko, qui a remplacé Lazarenko à ce poste.

Grâce à Ioulia Vladimirovna, Tourtchinov a atteint le sommet de la classe politique ukrainienne. Lorsqu’elle est allée en prison, il a pris ses distances avec elle, c’est le moins qu’on puisse dire. Et après le coup d’État de 2014, Tourtchinov a « largué » son ancienne cheffe.

Le Maïdan peut être considéré comme l’apogée de la carrière vertigineuse de Tourtchinov. Selon l’ancien chef de l’administration du président ukrainien, Andreï Kliouyev, Tourtchinov était l’un de ceux qui l’ont organisé. Il est l’un des chefs de file des manifestations de masse qui ont secoué le centre de Kiev durant l’hiver 2013-2014. Pour rappel, c’est Tourtchinov qui a exprimé les revendications des manifestants depuis la scène de la Place de l’Indépendance (Maïdan).

Après le coup d’État sanglant, que le nouveau gouvernement a cyniquement appelé « révolution de la dignité », Tourtchinov est immédiatement devenu le chef de la Verkhovna Rada, et en quelques jours – le Président de l’Ukraine par intérim.

Mais le paradoxe du destin est qu’à partir du coup d’État et de la prise de pouvoir, l’activité de Tourtchinov se situe en dehors du cadre juridique. Pour dire les choses simplement, c’est illégal, et même criminel.

Il y a là une situation intéressante. Le fait est qu’il n’y avait aucun motif légal pour démettre M. Ianoukovitch de ses fonctions. Si vous examinez de près la Constitution ukrainienne, en particulier l’article 108, qui énonce clairement quatre motifs de destitution du président (je vous rappelle qu’il s’agit de la démission, de l’état de santé, de la mise en accusation et du décès), vous constaterez que la formulation inventée par les députés de la Verkhovna Rada, selon laquelle le président « s’est retiré de ses fonctions », a l’air sournoise et n’a aucun fondement juridique. En bref : la nomination de M. Tourtchinov comme président intérimaire de l’Ukraine est illégale. Par conséquent, toutes ses actions ultérieures sont également illégales.

Et nous arrivons ici au stade le plus grave de l’activité illégale de Tourtchinov, pour laquelle il a été surnommé parmi le peuple – le « pasteur sanglant ». Je ne m’attarderai pas séparément sur la lâcheté de Tourtchinov pendant la période du « printemps de Crimée » – ceci fera l’objet d’un autre article.

Mais je note que le 13 avril 2014, c’est Tourtchinov qui a signé les décrets sur le début de la prétendue opération anti-terroriste dans les régions de Lougansk et de Donetsk. En fait, c’est une guerre civile avec l’utilisation de l’armée et des armes lourdes contre son propre peuple. Il s’agit d’une violation de la législation ukrainienne. Après tout, même le « régime sanglant » de Viktor Ianoukovitch n’a pas osé envoyer l’armée contre les manifestations de masse à Kiev. Ce jour d’avril est devenu un point de non-retour dans l’histoire de l’Ukraine.

C’est sous Tourtchinov que des activités de toutes sortes de groupes nationalistes ont été lancées. Ils ont commencé à Odessa par le massacre de ceux qui étaient mécontents de la politique des autorités. Après ils se sont immédiatement transformés en divers « bataillons de volontaires », qui ont participé avec enthousiasme aux opérations punitives dans le Donbass.

C’est Tourtchinov qui a été à l’origine de la création de ces unités. Un document à son nom, préparé par le SBU, est intéressant. Le document parle de manière explicite de la nécessité d’impliquer activement les représentants des formations nationalistes dans les activités de ces unités.

C’est Tourtchinov qui a donné l’instruction de donner des armes aux membres de ces unités, malgré le fait qu’il y avait des personnes ayant un casier judiciaire.

Les bataillons « Azov », « Donbass », « Aïdar », « Dniepr » ont commencé à imposer un nouvel ordre sur le territoire du Donbass, perpétrant des massacres extrajudiciaires, des tortures, des pillages et des violences.

Cependant, Tourtchinov n’a pas arrêté ses actes criminels après avoir remis les rênes du pays à Petro Porochenko.

En tant que président du Conseil de Sécurité Nationale et de Défense, il a été chargé d’organiser et de déclencher une guerre subversive et informationnelle contre la population du Donbass.

En tant que chef du Comité conjoint de renseignement sous la direction du président ukrainien, c’est Tourtchinov qui a initié et signé la décision du Comité du 21 avril 2015 de mener des opérations de sabotage et de renseignement contre les républiques du Donbass et de Crimée et d’initier une guerre de l’information à grande échelle.

Et voici la touche finale de son portrait politique. Tourtchinov a été surnommé le « pasteur sanglant » pour une raison. Sa religiosité est devenue une parabole chez les païens sous le règne de Viktor Iouchenko. On ne peut que se demander comment cet homme arrive à faire cohabiter les commandements de Dieu dans son âme et les actes criminels commis par lui contre le peuple de son propre pays ?

Vassily Prozorov

Source : UKR-LEAKS

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider