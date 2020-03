Ukraine - Des députés s’opposent à la création du conseil consultatif avec la RPD et la RPL

L’Ukraine revient sur sa signature alors que l’encre n’est pas encore sèche

Pour rappel, le protocole fixant les conditions de la création de ce conseil consultatif, dont le but est de pousser l’Ukraine à discuter directement avec la RPD et la RPL pour appliquer les accords de Minsk, était à peine signé, qu’Andreï Yermak (le chef de cabinet de Volodymyr Zelensky), dont les discussions avec Dmitri Kozak (conseiller de Vladimir Poutine) avaient abouti à cette initiative, déclarait qu’il n’y aurait ni reconnaissance des républiques, ni négociations directes.

Il fut suivi trois jours plus tard par l’un des députés du parti de Zelensky, qui a déclaré qu’il était hors de question de négocier directement avec les deux républiques populaires du Donbass. Ces déclarations avaient très vite douché le peu d’espoirs qui avaient été placés dans cette initiative, en montrant que cela n’était (comme je le craignais) qu’une nouvelle opération de communication de Zelensky, et non une réelle volonté de rétablir la paix dans le Donbass.

Suite à ces déclarations désavouant clairement ce que l’Ukraine a signé, des députés du parti de Zelensky avait écrit une lettre ouverte au Président ukrainien, dans laquelle ils s’opposaient à la création du conseil consultatif.

Dans cette lettre ils demandaient à Zelensky de donner des instructions à ses représentants à Minsk afin qu’ils « reviennent dans le cadre de la législation ukrainienne et empêchent la mise en œuvre des décisions prises sur la création du conseil consultatif d’une manière et sous des formes qui ne trouvent pas le soutien du peuple ukrainien, contredisent la législation actuelle de l’État et les intérêts nationaux ».

Des députés veulent déclarer le conseil consultatif avec la RPD et la RPL comme illégal

Puis, 51 députés des partis « Solidarité européenne », « Voix » et « Patrie », ont proposé au parlement ukrainien de reconnaître comme illégale la décision d’établir un conseil consultatif avec des représentants de la RPD et de la RPL, dans le cadre du processus de règlement pacifique du conflit dans le Donbass. Histoire d’être bien sûr de saborder totalement cette initiative et toute tentative de régler pacifiquement le conflit par la même occasion.

Parmi les députés signataires de cette proposition de résolution, il n’est guère étonnant de retrouver les va-t-en-guerre habituels comme Petro Porochenko et Andriy Parouby. Il est quand même assez édifiant de voir l’ancien président ukrainien tenter d’empêcher une initiative visant à appliquer les accords de Minsk, qu’il a signé lui-même à deux reprises !

C’est là qu’on se rend compte que ces accords n’ont bien été signés par l’Ukraine que pour éviter l’annihilation totale de son armée dans le Donbass, et non pour régler pacifiquement le conflit.

Voici la traduction de la proposition de résolution :

« La Verkhovna Rada d’Ukraine décide de :

1) Considérer que les documents convenus et signés le 11 mars 2020 lors de la réunion du groupe de contact tripartite à Minsk, en République de Biélorussie, en particulier le projet de décision sur la création d’un conseil consultatif (groupe de travail), sont en contradiction directe avec la constitution de l’Ukraine, la loi de l’Ukraine « sur les particularités de la politique de l’État visant à garantir la souveraineté de l’Ukraine sur les territoires temporairement occupés dans les régions de Donetsk et de Lougansk » du 18 janvier 2018 N° 2268-VIII, et les intérêts nationaux de l’Ukraine.

2) Considérer qu’il est inacceptable que les représentants de l’Ukraine continuent à signer toute décision relative à la création ou à l’établissement d’un conseil consultatif (groupe de travail), comme le prévoit le paragraphe 4 du procès-verbal de la réunion du groupe de contact trilatéral du 11 mars 2020.

3) De négocier à l’avenir un règlement pacifique directement avec les représentants officiels de la fédération de Russie, en tant qu’État ayant commis une agression armée contre l’Ukraine, avec la participation obligatoire d’autres sujets de droit international [pays reconnus par l’ONU – NDLR].

4) Déterminer qu’un cessez-le-feu inconditionnel à long terme doit être une condition préalable à toute mesure visant à un règlement pacifique.

5) La présente résolution entre en vigueur à la date de son adoption. »

Cette proposition de résolution est délirante à plus d’un titre, et essaye de remettre sur les rails la propagande officielle de « l’état agresseur russe » mise à mal par la mise en place de ce conseil consultatif. Le problème c’est que pour que cela soit crédible il aurait fallu que l’Ukraine fasse deux choses : déclarer officiellement la guerre à la Russie et porter plainte contre elle auprès du tribunal de l’ONU pour annexion de territoire. Or Kiev n’a fait ni l’un ni l’autre.

Pourquoi ? Parce que comme l’indique le protocole de création du conseil consultatif visant à appliquer le volet politique des accords de Minsk, le conflit est entre l’Ukraine, la RPD et la RPL, et non entre l’Ukraine et la Russie, ce qui se matérialise par le rôle de garant de cette dernière aux côtés de la France, de l’Allemagne et de l’OSCE (comme pour les accords de Minsk d’ailleurs, sauf que cette fois c’est dit beaucoup plus clairement).

Et Kiev sait que devant le tribunal de l’ONU ses accusations ne passeront pas, faute de preuve de l’agression inexistante de la Russie contre elle. Alors l’Ukraine continue son cirque et ses accusations médiatiques, qui elles, n’ont pas besoin de preuves pour être relayées, et revient encore une fois sur ce qu’elle a signé en désavouant cette initiative de conseil consultatif avec la RPD et la RPL. Comme on peut le voir encore une fois, la paix dans le Donbass n’est malheureusement toujours pas pour demain, par la faute de l’Ukraine.

Christelle Néant

