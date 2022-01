Alors que l’Ukraine continue d’aller à rebours du discours occidental sur la future « invasion » du pays par la Russie afin de sauver ce qui peut l’être de son économie, l’armée ukrainienne, et les bataillons néo-nazis ukrainiens continuent leurs préparatifs pour une offensive contre le Donbass, avec l’aide de mercenaires américains.

Pendant que les autorités ukrainiennes essayent de calmer leur population afin d’éviter un effondrement économique, sur fond d’échec des négociations tant entre la Russie et les États-Unis, qu’entre les conseillers politiques des pays du Format Normandie, en Ukraine, les préparatifs de l’armée ukrainienne et des bataillons néo-nazis pour une attaque contre le Donbass se poursuivent avec l’aide des pays occidentaux et de mercenaires américains.

Ainsi le porte-parole de la milice populaire de la RPD (République Populaire de Donetsk), Édouard Bassourine, a annoncé que l’état-major ukrainien, sous la direction de conseillers américains, met la dernière main à un plan d’offensive dans le Donbass. Le moment du début de l’agression contre les républiques populaires sera définitivement déterminé après l’achèvement de la constitution des groupes offensifs et l’approbation du plan d’opération par le Conseil de Sécurité Nationale et de Défense de l’Ukraine.

Et pendant que le plan d’attaque est en cours de finalisation, le regroupement des unités de l’armée ukrainienne dans le Donbass se poursuit. Le commandement des FAU (Forces Armées Ukrainiennes) prévoit de transférer dans la zone de conflit à l’est du pays trois brigades supplémentaires – la 72e brigade mécanisée, la 10e brigade d’assaut de montagne et la 80e brigade d’assaut aéroportée, qui sont considérées comme étant les plus aptes au combat dans l’armée ukrainienne et capables de mener des actions offensives.

Ces brigades ont été dotées à 100 % de personnel, d’armement, d’équipement militaire et de munitions et ont terminé leur préparation au combat. Il convient de noter que les unités de la 80e brigade d’assaut aéroportée ont achevé leur formation au centre d’entraînement de Staritchi, dans la région de Lvov. La brigade y a été formée au combat en zone urbaine par des instructeurs du Royaume-Uni dans le cadre de la mission de formation Orbital. Il est possible que ces parachutistes soient déployés au sein de groupes d’assaut pour nettoyer les grandes villes comme Gorlovka ou Donetsk.

Le regroupement de ces brigades est confirmé par le fait que la direction des Chemins de fer ukrainiens a reçu des instructions du ministère de la Défense pour livrer des trains avec des plates-formes et des wagons aux stations de chargement de Belaya Tserkov, Kolomyia et Lvov du 3 au 10 février, afin de transporter les armes, le matériel militaire et le personnel des 72e, 10e et 80e brigades.

C’est aussi par le train qu’arrivent dans le Donbass sous contrôle ukrainien du carbureant, du lubrifiant et des munitions destinés à reconstituer les réserves des troupes des 25e, 36e, 53e, 54e, et 56e brigades des FAU. Ces trains ont déchargé leur cargaison en gare de Krasnoarmeïsk, Droujkovka, et Zatchatovka.

Afin d’empêcher les patrouilles de la MSS (Mission Spéciale de Surveillance) de l’OSCE et les résidents locaux de découvrir ce fait, les commandants de ces unités ont reçu l’ordre de décharger et de transporter le carburant et les munitions vers les dépôts des brigades la nuit, par les routes de campagne. En outre, les commandants des brigades ont reçu l’instruction de préparer, à une distance de 15 à 20 km de la ligne de contact, des installations de stockage sur le terrain pour recevoir des munitions.

Face à la pénurie de divers types de munitions et d’obus, l’Ukraine essaye de s’approvisionner à l’étranger. Pour cela, les dirigeants politiques ukrainiens négocient avec les pays de l’OTAN qui ont encore en stock de vieilles munitions pour les systèmes d’artillerie soviétiques utilisés par les forces armées ukrainiennes. Ainsi, l’Ukraine discute avec la République tchèque de la possibilité de fournir à l’armée ukrainienne des obus d’artillerie de 152 mm.

Les hôpitaux militaires de campagne situés près de Konstantinovka, Kourakhovo, Volnovakha et Marioupol, renvoient en urgence les patients en cours de traitement vers leur lieu d’affectation pour y être traités en ambulatoire. Les commandants des hôpitaux militaires ont été chargés de préparer des lieux de stockage pour les dons de sang et d’être prêts à déployer des lits supplémentaires. Le personnel médical a été formé au déploiement et au fonctionnement des points de réception et de triage des blessés.

D’après les informations des services de renseignement de la RPD, les dirigeants des administrations militaro-civiles des régions de Donetsk et de Lougansk ont reçu l’ordre de mettre à jour les plans d’évacuation des personnes vivant dans les localités de la ligne de front, et également de vérifier les véhicules et les installations destinés au transport et à l’hébergement des personnes évacuées.

Les sources de renseignement de la RPD ont également noté une augmentation des activités des organisations néo-nazies ukrainiennes. Dans les points de recrutement des villes de Kharkov, Belaya Tserkov, Kherson et Dnipropetrovsk, des combattants sont recrutés parmi les citoyens ukrainiens qui ont une expérience des opérations de combat dans le Donbass afin d’assurer l’entraînement des autres recrues.

À Soumy, l’organisation néo-nazie Corpus National a créé un camp d’entraînement militaire dirigé par des néo-nazis qui ont combattu dans le Donbass à l’été 2014. Selon certaines informations, des instructeurs des sociétés militaires privées américaines Forward Survey Group et Academi participent également à l’entraînement des combattants. Les néo-nazis ont aussi établi une coopération avec des organisations de volontaires afin de fournir à leurs combattants des équipements de protection, des uniformes tactiques et des kits médicaux. Une collecte de fonds a aussi été lancée pour l’achat de véhicules et d’équipements pour les groupes d’assaut néo-nazis.

Comme on peut le voir les préparatifs de l’armée ukrainienne et des bataillons néo-nazis pour mener une offensive contre le Donbass se poursuivent, pendant que l’Ukraine se plaint officiellement de l’hystérie américaine concernant la situation militaire, et déclare que l’invasion du pays par la Russie n’est pas pour demain.

Face à cette situation l’Union des volontaires du Donbass, basée en Russie, a commencé à former des unités pour prendre part à la défense de la RPD et de la RPL (République Populaire de Lougansk) en cas d’attaque de l’Ukraine.

« Nous confirmons la déclaration de la milice populaire de la RPD. Par le biais des canaux de l’Union des volontaires du Donbass, nous avons également reçu des informations confirmant le fait que l’Ukraine se prépare à une agression à grande échelle utilisant des armes interdites contre les républiques du Donbass. À cet égard, l’Union des volontaires du Donbass déclare que nous ne resterons pas à l’écart de ces événements. Les volontaires russes ont commencé à former des unités pour prendre part à la défense contre l’agression ukrainienne, si elle devait se produire. Nous achevons actuellement les processus de formation du commandement et du personnel des volontaires russes et sommes prêts à agir pour défendre les républiques populaires contre les actions agressives de la partie ukrainienne criminelle », a ainsi déclaré Andreï Pintchouk, le directeur de l’Union des volontaires du Donbass.

Une mesure annoncée, alors qu’aujourd’hui même l’armée ukrainienne a ouvert le feu à la mitrailleuse lourde contre le village de Yasnoye, en RPD, endommageant un immeuble d’habitation, mais heureusement sans faire de victimes parmi les civils.

Christelle Néant

