Une vidéo, publiée sur Facebook, montre que des soldats ukrainiens auraient tiré et semble-t-il abattu des migrants qui tentaient d’entrer en Ukraine en franchissant la frontière depuis la Biélorussie le 29 novembre 2021.

Le 1er décembre 2021 en début d’après-midi, un soldat ukrainien du nom de Vassyl Roumak a publié sur son mur Facebook une vidéo, qu’il présente comme montrant les actions de la 61e brigade de l’armée ukrainienne, qui est stationnée à la frontière entre l’Ukraine et la Biélorussie.

La vidéo a rapidement été téléchargée et partagée sur de nombreuses chaînes Telegram.

Dans cette vidéo prise en mode infra-rouge, on voit un groupe de personnes avancer en file indienne sur la droite de l’image (ce qui indique qu’il s’agirait de migrants). Puis à 1 minute 16, une des personnes à la tête d’une des files tombe, les autres se mettent à repartir vers la droite en courant, d’autres tombent, puis on voit arriver à l’écran des soldats qui tirent au fusil mitrailleur sur les personnes qui ont fui.

Le marquage automatique de la caméra indique qu’elle se trouve à Priluki. Or, il y a bien un village nommé ainsi, près de la frontière entre l’Ukraine et la Biélorussie, un peu à l’ouest de Tchernobyl. Cela confirme donc que la vidéo a filmé des événements ayant eu lieu près de la frontière.

Analysons ensuite ce que dit Roumak dans son post Facebook. Il indique que c’est « un ami qui a envoyé la vidéo des tirs », et que ce dernier a « dit que cela venait de la 61e brigade » des Forces Armées Ukrainiennes (FAU).

Or, la 61e brigade des FAU est effectivement déployée actuellement à la frontière entre la Biélorussie et l’Ukraine, à cause de la crise des migrants qui a récemment éclaté entre Minsk et Varsovie, entre autre.

Autre fait troublant, cette même 61e brigade des FAU avait publié sur son mur Facebook le 14 novembre 2021, un message qui avait déclenché un scandale, poussant la page à faire un second post disant que le premier n’avait pas été compris comme il faut.

En effet, dans la version d’origine du post, on pouvait y lire « qu’à l’heure actuelle, les unités de la 61e brigade accomplissent leurs tâches le long de la section de la frontière d’État avec la République de Biélorussie et que pas un seul soi-disant migrant, ou autre personne qui peut se déguiser en migrant, n’entrera sur le territoire de l’Ukraine », car « ils seront simplement abattus par nos unités ».

L’affaire a fait un tel scandale, que le Centre de Communications Stratégiques et de Sécurité de l’Information ukrainien a été jusqu’à prétendre que la 61e brigade de chasseurs d’infanterie des FAU n’existe pas, et que la page Facebook n’est pas officielle. Sauf que cette page existe depuis déjà 2,5 ans, qu’on y voit des photos d’exercices de l’unité, des numéros de téléphones pour y entrer, qu’elle partage régulièrement les posts de la page du quartier général ukrainien, et que la 61e brigade de chasseurs d’infanterie existe bel et bien, comme le montre une vidéo de la chaîne TV d’État ukrainienne UATV Channel, datant de décembre 2019 !!!

Dans ce reportage de la TV d’État ukrainienne (! !!), il est clairement dit que la 61e brigade de chasseurs d’infanterie des FAU a été créée, est stationnée et sert en Polésie, c’est-à-dire au nord de l’Ukraine, à la frontière avec la Biélorussie.

Donc quand le Centre de Communications Stratégiques et de Sécurité de l’Information ukrainien raconte que cette brigade n’existe pas, il s’agit d’un énorme fake.

D’ailleurs la page Facebook de la 61e brigade des FAU a corrigé son post initial suite au scandale en enlevant la mention concernant les soi-disant migrants, et a fait un post supplémentaire pour expliquer qu’ils ne liquideraient que les espions ennemis qui tenteraient de se faire passer pour des migrants.

Cinq jours après ce scandale, c’est le ministre ukrainien de l’Intérieur qui a lui aussi parlé d’utiliser les armes à feu « en cas d’actions agressives de ceux qui violeraient la frontière » !

L’authenticité de la vidéo est aussi confirmée par le fait que le service des garde-frontières ukrainiens, avait parlé le jour même d’un incident qui aurait bien eu lieu le 29 novembre 2021 vers 3 h du matin (l’article a depuis disparu du site, mais une capture d’écran publié par un média ukrainien est restée),

Voici ce que le service des garde-frontières écrivait le 29 novembre 2021 sur son site officiel, avec pour illustration une photo venant de la même vidéo, dont ils disent maintenant qu’elle est fausse (! !!) :

« Le 29 novembre 2021, vers 3 h 45 du matin, les gardes-frontières du détachement de Jitomir ont été informés par les services de renseignement qu’un groupe de clandestins avait franchi illégalement la frontière ukrainienne. Un groupe mobile de la 61e brigade des Forces Armées Ukrainiennes est allé intercepter les contrevenants. Vers 3 h 50 du matin, lors d’une tentative d’arrêter les contrevenants, ces derniers ont résisté, ce qui a conduit les soldats à utiliser leurs armes à feu. Les mesures visant à identifier les personnes impliquées dans des activités illégales se poursuivent. »

Au vu de tous ces éléments, il semble donc bien que des soldats ukrainiens, de la 61e brigade de chasseurs d’infanterie des FAU, ont tiré sur (et potentiellement abattu) des migrants à la frontière entre l’Ukraine et la Biélorussie le 29 novembre 2021.

Or sur la vidéo on ne voit aucune action agressive de la part de ceux qui se sont fait tirer dessus. Ils avançaient juste en file indienne, et n’avaient pas d’armes ! Et contrairement à ce que raconte le service des garde-frontières on ne voit aucune tentative d’arrêter ces gens de la part des soldats ukrainiens. Ils leur tirent seulement dessus alors qu’ils marchent !

Ce qui veut dire que des soldats ukrainiens auraient tiré sur des personnes désarmées qui ne représentaient aucun danger immédiat pour eux (comme ils le font dans le Donbass lorsqu’ils tirent sur les civils) ! Ce comportement barbare en dit long sur le niveau de « démocratie » et de respect des droits de l’Homme de l’Ukraine (sans parler du type d’entraînement militaire que les pays occidentaux donnent depuis des années à l’armée ukrainienne pour que ses soldats se comportent de manière aussi brutale).

Ils auraient pu simplement les arrêter, ou au pire les faire repartir en tirant des coups de semonce en l’air. Mais il n’y avait aucune raison de leur tirer ainsi dessus. Comme se le demandent certaines chaînes Telegram qui ont partagé cette vidéo, quelle sera la prochaine étape pour ces soldats ukrainiens ? Tirer sur les manifestants qui sont mécontents de Zelensky ?

Je pense qu’il est vain d’attendre de l’Ukraine une enquête sérieuse sur ce que l’on voit dans cette vidéo. Nous n’aurons droit qu’à des déclarations officielles disant que c’est faux, que la brigade n’existe pas, ou Dieu sait quoi d’autre.

D’ailleurs cela a déjà commencé, dans un cafouillage total. Le service des garde-frontières ukrainiens, qui avait d’abord parlé le jour même de l’incident, a retiré l’article de son site et publié un démenti.

Malheureusement pour la propagande ukrainienne, l’article d’un de ses médias, Detector Media, a vu sa date de publication changée du 29 novembre au 29 décembre 2021, au lieu d’être réellement supprimé quand les démentis officiels ont commencé à pleuvoir, ce qui a permis de retrouver l’article et la capture d’écran qu’il contient.

Décidément la propagande ukrainienne est vraiment nulle pour ce qui est de cacher les crimes de l’Ukraine.

Quant aux Occidentaux, qui se veulent les défenseurs des droits de l’Homme et sont les premiers à hurler à la violation de ces derniers pour un oui ou pour un non dès qu’il s’agit de la Russie ou de la Biélorussie, mais se montrent silencieux lorsque c’est l’Ukraine qui commet des violations réelles et graves, je pense qu’il ne faut pas non plus en attendre grand-chose.

Parce que les grands discours sur la nécessité d’accueillir les migrants et de respecter les Droits de l’homme ne valent rien face à la nécessité de protéger l’image, déjà passablement écornée, de l’Ukraine post-Maïdan.

Christelle Néant

