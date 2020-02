Un sondage publié par le Centre d’Évaluation Sociale et le Centre de Recherche Sociale « Alexandre Yaremenko », indique que la cote de popularité de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, est passée sous la barre des 50 %.

La baisse de popularité de Volodymyr Zelensky sur fond d’échec à appliquer sa promesse électorale majeure (mettre fin à la guerre dans le Donbass), d’incapacité à redresser le pays, et de scandales se poursuit.

Après être tombé de 73 % à 52 % de taux d’approbation de septembre à fin novembre, le Président ukrainien était remonté à 67 % mi-décembre, sûrement grâce à la réunion au Format Normandie qui a eu lieu à Paris, et qui a suscité beaucoup d’espoirs, tant en Ukraine qu’ailleurs.

Mais en voyant que les espoirs issus de cette réunion allaient finir au même endroit que la promesse électorale de Zelensky de mettre fin à la guerre dans le Donbass, que le gouvernement ukrainien ne fait rien pour améliorer les conditions de vie des Ukrainiens, et qu’il s’apprête à brader le pays avec la levée du moratoire sur la vente des terres agricoles, la population ukrainienne a massivement retiré sa confiance envers son Président. Résultat Zelensky commence l’année 2020 avec un taux d’approbation de seulement 49,4 %.

Sur ces 49,4 %, seuls 20,7 % ont pleinement confiance en lui, et 28,7 % plutôt confiance en lui. Et sur les 39,3 % qui ont indiqué ne pas avoir confiance en lui, 20,5 % n’ont pas du tout confiance en lui, et 18,8 % n’ont plutôt pas confiance.

Pour rappel, fin novembre 2019 ils étaient 19 % à indiquer ne pas avoir confiance en Zelensky. Le chiffre de ceux qui n’approuvent pas ce que fait Zelensky a donc doublé en deux mois !

La côte du Premier ministre est encore pire, avec 65,5 % de personnes n’ayant pas confiance en Alexeï Gontcharouk (contre 25 % fin novembre 2019). La côte d’impopularité du cabinet des ministres atteint quant à elle 68,3 %, et celle de la Rada 68,5 %.

Des chiffres dus au fait que la majorité de la population ukrainienne comprend que le gouvernement de Zelensky ne fait pas ce qu’il faut pour redresser le pays. Ainsi, 58,1 % des sondés ont indiqué que pour eux l’Ukraine évoluait dans la mauvaise direction, et seulement 39,3 % estiment qu’elle va dans la bonne direction.

En 2019, ces chiffres étaient inversés avec 45,3 % de gens qui pensaient que l’Ukraine n’allaient pas dans la bonne direction et 54,7 % qui estimaient le contraire !

Et la fuite de l’enregistrement audio de la conversation où le Premier ministre ukrainien, Alexeï Gontcharouk, explique que Zelensky, autant que lui-même, n’y connaissent rien en économie a clairement pesé négativement sur le taux d’approbation des deux hommes politiques.

Si au total 38,5 % des sondés ont vu leur opinion de Gontcharouk baisser, et 23,7 % ont vu leur opinion de Zelensky diminuer après la parution de cette information, ce taux augmente violemment contre le Premier ministre parmi les gens qui ont lu des articles ou entendu la fameuse conversation polémique, passant à 52,3 % de baisse d’opinion pour Gontcharouk (contre 32,2 % de baisse pour Zelensky).

Les hauts salaires des ministres, des vice-ministres et des hauts cadres des entreprises d’État comme Naftogaz, Ukroboronprom, etc pèsent aussi négativement dans la balance pour le gouvernement ukrainien, avec 61,7 % de sondés pour qui cela influe négativement sur l’opinion qu’ils ont du Premier ministre ukrainien et 67,4 % pour Zelensky.

Les Ukrainiens ne voient pas d’amélioration de leurs conditions de vie, pas d’augmentation de leur pouvoir d’achat, une majorité s’oppose à la levée du moratoire sur la vente des terres agricoles, comprenant bien que cette réforme va les dépouiller du peu qu’il leur reste, ils voient que les dirigeants du pays se gavent sur leur dos, et en prime Zelensky ne semble pas pressé de tenir sa promesse électorale de mettre fin à la guerre dans le Donbass.

Autant dire que plus le pays va poursuivre sa somalisation, plus le taux d’approbation de Zelensky va continuer à chuter jusqu’à atteindre ceux de Porochenko, si le pays ne s’effondre pas avant, comme l’a prédit Mikheïl Saakachvili.

Christelle Néant

