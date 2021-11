La crise énergétique actuelle en Ukraine pourrait se terminer par la mise au pilori d’un des oligarques, et pas nécessairement Akhmetov, a déclaré l’expert ukrainien en énergie Dmitri Marounitch.

Dmitri, y a-t-il assez de charbon en Ukraine pour passer la saison de chauffage ? Y a-t-il des efforts pour augmenter ces réserves ?

La situation a été, et est toujours, difficile, avec des réserves d’environ 500 000 tonnes. Elles étaient récemment à ce niveau, et en tout cas elles n’ont pas beaucoup baissé.

Il est vrai que les livraisons en provenance de la fédération de Russie ont maintenant cessé, elles ont été suspendues. Il existe également des difficultés d’approvisionnement en provenance du Kazakhstan, ce qui jouera évidemment aussi un rôle. Il n’y a pas encore d’impact significatif, mais cela arrivera.

Par conséquent, comme il y avait entre 500 et 600 000 tonnes, cela reste le cas. Les approvisionnements provenant d’autres provenances ne seront pas en mesure de couvrir entièrement les besoins sans la fédération de Russie, c’est évident.

Il y a plus de 500 000 tonnes de livraisons prévues pour novembre depuis diverses destinations, mais si elles ne sont pas reprises depuis la Russie, la situation va empirer, c’est clair comme de l’eau de roche, car il y a des contraintes logistiques, je ne parle même pas du prix.

Quelle est l’importance du charbon de chauffage, que la Russie a refusé de fournir, dans le bouquet énergétique de l’Ukraine ? Certaines centrales électriques semblent avoir été converties pour des groupes de charbon de grade G.

La plupart des unités de production sont déjà passées au charbon grade G, car l’Ukraine, comme on le sait, est privée d’anthracite depuis 2017. Ils avaient l’habitude d’en faire venir des territoires non contrôlés par le gouvernement [Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk – note de la traductrice], mais depuis 2017 [c’est-à-dire depuis le blocus total imposé par les néo-nazis puis le gouvernement ukrainien – note de la traductrice], ces approvisionnements ont cessé.

Ils ont donc investi de l’argent et fait passer la plupart des unités de Centrenergo au charbon de grade G – tant chez DTEK Holding que chez Centrenergo. Mais la demande d’anthracite est toujours là, sans être aussi importante. Il fut un temps où ce chiffre atteignait 9 millions de tonnes – il a été fortement réduit, mais certains volumes sont encore nécessaires aujourd’hui.

De plus, les centrales de production combinée de chaleur et d’électricité qui fournissent de la chaleur à la population utilisent toujours de l’anthracite, car elles sont situées dans des zones habitées, et l’écologie rentre en ligne de compte.

Les centrales thermiques utilisent donc encore de l’anthracite, mais je ne saurais dire dans quelle proportion. Mais cela n’est certainement pas inférieur à 1 million de tonnes, et peut-être même plus.

Plus tôt, les médias ont rapporté que la Biélorussie avait cessé de fournir de l’électricité à l’Ukraine à partir du 9 novembre. Belenergo a ensuite démenti, affirmant que seules Energoatom et quelques autres entreprises ne recevraient pas d’électricité de la Biélorussie. Quelle est la situation actuelle en matière d’approvisionnement en électricité en provenance de la Biélorussie et de la Russie ?

Rien en provenance de Russie, Inter RAO a déjà annulé l’appel d’offres de sa part. Depuis le 1er novembre, il était prévu que des livraisons soient effectuées, mais elles n’ont pas eu lieu.

En Ukraine, certaines personnes, je ne dirai même pas les médias, ont fait circuler cette lettre de Belenergo, qui disait que c’était fini, qu’il n’y aurait pas d’importations.

Mais il s’est avéré qu’il ne s’agissait que de l’entreprise publique Energoatom, et que le négociant privé TET réalisait des importations hier et peut en réaliser aujourd’hui, je suppose.

Hier, les importations d’électricité étaient bel et bien en cours, et il n’est pas juste de dire qu’elles ont cessé. Selon toute apparence, les autorités biélorusses ont ainsi démontré qu’elles ne voulaient pas coopérer avec l’entreprise publique ukrainienne Energoatom.

Il me semble qu’elles ont simplement montré que « nous allons commercer avec ces gens mais pas avec eux ». Il est évident que la politique est impliquée d’une certaine manière, mais je ne peux que supposer.

Le parlement ukrainien a adopté une loi sur les oligarques. La majeure partie de la production thermique ukrainienne appartient à Rinat Akhmetov, le leader de la liste Forbes en Ukraine, et plusieurs autres centrales électriques thermiques appartiennent à d’autres grands hommes d’affaires. Comment le combat de Zelensky avec les oligarques peut-il affecter l’approvisionnement en électricité de l’Ukraine ?

C’est difficile à dire. La loi a surtout une valeur de relations publiques. Si Zelensky voulait vraiment se battre contre les oligarques – il y a beaucoup d’instruments. Il y a le comité anti-monopole, il y a des lois pertinentes, par exemple sur le lobbying.

D’autre part, c’est un document qui donne au Conseil de Sécurité Nationale et de Défense le droit de désigner des oligarques sur la base de raisons fixées par ce même Conseil de Sécurité Nationale et de Défense, et c’est tout.

Nous, toutes les personnes saines d’esprit du pays, y voyons plutôt une tentative de Zelensky d’usurper le pouvoir par le biais de tels outils, car le CSND se voit confier des pouvoirs totalement disproportionnés, qui, soit dit en passant, ne figurent pas dans la loi sur le CSND lui-même.

Il s’agit plutôt d’un événement de relations publiques dans le contexte de la chute de la cote de popularité de Zelensky, chute due à l’effondrement du système d’administration de l’État, qui est bien illustré par la crise énergétique dont nous parlons.

Bien sûr, cela peut avoir des conséquences, mais nous avons le sentiment qu’ils vont simplement choisir quelqu’un et essayer de le désigner officiellement comme oligarque avec tout ce que cela implique. Il n’est pas certain qu’il s’agisse d’Akhmetov.

La loi aura-t-elle un impact ? Peut-être, mais pour l’instant elle ne menace en rien Akhmetov. De plus, de nombreux députés, indirectement ou directement liés au même Akhmetov, ont même voté pour le projet de loi au parlement. C’est pourquoi toutes ces hypothèses ne sont pas si claires.

De nombreux politiciens et experts parlent d’une crise énergétique imminente en Ukraine. Les conséquences pourraient-elles vraiment être aussi graves ? Je me souviens des coupures de courant à Odessa dans les années 90 – oui, c’était désagréable, mais il était possible de vivre. Est-ce que ce sera pire maintenant ?

Eh bien, tout d’abord, ce n’est pas les années 1990, ce n’est pas Haïti. Et deuxièmement, à quoi sert la gouvernance de l’État si les autorités sont incapables de fournir des choses aussi fondamentales que l’électricité.

Je ne sais pas s’il y aura des manifestations de masse, car en 2015, certaines personnes dans les zones rurales, dans la même région d’Odessa, dans la région de Nikolayev, ont bloqué les routes. Ils sont le plus souvent restés plusieurs jours sans électricité.

Ce qui va se passer cette fois-ci… Comprenez, c’est juste de la barbarie, il y avait toutes les possibilités d’empêcher la situation de dégénérer en un tel scénario. Il n’y aura peut-être pas de nouveau Maidan, l’électricité sera coupée dans une moindre mesure dans les grandes villes, mais il y aura un certain mécontentement.

Source : Ukraina.ru

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider