En Ukraine, le parti « Plateforme d’Opposition – Pour la vie » a appelé Volodymyr Zelensky à s’excuser et à démissionner devant l’incapacité manifeste du Président à remplir sa principale promesse de campagne : mettre fin à la guerre dans le Donbass.

La Plateforme d’Opposition demande la démission de Zelensky

En plus de voir sa cote de popularité baisser à cause de son incapacité à mettre fin à la guerre dans le Donbass et à redresser l’Ukraine, Zelensky voit désormais la Plateforme d’Opposition exiger qu’il s’excuse et qu’il démissionne.

Dans le communiqué publié sur son site, la Plateforme d’Opposition rappelle que la principale promesse électorale de Zelensky, celle qui lui a permis d’être élu Président de l’Ukraine, à savoir ramener la paix dans le Donbass, n’a toujours pas été mise en œuvre un an après.

« La principale demande du peuple ukrainien, à savoir le retour de la paix dans le pays, n’a pas encore été satisfaite. Volodymyr Zelensky et son équipe politique n’ont pas été en mesure d’assurer un règlement pacifique du conflit du Donbass. Le gouvernement, qui a fait faillite, qui n’est pas qualifié, qui poursuit la politique du régime Porochenko et qui perd la confiance des citoyens, doit démissionner ! », peut-on lire dans le communiqué.

La Plateforme d’Opposition rappelle en effet que Zelensky a été élu principalement sous le slogan « La paix d’ici un an ».

« Ils ont promis au peuple ukrainien de mettre fin à la politique de Porochenko, d’arrêter le conflit, de « recoudre le pays ». Mais aujourd’hui, le gouvernement Ze est devenu un clone du régime de Porochenko. Le peuple ukrainien a été trompé de manière malhonnête ! » poursuit le parti d’opposition.

Comme le souligne le communiqué, les autorités ukrainiennes actuelles font tout pour saboter les accords de Minsk, et préparer le peuple ukrainien à une guerre sans fin, c’est-à-dire au fameux plan B dont j’avais parlé il y a quelques mois en arrière.

« Aujourd’hui, les principaux négociateurs ukrainiens détruisent les accords de Minsk – la seule base juridique pour un règlement pacifique – et préparent la société ukrainienne à un conflit sans fin dans le Donbass. Le Vice-premier ministre et premier chef adjoint de la délégation ukrainienne au groupe de contact trilatéral Alexeï Reznikov a déclaré dans une autre interview que la réintégration du Donbass en Ukraine prendra 25 ans et a exhorté le peuple ukrainien à l’accepter. De telles déclarations signifient que le gouvernement Ze a officiellement admis que, comme le régime Porochenko, il n’aspire pas à la paix, qu’il ne peut pas l’atteindre, qu’il est incapable de faire face à sa principale mission politique, » peut-on y lire.

Pour le parti d’opposition, le gouvernement de Zelensky agit à l’encontre des intérêts du peuple ukrainien et du pays, et la destruction des accords de Minsk pourrait provoquer une nouvelle escalade dans le Donbass, qui entraînerait de nouvelles pertes humaines et destructions. La seule solution pour empêcher cela est de changer de cap, ou de changer le gouvernement.

« Personne n’a donné à Volodymyr Zelensky et à ses partisans le mandat de mener le pays à travers le désert du conflit pendant un quart de siècle. Le moment est venu de faire un choix : ramener la paix dans le pays ou partir avec des excuses », conclut le communiqué.

Début juillet, plusieurs pétitions demandant la démission du cabinet des ministres, de Zelensky et d’Alexeï Reznikov (pour son refus d’appliquer les accords de Minsk) ont fleuri sur le site du Président ukrainien. Une pétition demande même de créer un délit de « non-respect des promesses électorales » punissable d’une peine de 2 ans de prison et de la confiscation des biens.

Alexeï Reznikov prépare l’opinion publique ukrainienne à une guerre de 25 ans

La goutte qui semble avoir fait déborder le vase de la Plateforme d’Opposition semble être l’interview que le Vice-Premier ministre en charge de la « réintégration des territoires temporairement occupés » a accordé à Glavcom.

Dans cette dernière, Reznikov ressort la même histoire délirante des accords de Minsk qui auraient pris fin le 31 décembre 2015, que Merezko avait sortie en mai 2020. Puis il continue sur la lancée des déclarations d’officiels ukrainiens des derniers mois, sur le fait que les accords de Minsk doivent être réécrits, qu’il est hors de question d’inclure le statut spécial du Donbass dans la constitution ukrainienne, ou d’appliquer les accords dans l’ordre dans lequel ils ont été écrits (entre autre la question des élections qui doivent avoir lieu avant le retour du contrôle de la frontière.

Sans parler du fait que lui, comme d’autres, continue de faire croire qu’il n’y a que l’Ukraine, la Russie et l’OSCE présentes lors des réunions des groupes de contact trilatéraux, effaçant ainsi purement et simplement la RPD et la RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk), avec qui Kiev est censé négocier directement d’après les accords de Minsk (sic) !

Je ne m’étendrai pas non plus sur son délire concernant les pseudo-représentants du Donbass invités par l’Ukraine au sein des groupes de contact, dont la présence serait justifiée par le fait qu’on ne saurait prétendument pas qui a élu les représentants de la RPD et de la RPL qui sont censés ne pas être là d’après la déclaration de Reznikov lui-même (sic).

Là ça confine à la démence, puisque je rappelle qu’il y a eu des élections en 2014 et en 2018 dans les deux républiques, et que les représentants à Minsk sont issus de ces gouvernements élus par le peuple des deux républiques.

Puis il explique le plus calmement du monde que « l’Ukraine doit se préparer au fait qu’une réintégration sûre ne se fera que sur du long terme », avançant le chiffre de 25 ans minimum pour réintégrer le Donbass ! Pour lui il faudra tout ce temps-là pour dépasser la discorde entre l’Ukraine et la population des territoires qui ne sont actuellement pas sous son contrôle.

Sauf que la « discorde » entre les habitants du Donbass et l’Ukraine ne risque pas de se calmer, puisque le fond du problème qui est à l’origine du conflit n’est toujours pas réglé. Le Donbass n’acceptera pas plus demain de se voir imposer l’ukrainien comme langue officielle unique qu’il y a six ans en arrière, et Zelensky n’a rien fait pour faire annuler la loi linguistique de Porochenko.

De plus, le Donbass n’acceptera pas plus d’aduler Stepan Bandera et ses sbires collaborateurs de nazis comme héros nationaux demain qu’aujourd’hui. Il ne s’agit pas d’une simple discorde, il s’agit d’une fracture béante.

Et quand on voit qu’un député du parti de Zelensky, Nikita Potourayev, dit que lorsque l’Ukraine aura repris le Donbass, ceux qui se sentent Russes devraient quitter la région pour éviter de poser problème à Kiev, alors que plus de 200 000 habitants de la RPD et de la RPL ont reçu un passeport russe et que ce chiffre grossit de jour en jour, on se rend compte que le gouffre qui s’est creusé en six ans est désormais infranchissable.

La déclaration de Potourayev, en réponse à une « journaliste » qui parle d’envoyer les chars ukrainiens reprendre les territoires de la RPD et de la RPL par la force (à la poubelle les accords de Minsk), peut clairement être prise comme une menace d’épuration ethnique (je rappelle que c’est un crime contre l’humanité) en cas de réintégration du Donbass au sein de l’Ukraine.

Autant dire qu’avec des propos pareils il ne faut pas escompter arriver à amadouer la population des deux républiques populaires, ni à faire augmenter la proportion de gens pro-Kiev en son sein.

De toute façon comme le prouvent les déclarations des membres du gouvernement de Zelensky depuis des mois, ce dernier ne veut pas la paix dans le Donbass, ni appliquer les accords de Minsk, et l’interview de Reznikov ne fait que confirmer qu’il cherche en réalité à geler indéfiniment le conflit afin d’obtenir un « scénario chypriote », ce que refuse la Plateforme d’Opposition. Bien que je doute que leur appel à la démission de Zelensky soit entendu…

Christelle Néant

