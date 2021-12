Plus l’hystérie autour de la future « invasion russe » contre l’Ukraine monte et est entretenue tant par les autorités de Kiev que par les médias nationaux et étrangers, et plus la propagande officielle passe en mode bipolaire, alternant entre panégyriques de l’armée ukrainienne et aveux d’impuissance.

Alors que l’offensive médiatique et diplomatique contre la Russie pour sa future invasion imaginaire de l’Ukraine se poursuit, la propagande de Kiev se contredit elle-même d’une déclaration à l’autre concernant l’état de l’armée ukrainienne et sa capacité à repousser la dite invasion.

Ainsi, à l’occasion des 30 ans de la création de l’armée ukrainienne, le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky n’a pas tari d’éloges sur cette dernière, la disant capable de briser tous les plans de l’ennemi.

« L’Ukraine célèbre aujourd’hui le 30e anniversaire de la création des forces armées nationales. […] Ayant assimilé les meilleures traditions militaires nationales formées au cours des guerres et des conflits armés difficiles et sanglants du passé, l’armée ukrainienne a parcouru un long chemin au cours de son histoire moderne pour former une structure de combat capable et hautement organisée, confiante dans sa force et capable de briser tous les plans agressifs de l’ennemi », a déclaré Zelensky dans ses félicitations publiées sur le site web du cabinet présidentiel.

Et nous avons eu droit au même son de cloche de la part du commandant en chef de l’armée ukrainienne, Valery Zaloujny, qui dans un grand moment de propagande a osé sortir que l’armée ukrainienne était l’une des meilleures armées au monde (sic).

« Pendant trente ans, les forces armées ukrainiennes ont traversé un chemin de développement difficile. Et la guerre nous a fait changer. Nous avons repoussé l’offensive de l’ennemi et défendons l’État de manière fiable. De plus, nous sommes prêts à toutes les options de développement de la situation en matière de sécurité. […] Aujourd’hui, les Forces armées ukrainiennes sont l’une des meilleures armées du monde, car nous combattons depuis huit ans. L’expérience du combat et la bravoure des soldats ukrainiens sont également très appréciées par nos partenaires », a déclaré Zaloujny sur le site du ministère ukrainien de la Défense.

Le problème c’est que les faits réels ne disent pas la même chose. Dans le classement de la puissance militaire des pays du monde, l’Ukraine n’est ni dans le top 3, ni dans le top 5, ni même dans le top 10. Dans le classement mondial, l’Ukraine est 25e et doit une bonne partie de ce score à ce qu’il lui reste encore de l’époque soviétique en matière d’armement, et à la surévaluation de sa population.

En effet le site Global Firepower considère qu’il y a encore 43 millions d’habitants vivant en Ukraine, alors que le recensement électronique de décembre 2019 a montré qu’ils n’étaient plus que 37 millions !

De plus, l’armée ukrainienne n’a presque plus d’aviation militaire. Il lui reste officiellement 67 avions de chasse ou de combat et 34 hélicoptères d’attaque, quand la Russie peut aligner 1531 avions de chasse et de combat, et 538 hélicoptères d’attaque.

Ne parlons même pas des forces navales, l’Ukraine n’ayant pour ainsi dire plus de flotte militaire. Il lui reste 11 patrouilleurs, une frégate et un navire de guerre des mines, quand la Russie a un porte-avions, 15 destroyers, 11 frégates, 85 corvettes, 64 sous-marins, 55 patrouilleurs et 48 navires de guerre des mines. Je pense que cela se passe de commentaires.

Il ne lui reste donc que l’armée de terre et les drones. Et même ça ne suffit pas à faire face aux milices populaires de la RPD et de la RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk). En effet, comme l’a déclaré Natalia Voronkova, conseillère du vice-ministre ukrainien de la Défense, dans une interview accordée à Hromadske (média ukrainien pro-Maïdan), la milice populaire en met désormais plein la poire à l’armée ukrainienne (et entre autre ses drones).

« Les drones sont très chers, mais au front, ils sont comme des consommables, car les snipers travaillent très bien de l’autre côté et ils sont constamment abattus. De plus, maintenant l’autre côté [RPD-RPL – NDLR] est tellement actif que lorsque nos gars envoient un drone, ils essaient immédiatement de localiser celui qui l’a lancé, c’est-à-dire l’opérateur. Et immédiatement, il y a une attaque au mortier sur l’endroit d’où le drone a été lancé. […] Les postes de commandement des bataillons et les postes arrière des bataillons sont constamment bombardés. […] Et malheureusement, les snipers du côté russe travaillent trop bien », a-t-elle déclaré.

Le problème pour Mme Voronkova et pour l’armée ukrainienne en général c’est que contrairement à ce qu’elle raconte ce n’est pas l’armée russe qu’elle affronte, mais les milices populaires de la RPD et de la RPL. Et l’armée ukrainienne n’a pas commencé à souffrir ainsi seulement depuis six mois. Je rappelle que les accords de Minsk 1 et 2 ont été signés suite aux défaites cuisantes de l’armée ukrainienne contre les milices populaires de la RPD et de la RPL (bataille d’Ilovaïsk, bataille de l’aéroport de Donetsk, chaudron de Debaltsevo, etc).

Si l’armée ukrainienne (qui est prétendument l’une des meilleures au monde d’après la propagande de Kiev) souffre déjà ainsi face à deux milices populaires de petite taille, qu’est-ce que ça sera contre l’armée russe, la deuxième armée la plus puissante au monde ? La Bérézina, voire l’apocalypse !

C’est d’ailleurs ce que promet le nouveau ministre ukrainien de la Défense, Alexeï Reznikov, à l’Union Européenne, en cas « d’invasion russe ». Ce dernier a en effet appelé les pays occidentaux à dissuader Moscou de procéder à une « invasion à grande échelle », souligné que la Russie dépasse militairement l’Ukraine et a averti qu’une guerre plongerait l’Europe dans une crise, avec l’arrivée de trois à cinq millions de réfugiés ukrainiens.

« En plus de son arsenal nucléaire, la Russie surpasse facilement l’Ukraine en termes d’aviation militaire, de systèmes de fusées et de force navale. Les missiles russes peuvent causer des dommages dévastateurs aux villes ukrainiennes, tandis que les forces aéroportées et maritimes russes peuvent déjouer les troupes ukrainiennes et s’emparer de territoires.

Néanmoins, toute campagne terrestre à grande échelle contre l’Ukraine est en définitive vouée à l’échec. La puissante armée russe peut certainement avancer en force, mais les troupes russes ne seront pas en mesure de tenir les territoires qu’elles prendront. Au contraire, les terres ukrainiennes occupées brûleront sous leurs pieds.

Le coût humain pour l’Ukraine serait catastrophique, mais les Ukrainiens ne seraient pas les seuls à pleurer. La Russie subirait également des pertes massives. Les images de cercueils revenant en Russie depuis les lignes de front en Ukraine se répandraient comme un virus sur les médias sociaux et seraient bientôt trop difficiles à contenir, même pour les censeurs du Kremlin.

Une grande guerre en Ukraine plongerait l’ensemble de l’Europe dans la crise. L’émergence soudaine de trois à cinq millions de réfugiés fuyant l’invasion russe ne sera qu’un des nombreux problèmes majeurs auxquels la société européenne sera confrontée », a écrit Reznikov dans un article pour le groupe de réflexion de l’OTAN Atlantic Council.

Bon j’ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour Reznikov. La mauvaise nouvelle, c’est que ce n’est pas seulement l’aviation et les forces navales russes qui dépassent leurs équivalents ukrainiens, mais aussi l’armée de terre qui dépasse l’armée ukrainienne de très, très, très loin ! Et donc les pertes massives côté russe n’existeraient que dans les fantasmes des autorités ukrainiennes. Je rappelle qu’en mars de cette année, une source au sein du ministère ukrainien de la Défense avait admis qu’en cas d’intervention de la Russie, l’armée ukrainienne devrait renoncer à son offensive dans le Donbass, ce qui en dit long sur le gouffre entre la propagande officielle et la réalité.

La bonne nouvelle c’est que la Russie n’a aucune intention d’envahir l’Ukraine, et qu’il est donc inutile d’aller pleurer auprès des Européens pour qu’ils vous protègent à la place de votre armée ukrainienne surpuissante, d’après votre propagande officielle en mode bipolaire.

En effet, si 3 à 5 millions d’Ukrainiens (soit 1/12e à 1/7e de la population totale du pays) se retrouvaient à devoir fuir vers l’UE, cela voudrait dire que peu ou prou tout le pays serait envahi. Pas mal niveau Bérézina pour « l’une des meilleures armées au monde » (sic) « capable de briser tous les plans agressifs de l’ennemi » (sic bis), et surtout bravo pour le niveau hors compétition de contradiction interne de votre propagande !

Christelle Néant

