La tentative de « couvrir » son sous-fifre Sergueï Korotkikh dans l’affaire Cheremet s’est avérée fatale pour le ministre de l’Intérieur Arsen Avakov.

La publication Ukrainskaya Pravda semble avoir des pouvoirs mystiques. L’assassinat en 2000 de son fondateur, Gueorgui Gongadze, a mis fin à l’avenir politique du président Léonid Koutchma, anéantissant ses espoirs d’un troisième mandat et le forçant à se retirer en 2004. Et le meurtre du journaliste d’Ukrainskaya Pravda, Pavel Cheremet, en 2016, a conduit au départ en 2021 du ministre de l’Intérieur, Arsen Avakov, qui pendant de nombreuses années a été qualifié à juste titre de « deuxième homme de l’État ».

L’attentat à la voiture piégée qui a tué Cheremet le matin du 20 juillet 2016 a été un choc. Oui, plus tard, de tels meurtres deviendront monnaie courante. L’année suivante, en 2017, une jeep appartenant au colonel Alexandre Kharaberiouch du SBU a explosé à Marioupol le 31 mars ; le 8 septembre de la même année, la voiture transportant un membre du bataillon de volontaires tchétchènes Cheikh Mansour, Timour Makhauri, a explosé dans le centre de Kiev sur la place de Bessarabie ; et le 27 septembre de la même année, toujours dans le centre de Kiev, la voiture transportant le colonel Alexandre Chevtchenko de la Direction principale du renseignement (GUR) du ministère de la Défense a explosé. Mais à l’été 2016, ils ne sont pas encore habitués à ce genre de choses. En outre, c’est une chose de tuer des militaires qui ont apporté la guerre dans des villes pacifiques, mais c’est en est une autre de tuer des journalistes non armés.

La deuxième chose choquante est qu’il n’y avait aucun moyen pour les forces de l’ordre de parvenir à identifier les auteurs du meurtre du célèbre journaliste.

La piste de Korotkikh / Botsman

Deux ans plus tard, cette étrange « cécité » des forces de sécurité s’explique, certes de manière officieuse, mais en se renforçant rapidement. Il s’agissait de l’implication dans le meurtre et un certain nombre d’attaques terroristes similaires du commandant des services de renseignement d’Azov en 2014-2015,Sergueï Korotkikh, surnommé Botsman, un ressortissant biélorusse qui a longtemps vécu en Amérique latine, où, selon lui, il avait même réussi à travailler pour une société militaire privée en 2010-2013.

Le 29 mai 2018, Oleg Odnorojenko, commandant adjoint d’Azov pour l’éducation du personnel en 2014-2015, a écrit sur sa page Facebook : « Ces mêmes « organes », par exemple, savent parfaitement qui a commis l’attentat très médiatisé dans le centre de Kiev qui a tué Timour Makhauri (la vidéo de la scène montre Botsman vérifiant l’exécution de la tentative), mais néanmoins Korotkikh et (le supérieur hiérarchique de Korotki – NDLR) Korovine (qui était également sur les lieux dans la voiture depuis laquelle Makhauri était surveillé) sont toujours en vie et en bonne santé, et les « autorités » n’ont aucune question à leur sujet. L’assassinat de Cheremet et la tentative d’assassinat de Mossiytchouk – tous ceux qui sont plus ou moins « au courant » savent que Korotkikh est impliqué dans ces attaques terroristes, mais les « autorités » font tout pour que personne ne s’en aperçoive. Pourquoi ? Parce qu’ils prévoient d’utiliser ensuite les « talents » de Botsman pour résoudre leurs propres affaires criminelles – pour éliminer des concurrents, des témoins ou des dissidents, pour s’emparer d’une entreprise ou d’un projet rentable, etc ».

Une grande enquête sur l’affaire Cheremet, publiée le 16 décembre 2019 sur le site Partisan biélorusse, fondé par le journaliste, cite une autre déclaration d’Odnorojenko, apparemment issue d’un commentaire de cette publication : « Il y a eu un scandale entre Korotkikh et Cheremet peu avant le meurtre. Mes connaissances l’ont entendu. Il s’agissait à la fois des affaires concernant la Biélorussie et des nouvelles affaires de Botsman en Ukraine. Cheremet le menaçait de rendre quelque chose public. Ceux qui sont plus ou moins « au courant » savent tous que Korotkikh est impliqué dans un certain nombre de meurtres. Le volontaire Timour Makhauri a également été victime d’une explosion dans le centre de Kiev. Une vidéo de la scène de l’explosion montre Korotkikh en train de vérifier le processus d’exécution ».

Le même article de Partisan biélorusse mentionne que le 23 juillet 2019, les journalistes Édouard Tchekine et Darias Bogoutski ont soumis leur propre enquête sur l’affaire Cheremet au président Volodymyr Zelensky. L’enquête n’a été publiée nulle part, mais Tchekine a déclaré au Partisan biélorusse : « Selon nous, le meurtre de Pavel Cheremet a été organisé par Sergueï Korotkikh. Il est possible que certains des suspects désormais détenus y aient pris part, mais il n’y a pas d’organisateurs parmi eux. Ils sont des boucs émissaires. Korotkikh est la créature d’Avakov. Et Avakov le couvrira jusqu’au bout… Tant qu’Avakov restera ministre de l’Intérieur, le meurtre de Pavel ne sera pas résolu. Il est également candidat au poste de premier ministre ! A notre avis, Avakov représente un grand danger pour le pays. Et il doit partir ».

L’assassin surnommé Dingo, connu sous différents patronymes tels qu’Arthur Krinari, qui a assassiné Amina Okouyeva, ancien membre du bataillon de volontaires Kiev-2, et Adam Osmayev, combattant du bataillon international de Djokhar Doudayev, le 30 octobre 2017, s’est également exprimé par la suite.

« De ses « clients », Krinari a appris qu’Okouyeva et Osmayev se seraient livrés à des activités de blanchiment d’argent sous la « protection » de personnes influentes des hautes sphères ukrainiennes. Une partie de l’argent, selon Krinari, était censée être utilisée pour soutenir les unités de volontaires tchétchènes, mais les fonds « des trois dernières conversions » – Krinari a déclaré que le montant était de 2,7 millions de dollars – avaient disparu quelque part », explique la journaliste Katerina Sergatskova, qui s’est entretenue avec le malchanceux tueur dans le centre de détention provisoire, dont l’article a été publié le 17 octobre 2019 dans l’édition en ligne du « Temps présent » (un projet de Radio Liberté, média considéré comme un agent étranger en Russie).

« Selon Krinari, Okouyeva, lorsqu’elle a découvert la véritable raison de sa visite, lui a parlé de connaissances influentes qui l’aideraient à résoudre « n’importe quel problème », y compris les dettes. L’une de ces connaissances serait Sergueï Korotkikh… Par résoudre n’importe quel problème, estime Krinari, Okouyeva voulait dire des armes, des explosifs et « la protection du ministère de l’Intérieur », » poursuit Sergatskova. « Négociateur (le surnom de Krinari – NDLR) prétend que […] le contenu des conversations a été préservé par des enregistrements vidéo que Krinari lui-même aurait secrètement réalisés sur son téléphone. Il garde ces enregistrements quelque part « en sa possession » et ne les remettra au parquet que si ce dernier accepte de modifier sa mesure préventive. Ensuite, Krinari est prêt à partager des informations sur Botsman et sur la façon dont les meurtres du journaliste Pavel Cheremet et du volontaire Timour Makhauri du bataillon tchétchène Cheikh Mansour sont liés « par lui ». Mais seulement avec le bureau du procureur et seulement en échange de sa liberté. »

Krinari en a également parlé, mais de manière plus détaillée, dans une interview publiée le 2 janvier 2020 par le journaliste de Strana Alexandre Sibirtsev, qui l’a trouvé à la frontière lors d’un échange de prisonniers entre l’Ukraine, la RPD et la RPL (Krinari a été remis à la RPD, puis à la Russie – NDLR). Krinari a réaffirmé qu’il était venu à Kiev pour s’occuper de la disparition d’une importante somme d’argent passant par des systèmes de conversion en Ukraine : « À cause de l’argent manquant. Environ trois millions de dollars. Le montant exact est de 2,7 millions de dollars. Cet argent provenait de Russie, était converti en Ukraine pour un pourcentage minimal, puis envoyé à l’étranger. Et ce pourcentage minimal était laissé pour le travail des volontaires, et cela était contrôlé par la personne qui protégeait à la fois Okouyeva et Osmayev. »

Krinari a poursuivi en précisant de qui il parlait : « Il y a deux ou trois fonds qui étaient supervisés par le ministre Avakov et ses collaborateurs… En gros, qui les chapeautait tous ? Avakov. Et d’Avakov, ils étaient tous soutenus par Antocha (le vice-ministre de l’Intérieur Anton Gerachtchenko – NDLR), notre Botsman, et notre couple (Okouyeva et Osmanov – NDLR) ».

Selon lui, lors de la réunion, « Amina m’a donné le nom d’une seule personne qui est liée à son chef et qui a du poids. C’était Botsman. Il était un intermédiaire entre son chef Avakov et le couple. »

« J’ai sorti des archives avec des preuves, des déclarations de témoins et des documents à partir desquels je peux prouver qui a tué Cheremet, qui en a bénéficié », a affirmé Krinari. « Les tueurs de Cheremet ont été impliqués dans l’explosion qui a tué Makhauri… et dans le meurtre d’Okouyeva. Botsman était directement impliqué dans le meurtre de Pavel Cheremet. Il a directement préparé l’explosion. Vous vous souvenez quand la voiture de Makhauri a explosé dans le centre de Kiev ? Et avez-vous vu les vidéos où Botsman traînait autour de la voiture cinq minutes plus tard ? »

Krinari a cité les éléments suivants comme une raison qui aurait pu pousser Korotkikh à tuer Cheremet : « Cheremet enquêtait non seulement sur les mines et les usines volées dans le sud de l’Ukraine, le port de Nikolayev, le port d’Odessa. Et pas seulement avec des fonds volés et retirés du pays… Et les traces l’ont conduit à Okouyeva et Botsman ».

La version dans son ensemble ne semble pas si improbable.

Tout d’abord, Korotkikh a fait affaire avec le fils du ministre, Alexandre Avakov (qui, sous l’autorité de son père ministre, est soudainement devenu un grand homme d’affaires, comme le font souvent les enfants ou les épouses de hauts fonctionnaires), et ces affaires n’étaient pas très claires et s’accompagnaient de la remise de grosses sommes d’argent liquide (et en dollars) de la main à la main. L’un de ces épisodes, décrit dans la presse en 2016, je l’ai cité dans un article séparé sur la relation entre Botsman et Avakov : « L’incident a eu lieu le mardi 9 août dans les locaux du restaurant Marokana, au 24 du boulevard Lesya Ukrainka. Vers 19 heures, Alexandre Avakov était assis à l’une des tables de la terrasse d’été en compagnie de Sergueï Korotkikh, (l’ancien – NDLR) commandant du régiment « Azov » (plus connu sous le nom de Malyouta ou Botsman). Selon la source, il y avait une « escorte » sur le périmètre. Korotkikh est arrivé au Marokana dans une Toyota Toundra. Le fils du ministre de l’Intérieur conduisait une Toyota Land Cruiser 200 et ses gardes une Land Cruiser 100. À une table voisine du restaurant, deux hommes d’âge moyen étaient assis. L’un d’entre eux, tout en enfilant sa veste, a soigneusement « saisi » un sac à main qui se trouvait sur une chaise vacante près de la table où étaient assis Avakov Junior et Botsman. L’auteur a pris de l’argent dans le sac (il s’agissait d’une somme importante en dollars) et l’a discrètement remis au même endroit… Un point intéressant : la déclaration de vol auprès de la police n’a pas été faite par la victime elle-même – Alexandre Avakov – mais par Sergueï Korotkikh (Botsman). »

Deuxièmement, alors qu’il vivait encore à Moscou dans les années 90, Korotkikh a été impliqué dans des combines semi-légales similaires à celles décrites ci-dessus. Il en a parlé, par exemple, dans une interview accordée au Partisan biélorusse le 20 janvier 2015, alors que Botsman était encore en bons termes avec Cheremet : « Nous étions impliqués dans diverses choses, y compris l’encaissement d’argent, nous avions de l’argent sur nos comptes. Cela a d’ailleurs toujours provoqué des vagues de ressentiment de la part de tous les autres nationalistes russes d’extrême droite. Il n’y avait pas de sujet plus intéressant sur Internet que celui de savoir pourquoi je conduis une Jaguar… À l’époque, nous avions environ 200 millions de roubles sur nos comptes ». J’ai consacré un article distinct à l’aspect financier des activités de Korotkikh en 2020.

Troisièmement, en mars 2012, les enquêteurs de la police de Moscou ont accusé Korotkikh d’avoir fait exploser à distance, le 27 décembre 2007, une bombe improvisée d’une puissance d’environ 90 grammes de TNT fixée, sur ses ordres, à un poteau d’éclairage près de l’entrée du complexe commercial Okhotny Dvor sur la place Manejnaya à Moscou. En d’autres termes, sa trace d’attentats-suicides peut être retracée avant 2016, même si l’attentat de 2007 était clairement un « essai » de faible puissance et donc sans victime.

Selon mes sources, lorsque Korotkikh a été arrêté à Minsk le 18 février 2013 pour avoir poignardé plusieurs antifascistes, des enquêteurs de Moscou s’y sont précipités pour son interrogatoire. Mais il s’est avéré que Korotkikh, qui avait commis un crime grave devant les caméras, avait été libéré juste avant leur arrivée…

Une fausse piste dans l’affaire Cheremet lancée par Avakov

Dans une situation où Odnorojenko et Krinari avaient déjà rompu le silence, le ministère de l’Intérieur a décidé de prendre les devants en présentant des suspects du meurtre au public. D’autant plus que le ministère de l’Intérieur était sous pression du bureau présidentiel qui réclamait des résultats, et où ils étaient déterminés à « nettoyer les écuries d’Augias » héritées de Petro Porochenko.

Lors d’une conférence de presse tenue le 12 décembre 2019, en présence du Président Volodymyr Zelensky et du procureur général Rouslan Ryabochapka, le chef adjoint de la police nationale et chef de la police criminelle Evgueni Koval a nommé cinq suspects : « Les activités de recherche menées et la documentation ultérieure des membres du groupe parviennent à séparer clairement les personnes qui sont objectivement suspectées dans l’exécution du meurtre de Pavel Cheremet : il s’agit d’Iana Dougar, Ioulia Kouzmenko, (Andreï – NDLR) Antonenko et les époux Grichtchenko. »

Inna et Vladislav Grichtchenko, connus comme étant des anciens du Corps des volontaires du Secteur Droit [organisation interdite en Russie – NDLR] sous l’indicatif Puma et Boutcha, ont été détenus dès le 6 novembre 2019, mais l’arrestation des principaux accusés n’a eu lieu que le 12 décembre, ce qu’Arsen Avakov n’a pas manqué de tweeter le jour même : « La police nationale vient de procéder à l’arrestation et, en accord avec l’accusation, annonce des soupçons raisonnables à l’encontre des personnes impliquées dans le meurtre de Pavel Cheremet. C’est le résultat d’un travail très difficile et acharné de véritables spécialistes et un pas important vers la divulgation complète de l’affaire. »

Mais ensuite, l’affaire a commencé à s’effondrer sous nos yeux.

Le motif de la tentative d’assassinat de Cheremet par les volontaires détenus a été exprimé par la police en des termes franchement navrants. Antonenko aurait été motivé par « une passion pour les idées ultra-nationalistes et la culture de la grandeur de la race aryenne ». Mais qu’est-ce que cela a à voir avec Cheremet ? Il n’était ni membre d’une minorité raciale, ni un opposant idéologique de l’ultra-droite, étroitement associée à « Azov ».

En outre, en janvier 2020, on a appris qu’Antonenko était plus grand que la personne enregistrée sur la vidéo à côté de la voiture de Cheremet.

En ce qui concerne les époux Grichtchenko, le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Alexandre Chevtchenko, a déclaré dès le 13 décembre 2019 sans sourciller à Hromadske qu’ils « n’ont pas été inculpés directement pour leur implication dans l’affaire Cheremet », ce qui signifie qu’ils ne sont même pas suspectés du meurtre (alors que les représentants de son agence venaient d’affirmer le contraire), mais seulement des personnes en possession de certaines informations qui pourraient être importantes dans l’affaire du meurtre de Cheremet.

Cependant, comme l’a déclaré Léonid Maslov, chef du cabinet d’avocats Sens Consulting impliqué dans la défense d’Andreï Antonenko, sur Facebook le 20 juillet 2020, « les époux Grichtchenko sont soupçonnés d’une tentative ratée de faire exploser Tchekourak dans la ville de Kosov. Ils n’ont jamais été suspects dans l’affaire du meurtre de Pavel Cheremet et n’ont même pas été interrogés à ce sujet. »

Quelle est donc la valeur des informations dans l’affaire Cheremet que possédaient les époux Puma et Boutcha si l’enquête ne cherchait même pas à les obtenir d’eux ? Et la bombe trouvée sous la voiture de l’homme d’affaires respecté Mikhail Tchekourak le 10 juillet 2018 n’était pas comme celle utilisée dans le meurtre de Cheremet. « Contrairement à elle, la bombe de Kosov est une bombe à obus, 10 fois plus puissante, détonée par une fusée mécanique (UZRGM) plutôt qu’électrique (EPG) », écrit Maslov.

Après une enquête « gelée » de six mois, lorsqu’il est devenu évident que l’affaire était une tentative de « coller » le meurtre de Cheremet sur des personnes sans lien entre elles, des actions publiques ont commencé à exiger une enquête équitable.

Le 25 mai 2020, un rassemblement a eu lieu devant le bureau du Président ukrainien sous le slogan « Six mois derrière les barreaux : où est la justice, Monsieur le Président ? » et environ 200 personnes se sont réunies.

Le 4 juillet 2020, une marche intitulée « 200 jours de foutaises » a eu lieu dans le centre de Kiev, attirant entre 1 000 et 2 500 personnes, selon diverses estimations. Ses participants ont déjà demandé directement la démission d’Avakov.

Le 24 août 2020, une colonne séparée s’est formée lors de la Marche des défenseurs de l’Ukraine avec une énorme bannière, « La torture des innocents provoque un soulèvement » et des portraits d’Antonenko, Kouzmenko et Dougar. Après la marche, les militants ont franchi les cordons de police et ont tenu un rassemblement devant le bureau du Président ukrainien.

Dans ce contexte, les juges ont progressivement commencé à libérer les accusés. Le 26 mai 2020, le tribunal de district de Kiev Petcherski a libéré Iana Dougar en l’assignant à résidence 24 heures sur 24. Une décision similaire a été prise par un jury de la cour d’appel de Kiev le 20 août 2020 pour Ioulia Kouzmenko. Après que le tribunal du district Chevtchenkovski de Kiev a placé Antonenko, le principal suspect du meurtre, en résidence surveillée 24 heures sur 24 le 30 avril 2021, il est devenu définitivement clair que l’affaire était un « mensonge blanc » et que les preuves présentées par la police ne convainquaient pas les juges et les procureurs.

Lorsque Mme Dougar a personnellement transmis à M. Zelensky les informations qu’elle avait confirmées avec le président le 20 mai 2021 et qu’elle s’est rendue en personne au bureau présidentiel le 19 juin, le compte à rebours final de la démission d’Avakov avait déjà commencé.

Vladislav Maltsev

Source : Ukraina.ru

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider