Il y a quelques années, le titre de cet article aurait été contraire au bon sens. Mais tout est fluide, tout change. Et maintenant, le puissant FMI, qui a écrasé des pays entiers, se bat depuis un an avec un oligarque ukrainien, pas le plus riche, mais le plus impudent : Igor Kolomoïski.

Le FMI ne se bat pas seul, ses alliés ne sont pas moins puissants. Prenez au moins les démocrates américains et leur principal représentant en Ukraine et dans d’autres pays du tiers monde, George Soros. Ces personnes ont abattu Dominique Strauss-Kahn en vol, détruisant ainsi la brillante carrière du directeur général du FMI et l’empêchant de devenir président de la France.

En novembre 2016 – janvier 2017, ils ont également organiser un Maïdan aux États-Unis et ont presque perturbé l’inauguration de Trump. Le président élu a été contraint de menacer de recourir à la force contre eux. Ce n’est que lorsqu’ils ont réalisé que les forces de l’ordre suivraient l’ordre des autorités légitimes (Obama n’étant pas prêt à risquer une participation directe à la mutinerie) qu’ils ont battu en retraite, mais pendant quatre ans, ils ont bu le sang de Trump, jusqu’à entamer une procédure de destitution.

Ces personnes cherchent encore régulièrement à obtenir de nouvelles sanctions ou le renouvellement des sanctions existantes, non seulement contre la Russie, la Chine, l’Iran, mais aussi contre des alliés proches comme l’UE ou le Canada. Pour eux, il est plus facile d’organiser la confiscation de biens placés dans des juridictions occidentales par une petite chose malléable venant d’un autre bantoustan que de cracher.

Mais ils ne peuvent rien faire en ce qui concerne Kolomoïski. Et pas parce qu’Igor Valerievitch est très intelligent. Il n’est pas stupide, bien sûr, mais seulement selon les normes ukrainiennes. Ce que sont les normes ukrainiennes est illustré par des expressions telles que « la marine ukrainienne », « l’industrie ukrainienne », « la science ukrainienne ». « Le génie ukrainien de la géopolitique » est du même acabit.

Il ne s’agit pas tant de Kolomoïski, mais du FMI lui-même et de la situation générale dans le monde. Le projet mondial de l’Occident traverse une crise systémique, compliquée par une pandémie qui s’est produite au mauvais moment. Ni les gouvernements occidentaux ni le FMI n’ont assez de ressources pour éteindre la crise en utilisant les méthodes occidentales traditionnelles – en l’inondant d’argent. Vous pouvez imprimer autant d’argent que vous le souhaitez. D’autant plus que vous n’avez même pas besoin de l’imprimer – il suffit de rajouter un zéro dans un ordinateur.

Mais tous vont se lancer dans la spéculation boursière. Le secteur réel n’obtiendra pas un centime. Ainsi, au lieu d’augmenter la demande solvable et la production industrielle, l’injection d’argent ne fera qu’aggraver la situation, en gonflant à l’extrême une bulle boursière déjà démesurée. Mais la valeur des actifs ne peut pas augmenter indéfiniment. Tôt ou tard, le jeu de la chute commence, et plus la bulle est grosse, plus elle éclate fort, détruisant les systèmes financiers et économiques, et sapant la stabilité sociale et politique.

L’Occident en général, et le FMI en particulier, doivent admettre que l’économie mondiale s’enfonce dans une nouvelle Grande Dépression, qui sera beaucoup, sinon beaucoup plus grave que la précédente. Les possibilités d’endiguer le scénario négatif ont été épuisées, il ne reste qu’à simuler l’action et à attendre « l’autodestruction ». Dans ces conditions, le système mondial est extrêmement sensible à la moindre déstabilisation qui provoque un « effet domino ».

Kolomoïski est capable d’organiser facilement et sans effort une déstabilisation en Ukraine, qui attirera immédiatement dans le tourbillon la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, les États baltes, et très probablement la Biélorussie. Il est peu probable que la Russie puisse elle aussi prétendre pendant longtemps que cela ne la concerne pas. Même la seule implication de l’Europe de l’Est dans la phase active de la crise ukrainienne lui donnera un caractère stratégique, car elle exacerbera les relations au sein de l’UE, ainsi qu’entre l’UE et les États-Unis.

Si (ou plutôt quand) la Russie sera obligée de s’impliquer dans le processus de règlement, la crise deviendra mondiale en raison de la nature globale de l’affrontement entre la Russie et les États-Unis. Sans parler de l’affaiblissement de l’autorité du FMI, qui est déjà loin de la grandeur passée, par la faute duquel l’allié soigneusement cultivé de l’Occident, situé sur la ligne du front anti-Russie, sera détruit.

Globalement, Kolomoïski exerce un chantage éhonté sur le FMI, et le Fonds ne peut rien y faire. En Ukraine, l’amoureux du chawarma [sorte de kebab – note de la traductrice] est une figure trop puissante. Vous ne pouvez pas le mettre en prison. Il ne quitte pas le territoire ukrainien. Il est bien protégé – il est impossible de le kidnapper sans bruit. On ne peut pas non plus le tuer discrètement, et le bruit et les victimes supplémentaires sont dangereux dans cette situation. Le Fonds doit utiliser les oligarques et politiciens ukrainiens pour combattre Kolomoïski.

La plupart d’entre eux détestent Kolomoïski (ainsi que les uns les autres) et ont peur. Ils l’auraient volontiers mangé sans beurre avant de l’oublier, mais leurs propres ressources ne leur suffisent pas. Le rusé Avakov, qui est mortellement menacé par le renforcement incontrôlé de tout groupement oligarchique (aussi bien de Kolomoïski sur de ses ennemis), subit la neutralité armée, et le Fonds lui-même ne veut pas dépenser pour résoudre le problème interne ukrainien.

Le FMI comprend parfaitement que l’Ukraine est au bord de la banqueroute. Elle peut durer (avec l’aide de l’Occident) encore un an et demi, mais une fois qu’à Kiev, on a ouvertement parlé des bienfaits du défaut de paiement, même dans les cercles politiques et d’experts « pro-européens », cela signifie que son annonce n’est plus qu’une question de temps et non de principe. Différents groupes de l’oligarchie ukrainienne se battront pour tirer le maximum de profit de la faillite, et le Fonds lui-même devra les concurrencer tous.

Kolomoïski est donc maintenant l’ennemi du FMI, et Pintchouk et Akhmetov ses amis. Le Fonds a l’intention de dépouiller complètement l’Ukraine. Comme le peuple n’a plus rien, il est nécessaire de déshabiller les oligarques. Kolomoïski avec Privatbank, avait pris le contrôle du système financier ukrainien et n’est pas autorisé à le récupérer. Cela signifie-t-il qu’Akhmetov (qui jusqu’à récemment, avec Kolomoïski, s’est battu contre les sorosiens du gouvernement, et maintenant, avec Pintchouk et Soros essaie de dégager Kolomoïski) sera autorisé à profiter de manière incontrôlée des prix excessifs du charbon et de l’électricité ? Le FMI est en mesure de voler les Ukrainiens sans Akhmetov, et le statut des nababs [dignitaires locaux – note de la traductrice] devrait traditionnellement répondre aux besoins des sahibs [seigneurs – note de la traductrice].

Un autre centre d’intérêt du FMI est la terre ukrainienne. Et ici, ses intérêts entrent aussi en conflit violent avec ceux de l’oligarchie ukrainienne. Le FMI estime à juste titre que les sahibs blancs, qui ont depuis peu un revenu absolument insuffisant pour vivre, devraient profiter de la terre ukrainienne. Selon l’oligarchie ukrainienne, les principaux bénéficiaires de la vente de terres ukrainiennes devraient être les nababs locaux. Ainsi, la loi adoptée après de longues souffrances pour lever le moratoire sur la libre vente des terres agricoles (moratoire qui protège depuis longtemps les intérêts des nababs) n’a pas satisfait la Banque Mondiale. L’oligarchie ukrainienne a été très habile à y défendre ses intérêts. La Banque Mondiale exige que la loi soit modifiée.

Jusqu’à présent, le FMI a exprimé sa satisfaction qu’au moins quelque chose ait été accepté, mais le Fonds a d’autres problèmes en Ukraine. Elle doit achever l’adoption de la loi « anti-Kolomoïski » interdisant le retour des banques nationalisées à leurs anciens propriétaires et obtenir de la Rada qu’elle verrouille le budget. Et tout cela sous la promesse d’un prêt dont Kiev avait besoin hier, et demain il sera peut-être trop tard.

Le Fonds va maintenant se battre pour le gel du budget et la loi « anti-Kolomoïski », puis décider de l’avenir de la loi sur la vente des terres. De plus, cette loi n’entrera en vigueur qu’en 2021, et l’Ukraine devrait recevoir l’argent dès 2020 (en plus : minimum 7 milliards de dollars). Mais le Fonds, connaissant les Ukrainiens, a raisonnablement peur que, ayant reçu l’argent, Kiev trouve rapidement un moyen d’annuler ou simplement de ne pas appliquer la loi foncière.

La solution consiste à remplacer le pouvoir oligarchique par des bureaucrates issus des rangs des bénéficiaires de subventions, qui sont entièrement contrôlés par Soros. Le premier obstacle sur ce chemin est Kolomoïski. Les autres le suivront. L’ère de l’oligarchie ukrainienne touche à sa fin, comme l’ère de l’Hetmanat ukrainien avant elle.

Seulement, à la place des régiments impériaux, qui portaient l’ordre et la prospérité sur leurs baïonnettes, les suceurs de sang du FMI se préparent à entrer dans la ruine post-oligarchique, essayant de retarder leur propre effondrement au prix de la saisie totale des restes des ressources ukrainiennes.

Cependant, après l’Ukraine, un destin similaire attend les fugitifs d’Europe de l’Est partis du camp socialiste vers l’UE. Ils ont juste plus de temps pour comprendre l’exemple ukrainien, prendre peur et écarter le FMI, Soros et les autres mondialistes du pouvoir dans leur pays.

Cependant, je crains qu’ils ne le fassent pas à temps.

Rostislav Ishchenko

Source : Ukrainia.ru

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider