Portnov a aussi publié une série de photos de l’un des suspects, Vladislav Grichtchenko, montrant que ce dernier, avec d’autres volontaires de Secteur Droit se sont déguisés en policiers de la République Populaire de Donetsk (RPD) à une époque, avant de commettre des crimes contre des habitants du Donbass accoutrés de la sorte pour en faire porter la responsabilité à la République.

Le SBU fait disparaître des preuves dans l’affaire Cheremet

Rappel des faits. En juillet 2016, Pavel Cheremet, un journaliste, est assassiné à Kiev dans un attentat à la bombe. Alors que l’enquête traîne pendant plus de trois ans, en décembre 2019, plusieurs personnes, liées aux réseaux néo-nazis ukrainiens, sont arrêtées et d’autres voient leur domicile fouillé. L’un des suspects, Vladislav Grichtchenko, refait aujourd’hui parler de lui, via Andreï Portnov.

Cet avocat a en effet publié jeudi dernier une vidéo contenant l’enregistrement audio d’une discussion entre un employé du SBU, Andreï Omeltchenko, et Vladislav Grichtchenko, qui en plus d’être un suspect dans l’affaire du meurtre de Cheremet, est aussi suspect dans une autre affaire de tentative d’assassinat d’un homme d’affaires dans la région d’Ivano-Frankovsk.

Dans ce deuxième dossier, les preuves contre Vladislav Grichtchenko et son épouse sont assez sérieuses, puisque leur ADN a été retrouvé sur les explosifs qui étaient destinés à tuer l’homme d’affaires. Or ces explosifs sont semblables à ceux qui ont été utilisés pour tuer Pavel Cheremet.

Dès l’arrestation de ce groupe de personnes partageant toutes la même idéologie néo-nazie, une possible implication du SBU dans l’affaire était apparue. Certains avaient déclaré que plusieurs des suspects étaient des agents du SBU, d’autres que le couple Grichtchenko avait des contacts au sein des services de sécurité ukrainiens.

Des déclarations qui semblaient être confirmées par le fait que les serveurs stockant les vidéos des caméras de surveillance de la zone où Cheremet a été assassiné ont été vidés de leur contenu par le SBU. Andreï Portnov avait même dénoncé cet effacement de preuves par le SBU en décembre 2019 sur sa chaîne Telegram.

« Chers journalistes, je voudrais vous informer que dans le dossier Pavel Cheremet, sous le règne de Vassily Gritsak, des employés du Département pour la protection de l’État (département T du SBU) ont saisi les serveurs des caméras vidéo dans la zone de l’explosion qui a tué le journaliste et les ont ensuite rendus à leurs propriétaires, complètement effacés, formatés et dans certains cas remplacés par de nouveaux. En outre, l’enquête a la preuve de la coopération et du travail officiel de renseignement dans le département T du SBU de trois suspects détenus pour le meurtre du journaliste », a écrit Portnov.

Conversation entre un agent du SBU et un suspect, sur comment échapper à la justice

Mais il semble que les employés du SBU ne se limitent pas à effacer les preuves vidéos de l’affaire Cheremet, ils aident aussi les suspects à échapper aux poursuites, en leur expliquant comment fabriquer un alibi par exemple, ou comment dissimuler les preuves, comme on peut l’entendre dans la vidéo publiée le 30 janvier 2020 par Andreï Portnov.

« Dans cet enregistrement audio, vous verrez comment un officier des services de sécurité vous dit comment vous soustraire à des poursuites pour meurtre avec préméditation. L’officier du SBU exprime son inquiétude quant à la base de preuves et aide à élaborer la meilleure façon de cacher les preuves, de faire pression sur l’enquête, de rassembler des militants et de faire pression sur l’opinion publique », a déclaré M. Portnov.

La discussion a lieu entre Andreï Omeltchenko (AO), employé du SBU, et Vladislav Grichtchenko (VG), suspect dans le dossier Cheremet, et voici ce qu’on y entend, traduit intégralement.

Andrey Omelchenko : Allo.

Vladislav Grishchenko : Allo.

AO : Bonjour [le salut utilisé est celui que s’échangent des détenus partageant la même cellule – NDLR].

VG : Salut.

AO : Salut. Que se passe-t-il ?

VG : Je ne sais pas du tout.

AO : Eh bien, les gens doutent que Vanya [Ivan Vakoulenko voir notre article de décembre – NDLR] se soit lui-même tiré dessus dans la maison de ses parents.

VG : Écoute, écoute, écoute-moi. Vanya s’est tiré une balle. Puis ils s’emparent d’Inna et commencent à nous entraîner dans l’affaire Cheremet. Compris ?

AO : As-tu pris connaissance des éléments du dossier ou ton avocat ?

VG : Oui.

AO : Ont-ils trouvé quelque chose, ont-ils des preuves ?

VG : Pas sur Inna, non.

AO : Et sur toi ?

VG : Non. Sur Vanya.

AO : Qu’y a-t-il sur Vanya ?

VG : Que Vanya a loué une voiture avec un traceur et que son téléphone était allumé et qu’il est allé là-bas en voiture.

AO : Y a-t-il des liens de manière générale, comme des éléments qui auraient pu être trouvés sur vos vêtements ou quelque part où vous auriez pu les stocker ?

VG : Non.

AO : Ils disent qu’il y a les cheveux d’Inna là-bas, ils me mentent…

VG : C’est ça, c’est ça, ils me mentent. Ils me mentent.

AO : Quoi qu’il en soit, ne tombez pas du tout dans le panneau, ne signez rien.

VG : Compris. J’étais dans une affaire de meurtre sous contrat, non ? Quand ils ont fait…

AO : Bien sûr que je m’en souviens.

VG : Écoute, ils ont fait de la vidéo, de l’audio, ils ont enregistré toutes ses négociations – j’étais sur deux [d’entre elles – NDLR]. Est-ce qu’ils peuvent faire disparaître ça ?

AO : Eh bien, ces éléments sont archivés, si l’affaire va… eh bien, cela peut être soulevé.

VG : L’affaire va au tribunal, au procès.

AO : De toute façon, ça n’a pas disparu. Toujours au tribunal, n’est-ce pas ?

VG : Ok. Oui. Là-bas.

AO : Tous ces éléments peuvent être demandés, un avocat peut tout faire.

VG : Ok. Je t’ai bien compris. Ok.

AO : D’ailleurs, tu n’es pas simplement parti de la brigade, tu as dû être autorisé par le commandant, il y a eu des accords.

VG : Contre-espionnage, contre-espionnage.

AO : Eh bien, il y avait des signatures de quelqu’un qui était là pour autoriser quelque chose comme ça…

VG : Je ne sais pas.

AO : …ou le rapport de sortie, il faut relever ça…

VG : Oh, tout était là. Tout était là.

AO : Sais-tu qui trouver ? Les agents qui travaillaient avec toi là-dessus à l’époque…

VG : J’ai tout compris…

AO : Pour les faire témoigner que oui, tu étais chez eux, ils t’instruisaient, que tu portais un équipement, que tu as coopéré à l’enquête. Est-ce tu peux parler à Inna ?

VG : Non. Elle est incarcérée dans un centre de détention.

AO : Ah, en cellule, n’est-ce pas ?

VG : Oui.

AO : Eh bien, sera-t-elle transférée à Loukianovka ?

VG : Je ne sais pas.

AO : Et toi ?

VG : Ils me gardent ici.

AO : Je comprends. Bref, ils ont trompés tous ceux qu’ils n’ont pas embarqué, tout le monde a été fouillé, même ce type, que j’ai rencontré à Kourakhovo, que le soldat de Poltava… ils sont venus fouiller chez lui, tu imagines ?

VG : Oui, oui, oui.

AO : Personne ne presse quoi que ce soit, ne cède pas à cette merde. Ce n’est pas moi et la cabane n’est pas à moi. Pourquoi est-ce qu’ils ne vous libèrent pas sous caution ?

VG : Parce qu’ils nous ont donné des badges là-bas, 115 5, 6, 12 points, ces enculés ont ordonné. Pas d’audio, pas de vidéo, pas de négociations…

AO : Et les témoins ?

VG : Rien.

AO : Pas d’arme du crime, pas d’espace de stockage, rien ?

VG : Eh bien, ils n’ont rien, Andreï.

AO : Oudav a dit que Vanya s’était en quelque sorte tiré dessus avec un fusil à pompe, mais d’où venait la douille ? Si tu vas à Kiev, appelle… Je découvrirai, peut-être par Oudav, là-bas, par quelqu’un. Si Inna est transférée au centre de détention préventive, je chercherai les numéros de téléphone là-bas. De toute façon, il faut qu’on récupère, je ne sais pas, ces putains d’activistes, ces putains de vétérans…

VG : Très bien, on s’en occupe.

AO : Il faut faire du buzz, pour que les journalistes, que cette merde n’échappe pas à tout contrôle de manière constante.

VG : Oui.

AO : Je veux que tout le monde l’entende. Je te contacterai s’il y a quoi que ce soit.

Des « soldats » ukrainiens déguisés en policiers de la RPD

L’autre élément intéressant, ce sont les photos publiées le même jour par Andreï Portnov, montrant le même Vladislav Grichtchenko avec plusieurs de ses camarades volontaires et soldats, tous déguisés en policiers avec des rubans de St Georges et pour l’un d’entre eux un magasin de munitions aux couleurs de la RPD.

Or d’après Portnov, c’est habillés de la sorte, que ces « héros » ont été commettre des violences, des meurtres, des vols et des pillages contre les habitants du Donbass (sûrement au début de la guerre vu les uniformes et l’écriture en ukrainien présente dessus). Voilà comment des néo-nazis ukrainiens ont jeté l’opprobre sur les forces de l’ordre de la jeune république, qui s’est vue accusée de crimes que ses hommes n’ont pas commis.

Panique à Kiev concernant l’affaire Cheremet

La fuite d’informations concernant l’enquête en cours par Andreï Portnov inquiète en tout cas pas mal de personnes au sein du SBU et des bataillons néo-nazis. Suffisamment en tout cas pour que Vassilissa Mazourtchouk, ancienne secrétaire de presse des bataillons néo-nazis « Dniepr-1 » et « Donbass », et femme d’un agent du SBU, publie sur son mur Facebook sa discussion avec Artiom Chevtchenko, secrétaire de presse du ministère ukrainien de l’Intérieur, au sujet des fuites d’information, de leur source, et de l’affaire en général.

Une des parties de la discussion est plus qu’intéressante. Voici ce que dit Chevtchenko :

« Vos amis du contre-espionnage ont merdé, ils ont traîné les gars dans la boue et nous ont poussés à enquêter – c’est quoi ce bordel ? Il faudrait enquêter sur leur propre merde, requalifier pour 258 attaques terroristes et continuer. Alors, non, laissez les flics souffrir et se faire taper sur les nerfs par les journalistes pour l’affaire non résolue de Cheremet, et nous dirons à Boutcha [Vladislav Grichtchenko – NDLR] et Puma [Inna Grichtchenko – NDLR], comment garder le silence en mode partisan. »

Comme on le voit, il n’y a pas que le SBU qui essaye de cacher la merde sous le tapis, le ministère ukrainien de l’Intérieur semble lui aussi chercher à étouffer l’affaire. Lors de la discussion publiée par Mazourtchouk, Cheremet y est décrit comme un agent russe, comme si cela justifiait son meurtre. Or Cheremet n’était pas du tout un pro-Kremlin, bien au contraire !

Mais dans ce passage, Chevtchenko écrit une autre information intéressante :

« Que Ioulia [Kouzmenko] et Andreï [Antonenko] disent honnêtement à tous ceux qui les ont harcelés à quelle sauce mettre cet agent russe Cheremet, qu’il aille au diable et c’est tout. Bien qu’ils ne savaient pas qui et pour quoi ils allaient travailler. »

Cette phrase sous-entend que le meurtre de Cheremet était un contrat. De la part de qui et pour quoi reste à découvrir. Mais comme on le voit les tentatives de manipuler l’enquête sont nombreuses, et semblent indiquer que les commanditaires de ce meurtre sont assez haut placés dans l’appareil d’État ukrainien pour faire effacer les traces qui permettraient de remonter jusqu’à eux.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider