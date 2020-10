L’ancien député de la Verkhovna Rada, Alexeï Jouravko a déclaré sur son mur Facebook que les enseignants qui mentionnent la Grande Guerre patriotique seront punis en Ukraine.

Selon le politicien, des mesures répressives visant à influencer les enseignants qui enseignent la version de l’histoire de l’Ukraine qui est « indésirable » pour les officiels de Kiev, ont été approuvées au niveau du ministère de l’éducation et des sciences du pays.

« La terreur et la schizophrénie en Ukraine continuent ! J’ai trouvé un document intéressant. Il a été signé par une vraie nazie, la vice-ministre ukrainienne de l’éducation et des sciences, Loubomira Mandzy. Tous les enseignants indésirables qui ne comprennent pas « la nouvelle histoire ukrainienne et la vie d’aujourd’hui » devraient être mis au chômage et des mesures strictes devraient être prises à leur égard », a écrit M. Jouravko.

Il a joint à son poste les photos d’un document sur papier à en-tête du ministère ukrainien de l’éducation et des sciences signé par Mandzy, qui recommande la tenue de réunions pédagogiques « dans le domaine de l’enseignement de l’histoire ».

« En cas de non-respect systématique par les enseignants des principes des directives méthodologiques, le ministère recommande de prendre des mesures disciplinaires et administratives à l’encontre de ces enseignants, pouvant aller jusqu’au licenciement ou à la notification aux forces de l’ordre », indique la lettre de Mandzy.

Le document fait également référence à la période « d’occupation soviétique de 1919-1991 » de l’Ukraine et interdit l’utilisation du terme « Grande Guerre patriotique », et propose plutôt la « phase germano-soviétique de la Seconde Guerre mondiale ».

Note de la traductrice : cette démarche s’inscrit malheureusement dans le processus de réécriture totale de l’histoire de l’Ukraine entamé après le coup d’État du Maïdan. La Seconde Guerre Mondiale n’est pas la seule période à souffrir de cette réécriture complète, d’autres périodes comme celle du début du 20e siècle, mais aussi l’époque de la Rus’ de Kiev font l’objet de révisions similaires, sans parler des symboles et des « héros » de l’Ukraine.

Vitaly Ryjkov

Source : RIA FAN

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider