Ukraine, les masques tombent

Bien sûr, tous ces éléments demandent à être vérifiés, mais d’ores et déjà l’organisation de défense des droits humains Human Rights Watch a constaté des faits « assimilables à des crimes de guerre » dans la région de Kiev, mais aussi dans d’autres régions : on peut faire confiance à Human Rights Watch pour sa neutralité.

Cet extrait d’un site suffit à lui-même concernant cette affaire :

Bucha was declared ’completely liberated’ of Russian troops by its mayor on Thursday, March 31. Are we to believe it would take three days for such an ’incriminating’ video to come out ? Or that those ’dead’ were lying there for three days with no one bothering ?

Ceux qui ne comprennent pas çà, faites-vous petits pour ne pas avoir honte.