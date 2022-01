Suite à sa mise en accusation dans l’affaire de la « trahison du charbon », l’ancien Président ukrainien, Petro Porochenko est finalement revenu en Ukraine après un mois d’absence pour faire face aux juges, qui ont finalement décidé de ne pas le mettre en prison en attendant le procès, mais de le placer simplement sous contrôle judiciaire.

img255597|center>

Rappel des faits. Fin 2021, le député d’opposition Viktor Medvedtchouk est accusé de haute-trahison pour le fait d’avoir aidé à fournir à l’Ukraine du charbon venant de RPD et de RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk), en 2014-2015. Deux mois plus tard, Petro Porochenko, se retrouvait accusé lui aussi de haute-trahison, mais aussi de financement du terrorisme et création d’une organisation terroriste, pour avoir validé en tant que Président cet achat de charbon du Donbass par l’Ukraine.

Mais le 17 décembre 2021, lorsque les enquêteurs en charge de l’affaire ont tenté de remettre à Petro Porochenko une convocation pour qu’il se présente quelque jours plus tard afin de répondre de l’accusation de haute-trahison, l’ancien Président s’est purement et simplement enfui du pays par avion.

Une semaine après s’être enfui, Petro Porochenko a été placé sur la liste des personnes recherchées. Et le 6 janvier 2022, ses biens ont été saisis par la cour.

Capture d’écran venant du site du ministère ukrainien de l’Intérieur montrant Porochenko sur la liste des personnes recherchées

Et alors qu’on aurait pu s’attendre à ce que Porochenko reste en exil, pour ne pas finir en prison, ou assigné à domicile, comme Viktor Medvedtchouk, l’ancien Président est finalement revenu en Ukraine le 17 janvier 2022, un mois après s’être enfui.

À peine arrivé, Petro Porochenko est allé assister à l’audience de la cour de Pertcheski, qui devait décider des mesures de restriction de liberté auxquelles il serait soumis, en attendant le procès. Sans surprise, l’ancien Président ukrainien a transformé son arrivée à l’aéroport et son audience devant la cour en véritable spectacle, avec rassemblement de supporters, discours enflammés sur scène avec microphone, musique tellement forte que la cour n’arrivait pas à mener l’audience correctement, scandales et rebondissements (comme lorsque son passeport a été emmené au moment du contrôle d’identité à l’aéroport, avant de lui être finalement rendu après de longues minutes, ou lorsqu’un avocat commis d’office a été envoyé pour le défendre alors que Porochenko avait déjà des avocats payés par ses soins).

De manière étrange, la cour de Pertcheski ne s’est pas immédiatement prononcée sur les mesures de restriction de liberté à lui appliquer. Il a fallu attendre deux jours, pour que la cour annonce aujourd’hui, le 19 janvier 2022, que Petro Porochenko ne sera soumis qu’à un simple contrôle judiciaire, soit la mesure de restriction de liberté la plus légère. En clair, Petro Porochenko devra pointer régulièrement pour montrer qu’il est toujours là, ne pas quitter la région de Kiev, et remettre son passeport aux autorités judiciaires.

Une mesure très éloignée de la demande du procureur qui voulait envoyer Porochenko en prison pour deux mois avec possibilité de libération sous caution, contre 1 milliard de hryvnia (31 millions d’euros), avec interdiction de quitter le pays et obligation de porter un bracelet électronique. Et très éloignée aussi de celle infligée à Viktor Medvedtchouk, qui est l’un de ses co-accusés dans cette affaire de la « trahison du charbon ».

On peut alors légitimement se demander : pourquoi une telle clémence ? Un élément de réponse pourrait être que du temps où il était Président de l’Ukraine, Petro Porochenko obéissait comme un bon petit toutou à tous les ordres de Washington, comme l’ont montré les enregistrements de ses conversations téléphoniques avec Joe Biden (alors Vice-président américain), divulgués par le député ukrainien Andreï Derkatch.

Il est fort possible, qu’à l’instar de Mikheïl Saakachvili (l’ancien Président géorgien qui avait été placé au pouvoir par une révolution de couleur orchestrée par les États-Unis), Petro Porochenko ait gardé assez d’appuis à Washington et ailleurs pour s’assurer une sorte de semi-immunité judiciaire. Ce qui expliquerait pourquoi une seule des treize affaires pénales lancées contre lui en 2019 a abouti.

Le mois qu’il a passé à l’étranger a pu largement lui laisser le temps de contacter ces appuis pour obtenir des assurances avant de revenir en Ukraine. Une hypothèse qui semble confirmée par deux choses.

La première est que Petro Porochenko a été retiré de la liste des personnes recherchées, non pas le 17 janvier 2022, à son arrivée à l’aéroport, mais deux jours plus tôt, le 15 janvier 2022, comme l’indique cette capture d’écran du site du ministère ukrainien de l’Intérieur.

Même si le parti de Petro Porochenko avait annoncé son retour plusieurs jours à l’avance, il pouvait aussi s’agir d’une manœuvre visant à tromper les autorités. Dès lors, pourquoi le retirer de la liste des personnes recherchées, deux jours avant son arrivée effective, si ce n’est parce qu’un accord avait été conclu et que les autorités ukrainiennes savaient qu’il reviendrait de manière sûre ?

L’autre point qui laisse à penser qu’une influence extérieure est venue se mêler de cette affaire, c’est le tweet de l’ambassadrice britannique en Ukraine, Melinda Simmons, qui, le jour même de l’arrivée de Petro Porochenko, avant qu’il ne se présente devant la cour, a appelé les chefs politiques ukrainiens à s’unir, et à ne pas se laisser distraire par leurs désaccords politiques.

« Tous les dirigeants politiques ukrainiens doivent s’unir contre l’agression russe dès maintenant. Il est très important en ce moment de ne pas perdre cela de vue et de ne pas se laisser distraire par la polarisation de la politique intérieure », a-t-elle écrit sur son mur Twitter.

En clair, Simmons a appelé discrètement Zelensky à mettre de côté sa vendetta personnelle contre Petro Porochenko, officiellement au nom de la lutte contre l’agression russe, mais en réalité, parce que les patrons occidentaux de l’Ukraine ne semblent pas encore prêts à lâcher un de leurs laquais les plus dociles du paysage politique du pays.

Quoi qu’il en soit, suite à cette décision de placer Petro Porochenko sous simple contrôle judiciaire, les avocats de l’ancien Président ukrainiens ont décidé de faire appel de la saisie de ses biens par la cour. Une affaire à suivre donc…

Christelle Néant

