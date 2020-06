@FaBiEn

Au fait, sachez que la promotion des idées nazie, que vous faites ici ( puisque vous promouvez l’Etat fantoche fasciste ( bandériste) ukraine, est condamnée par la loi française... assez peu répressive en la matière.

Vous adoptez ici les thèses des nazis, et soit vous l’êtes et le cachez, soit vous êtes d’une ignorance affligeante.

Déjà en 1926, l’assassin de Simon Petlioura, proche de Stepan Bandera et de Choukievitch et de la même organisation criminelle que vous cautionnez scandaleusement ( je pense que vous en êtes inconscient de ce que vous soutenez, ce qui n’est pas vraiment une excuse, car vous devriez vous informez avant d’écrire : l’article est informative, vous êtes dans le suivisme propagnadiste dépourvu d’esprit critique, donc l’assassin du bandériste Petlioua a bénéficié de la part du Tribunal et du jury populaire parisien d’un non-lieu AU VU des CRIMES et après ECOUTE des TEMOINS des CRIMES HORRIBLES et des POGROMS commis par ces organisations nationalistes ukrainiennes.

Vous trouvez normal d’énucléer les yeux des femmes et des enfants, des hommes, d’éventrer les femmes enceintes qui refusent le fascisme, ou simplement, sont juifs !

Il est vrai les fascistes ukrainiens dépensent beaucoup pour leur propagande depuis des décennies pour bourrer le crânes des esprits faibles et ça marche !

Ils remplissent Wikipedia où ne prime pas la vérité, mais le nombre de soutiens à une thèse, fût-elle fausse. L’enjeu est énorme.

Mais si 3 millions de fous prétendaient que la Terre est plate, Wikipedia vous l’affirmerait, et vous le croiriez...

Même le directeur du Mémorial de Caen, leur offrant une tribune, et pris à partie pour donner un espace aux fascistes, n’a pu oser répondre qu’il ne « prétendait pas à la vérité historique », mais « au respect de leur mémoire » : un peu léger pour un historien d’un mémorial public ...bref il reconnaissait une falsification historique, et qu’il cédait à des fascistes, à une opération de propagande à l’instar de celles du Reich ...et vous pourriez vérifier que ce sont celles que vous adoptez !

Mais à quoi bon vous faire l’honneur de perdre du temps à discuter...

Le Parlement Européen a d’ailleurs voté en soutenant les thèses bandéristes, en assimilant nazisme et communisme, pour mieux masquer ses propres accointances..

Je suis d’ailleurs certain que vous conservez votre attachement à ces thèses, qui vous arrangent, car il est clair que la vérité historique, et la connaissance historique vous sont étrangères..on n’adopte pas les thèses fascistes sans présupposés idéologiques de la même eau...