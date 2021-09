Le 22 septembre 2021 au matin, des inconnus ont tiré sur la voiture de Sergueï Chefir, le premier assistant du Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, dans la région de Kiev. Si le chauffeur a été blessé, Chefir est sain et sauf. Mais au vu de la position importante de celui qui semblait être visé, la question de savoir qui a tenté de l’assassiner se pose.

Aux environs de 10 h du matin, le 22 septembre 2021, la voiture du premier assistant de Zelensky, Sergueï Chefir est prise pour cible près du village de Lesniki, dans la région de Kiev. La voiture a reçu en tout une vingtaine de balles, dont trois ont touché le chauffeur. Ce dernier est actuellement en soins intensifs.

Lors d’un point presse de la police nationale ukrainienne, Sergueï Chefir a dit ne pas savoir pour quelle raison on lui a tiré dessus, mais a exclu que cela puisse être en lien avec des dissensions internes à l’équipe de Zelensky.

« Je ne comprends pas les raisons. J’ai compris que nous roulions, soudain des coups de feu ont retenti et le chauffeur a été blessé. Le chauffeur a bien géré – il a continué à rouler. Naturellement, nous avons un peu accéléré. C’était un peu effrayant. J’ai immédiatement appelé la police, le ministre de l’Intérieur. Les forces de l’ordre ont travaillé très vite, elles ont rapidement pris le relais », a déclaré Chefir.

L’assistant de Zelensky a attiré l’attention sur le fait que la voiture a été la cible de tirs dans un endroit où il n’y avait pas de réseau mobile.

« Le chauffeur a d’abord essayé de s’arrêter sous le choc. J’ai dit : « Roule ! » En chemin – il y a encore une zone où il n’y a pas de réseau de téléphonie mobile – j’ai commencé à appeler, nous sommes arrivés au parking de l’ATB », a-t-il déclaré, précisant que si le conducteur s’était arrêté, la tentative aurait très probablement réussi.

Sergueï Chefir a ajouté qu’il était à bord d’une des voitures du studio Kvartal 95 (studio de Zelensky), qui n’est pas blindée, et qu’il lui arrive souvent de conduire lui-même sa voiture. Il a ensuite donné son avis sur les différentes versions qui circulent concernant les raisons de cette tentative d’assassinat.

Y compris la version du blogueur Anatoli Chary, qui a rappelé ce que les médias avaient rapporté il y a quelque temps, à savoir que Chefir avait eu un conflit avec Zelensky, à la suite duquel l’assistant présidentiel était sur le point de donner sa démission, mais qu’il avait ensuite changé d’avis.

« J’ai déjà entendu plusieurs idioties à la télévision. Il n’y a pas de conflits dans l’équipe [de Zelensky – NDLR], ce ne sont que de fausses informations », a déclaré Chefir en guise de réponse à cette hypothèse.

La police ukrainienne de son côté envisage trois scénarios possibles :

1. Une attaque en lien avec les activités étatiques de la victime pour faire pression sur Zelensky,

2. Une tentative de déstabiliser la situation politique en Ukraine,

3. Une attaque menée par des services secrets étrangers.

Sauf que le troisième scénario ne tient pas la route. Sauf à ce que ces services secrets soient des tanches, s’ils avaient voulu assassiner Chefir (qui roulait dans une voiture non blindée et sans service de sécurité), le meurtre aurait été réussi.

La rafale de balles qui a touché la voiture ne pouvait pas tuer Chefir qui était sur le siège passager. Ce qui veut dire que soit les assassins sont nuls en tir, soit leur but était plus de faire peur que de tuer. S’ils avaient absolument voulu tuer Chefir, les moyens ne manquaient pas. Il suffit de se rappeler du meurtre du journaliste Pavel Cheremet dont la voiture a explosé, ou de l’assassinat du fils de Viatcheslav Sobolev en plein Kiev.

L’attentat contre Sergueï Chefir, une vengeance des oligarques ?

Rapidement après cet attentat, l’un des conseillers de Zelensky, Mikhaïl Podoliak, a associé cette attaque avec la politique de désoligarchisation menée par Zelensky.

« Permettez-moi de dire d’emblée que nous associons clairement cette attaque à une campagne agressive, voire militante, contre la politique active du chef de l’État. Une politique visant à réduire considérablement l’influence traditionnelle des oligarques de l’ombre sur les processus publics, ainsi qu’à détruire les groupes politiques et financiers qui travaillent ouvertement pour nos adversaires extérieurs », a-t-il déclaré.

Selon Podoliak, « une association de circonstance d’acteurs politiques et économiques semi-criminels pour qui la détention, la désoligarchisation et les réformes judiciaires sont une menace directe à leur confortable existence » s’est formée.

Un argument battu en brèche par Oleg Tsariov, qui rappelle que Chefir est en fait le point de contact entre les oligarques et Zelensky.

« Quand ils disent que Zelensky se battait avec les oligarques et que par conséquent « un contrat a été mis » sur Chefir, ce n’est pas tout à fait vrai, parce que Chefir était en fait le contact avec les oligarques. C’était un homme qui communiquait directement avec Kolomoïski. La communication de Zelensky avec Kolomoïski se faisait principalement par l’intermédiaire de Chefir », a expliqué Tsariov.

De fait, comme l’a soulignée Sonia Kochkina, rédactrice au journal pro-Maïdan Levy Bereg, Chefir est l’un des deux membres du cabinet de Zelensky qui sont justement opposés à la loi sur la désoligarchisation.

« Seules deux personnes du Cabinet se sont catégoriquement opposées à la « loi contre les oligarques » dans sa version actuelle. Catégoriquement. Parce que ce n’est pas la bonne façon de « combattre » les oligarques. L’un d’eux est Chefir », a déclaré Kochkina.

Une information confirmée par la rédactrice en chef adjointe de Strana, Svetlana Krioukova, qui a attesté que non seulement Chefir s’oppose à la loi contre les oligarques, mais qu’il est récemment entré en conflit sur de nombreuses questions tant avec le Cabinet présidentiel, qu’avec Zelensky lui-même. Une information qui confirme celle avancée par Chary.

Une autre bizarrerie a été signalée par le député du parti Solidarité européenne, Alexeï Gontcharenko, qui a publié sur sa chaîne Telegram un texte qu’il dit avoir été envoyé par les autorités aux députés du parti de Zelensky pour qu’ils fassent des commentaires dans les médias et l’espace public en disant que Chefir a été choisi comme symbole pour avertir et intimider Zelensky vis-à-vis de sa politique de désoligarchisation.

« Il est intéressant qu’elles [les recommandations – NDLR] soient tombées juste une heure après l’incident. Cela soulève bien sûr de nombreuses questions », a commenté Alexeï Gontcharenko.

Pour l’expert en sécurité Sergueï Chabovta, la loi sur la désoligarchisation est inoffensive pour les oligarques, il n’y a donc pas de raisons pour eux de s’en prendre à Chefir de manière aussi radicale.

« Il s’agit d’une déclaration tout à fait attendue de la part du bureau du président, qui va maintenant utiliser une situation aussi alarmante pour glorifier ses propres activités », a déclaré Chabovta.

Le vote de la loi controversée ayant lieu le lendemain, la tentative d’assassinat de Sergueï Chefir est parfaite pour diaboliser les oligarques et faire basculer les députés hésitants.

Lutte interne pour le pouvoir dans l’équipe de Zelensky et dans le pays

Pour Chabovta, c’est l’intensification de la lutte pour le pouvoir en Ukraine, tant au sein des proches de Zelensky que dans l’ensemble du pays lui-même qui pourrait expliquer la fusillade dirigée contre la voiture de Sergueï Chefir.

« La tentative d’assassinat de l’une des personnes les plus proches de l’entourage présidentiel indique qu’il existe des signes d’une crise grave au sein du Cabinet présidentiel, au sein des événements qui déterminent les politiques du Cabinet présidentiel.

Il est possible que ce qui s’est passé soit le résultat d’une confrontation interpersonnelle au sein de l’équipe du Président. Les gens commencent déjà à parler de la détérioration évidente de la relation entre Zelensky et Chefir, cette information était déjà connue au début du mois de septembre.

Il a également été dit que cette détérioration est l’œuvre d’Andreï Yermak [le chef de Cabinet du Président – NDLR], qui essaie de libérer l’espace pour lui autant que possible. Il est difficile de dire si c’est le cas. Je ne me précipiterais pas sur de telles hypothèses.

Il existe également un grand nombre de personnes mécontentes de ce qui se passe dans le pays, en commençant par la lutte contre les oligarques et en terminant par les pires problèmes à l’intérieur du pays, qui sont liés à la destruction presque complète de l’industrie, à l’effondrement du secteur agraire et aux problèmes sociaux. En conséquence, diverses forces politiques souhaitent de plus en plus un changement de régime. Par conséquent, en raison de tous ces facteurs, de tels événements peuvent se produire à un moment donné », a déclaré M. Chabovta.

Pour le politologue Sergueï Belachko la fusillade contre la voiture de Sergueï Chefir est liée à la lutte pour les flux d’argent au sein des autorités ukrainiennes.

« Chefir est devenu très influent et a utilisé son influence pour réduire l’influence, y compris financière, d’autres personnes. En d’autres termes, il s’agit simplement d’une concurrence interne au groupe. Il n’y a pas d’idéologie dans cette tentative d’assassinat, bien qu’il soit possible que lorsqu’ils ont recruté les exécutants, il y ait eu quelques motifs antisémites en plus. Mais l’essence de cette tentative d’assassinat est un conflit économique, rien que ça », estime Belachko.

Pour le député d’opposition, Ilia Kiva, c’est surtout du côté des groupes criminels et des néo-nazis ukrainiens qu’il faut chercher l’origine de cet avertissement adressé à Zelensky et son Cabinet.

« En ce qui concerne la tentative d’assassinat du premier assistant présidentiel de Zelensky, son ami et associé, Chefir – les balles sont entrées dans la porte du conducteur de la voiture sans menacer le passager, un avertissement clair au Président et au Cabinet qu’ils sont tous à portée de main.

Sous la pression des autorités et du système répressif, les gangs criminels des proxénètes Klitchko, Palatny et le néo-fasciste Biletski se sont maintenant unis dans une lutte et une confrontation avec le Cabinet du Président. Pour comprendre d’où vient cette idée, il suffit d’analyser les dernières rencontres entre les hommes de Klitchko, Palatny et l’entourage de Biletski.

Une nouvelle étape de la lutte politique a commencé en Ukraine – la destruction physique des rivaux et des opposants. Et ce n’est que le début…

PS : Je recommande vivement aux politiciens de revêtir un gilet pare-balle et de porter des armes, afin de ne pas devenir une proie facile. Ce que je fais d’ailleurs depuis longtemps. Dans ce pays aujourd’hui, vous ne pouvez et ne devez compter que sur vos propres forces », a écrit Kiva sur sa chaîne Telegram.

Enfin, pour l’avocate Tatiana Montiane, la tentative d’assassinat contre Sergueï Chefir serait un avertissement pour Zelensky et son équipe qui sèment le chaos dans le pays, et aurait pu être perpétrée par n’importe qui.

« Il y a un nombre incroyable d’armes dans le pays. Et ce que l’équipe de Zelensky a fait dernièrement est tout simplement de l’anarchie, et aucun gouvernement n’a jamais fait une telle anarchie. Il n’est venu à l’idée de personne d’imposer des sanctions lors d’une réunion du Conseil de Sécurité Nationale et de Défense sur la foi d’un technicien vétérinaire, Danilov. Habituellement, des accusations normales étaient portées, tout se faisait par le biais des tribunaux, il était possible de contester, il était possible de négocier. Mais l’équipe de Zelensky a créé un système de corruption totale pour tout le monde, et ceux qui refusent de payer, ils les mettent sur la liste des sanctions et les volent stupidement », a déclaré l’avocate.

« Et comme ils ont déjà dévalisé un nombre incroyable de personnes, des oligarques aux vulgaires voyous, il est possible que quelqu’un ait fini par engager des tueurs à gages. Franchement, je suis surprise que ce soit arrivé si tard. Les membres de l’équipe de Zelensky méritaient depuis longtemps un paquet de balles dans leurs têtes sans cervelle et sans vergogne », a conclu Montiane.

Quand je vous disais que la politique en Ukraine ressemblait de plus en plus à Game of Thrones, et que le pays est en plein effondrement, on en a la preuve…

Christelle Néant

