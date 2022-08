Ukraine-Russie, combat culturel-identitaire avant que militaire ?

Une fois élu, il se proclame « schtroumpfissime » , se fait faire une culote dorée et un chapeau de la même couleur, nomme le schtroumpf costaud (qui voulait lui casser la figure), chef de la police en le décorant de l’ordre du Schtroumpfissime Eminent.

Ce dernier fait régner la terreur, la révolte gronde, la résistance s’organise et les combats marquant le début de la guerre civile entre Schtroumpfs peuvent commencer…

Et c’est à ce moment-là, juste à temps, que revient le grand schtroumpf qui les engueule pour s’être conduit comme des humains, et tout rentre dans l’ordre.

Et le schtroumpfissime me fait irrésistiblement penser à la série de Présidents que nous avons eu depuis Pompidou, qui tous ont utilisé la plus basse démagogie pour se faire élire tant les manœuvres utilisées par tous les candidats depuis 1981 me rappellent les astuces de balayeur du Schtroumpfissime pour enfumer et diviser ses petits camarades.

Que l’on songe à l’impôt sur la fortune de Mitterrand, à la diabolisation de Giscard par Chirac, à l’utilisation du Karcher par Sarko, à « la finance est mon ennemi » d’Hollande et enfin au désir du Président actuel d’emmerder ceux qui ne sont pas vaccinés, le but a toujours été le même : créer une classe de pestiférés ou de boucs émissaires à mettre en dehors de la communauté nationale et contre lesquels tout le monde s’unira avec enthousiasme et, de ce fait rester, au pouvoir.

Si donc, si vous êtes dans un dîner en ville, vous pouvez parler de René Girard (la théorie du bouc émissaire