L’ancien député du Parti des régions David Jvania a accusé l’ancien Président ukrainien Petro Porochenko d’avoir fourni des armes aux militants syriens en 2014-2016.

« Je prépare un dossier sur la vente de munitions par Porochenko à la Syrie. Y compris des bombes au phosphore de 400 kg qui sont interdites. […] L’acheteur était l’un des groupes qui s’opposaient à Bachar el-Assad », a-t-il déclaré dans un message vidéo publié sur YouTube.

L’ex-parlementaire a promis de fournir des preuves dans une déclaration qui va être soumise au Bureau National d’Enquête.

« Je tiens à souligner que M. Porochenko vendait des armes à un moment où notre armée connaissait une pénurie d’armes dans le Donbass, où l’Ukraine demandait à ses alliés de nous fournir n’importe quelles armes. […] Mais ce n’est pas tout. Pour dissimuler les traces de son crime, Porochenko a ordonné l’incendie d’un entrepôt militaire à Kalinovka en 2017 », a déclaré Jvania.

Il a également déclaré que dans l’oblast de Vinnitsa, avant l’explosion, les exercices anti-terroristes avaient eu lieu à l’arsenal, faisaient partie intégrante de l’opération de distraction. Ensuite, plus de 30 000 personnes ont dû être évacuées des villages environnants, deux d’entre elles ont été blessées.

Auparavant, M. Jvania a déclaré qu’il avait l’intention de transférer les informations sur les crimes de l’ancien gouvernement aux organismes chargés de l’application de la loi, et pas seulement aux organismes ukrainiens. Il a notamment déclaré que l’ancien Président ukrainien par intérim, Alexandre Tourtchinov, Porochenko et l’ancien Premier ministre Arseni Iatseniouk sont coupables de la perte de la Crimée.

En outre, Jvania a déclaré que Porochenko et Tourtchinov ont organisé une série d’enlèvements de participants à l’Euromaïdan en 2013-2014 afin d’enflammer l’humeur protestataire des Ukrainiens.

Il a également publié un message vidéo disant que M. Porochenko avait planifié un coup d’État cet automne. Plus tard, il a déclaré que l’ancien président avait déjà commencé à bouleverser la situation dans le pays et qu’il avait l’intention d’amener les gens à manifester.

Il n’y a pas eu de réaction de la part des forces de l’ordre. Rinat Kouzmine, un membre de la Rada du parti de la « Plateforme d’opposition – Pour la vie », a déposé une plainte demandant au bureau du procureur général d’ouvrir une affaire pénale à la demande de l’ex-député, et le tribunal l’a satisfait.

Source : RIA Novosti

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider