Le 9 août 2020, Volodymyr Zelensky a annoncé que l’Ukraine travaillait sur une définition légale des peuples indigènes et l’octroi d’un statut spécial aux Tatars de Crimée, afin de leur donner des droits que Moscou leur a en fait accordés une fois la péninsule réintégrée au sein de la fédération de Russie.

Zelensky a trois trains de retard sur la question des droits des Tatars de Crimée

À l’occasion de la journée internationale des peuples indigènes, l’administration de Volodymyr Zelensky s’est fendue d’une déclaration sur sa chaîne Telegram, annonçant que l’Ukraine travaillait à définir légalement les peuples indigènes et à accorder un statut spécial aux Tatars de Crimée, afin de préserver leurs droits, leur langue et leur identité.

« Le règlement de cette question se fait attendre depuis longtemps, et nous devons enfin y mettre un terme. Nous pouvons dire avec confiance que nous allons définitivement célébrer cette fête de solidarité dans le Bakhtchissaraï libre et dans toute la Crimée », a déclaré le président Ukrainien.

Pour Volodymyr Zelensky les questions de protection des droits et de détermination légale du statut spécial du peuple des Tatars de Crimée en Ukraine sont devenues encore plus pertinentes après que la péninsule soit redevenue russe.

« C’est pourquoi notre tâche commune est maintenant de protéger les droits des Tatars de Crimée, d’aider au développement complet de la langue, de la culture et de la préservation de l’identité du peuple, qui ne peut plus se développer pleinement dans sa patrie historique – la Crimée. Il est très important pour nous de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rétablir les droits des Tatars de Crimée en tant que peuple indigène d’Ukraine », a déclaré Zelensky.

Sauf que ce que propose de faire Zelensky, a déjà été fait par la Russie très rapidement après la réintégration de la Crimée. Alors que les Tatars de Crimée vivaient pour beaucoup dans des conditions déplorables, et que leur langue n’a jamais eu de statut officiel pendant plus de 20 ans, la Russie leur a offert après la réintégration bien plus de droits qu’ils n’en ont jamais eu à l’époque de l’Ukraine.

Après la réintégration avec la fédération de Russie, la langue des Tatars de Crimée est devenue l’une des trois langues officielles de la péninsule (avec le russe et l’ukrainien), et les enfants tatars peuvent recevoir un enseignement dans leur langue natale. Le nombre de classes en langue tatare a été augmenté, et les manuels scolaires ont été traduits.

De plus à l’époque de l’Ukraine, beaucoup de Tatars de Crimée vivaient dans des conditions insalubres car ils occupaient des terrains qui ne leur appartenaient pas légalement. Depuis la réintégration de la Crimée, la Russie a légalisé leur situation (via une amnistie foncière), et a investi plusieurs milliards de roubles, pour construire des logements pour plusieurs milliers de familles tatares, mais aussi des écoles maternelles, des écoles, et fournir l’électricité, l’eau courante, le gaz et l’évacuation des eaux usées à plus de 10 000 foyers.

En avril 2014, Vladimir Poutine a signé un décret réhabilitant les Tatars de Crimée qui avaient été déportés en 1944, et des fonds ont été alloués pour construire des logements et des écoles pour ceux qui étaient revenus vivre sur la péninsule des décennies plus tard.

La Russie a aussi construit ou restauré une vingtaine de mosquées en Crimée afin que les Tatars puissent prier dans de bonnes conditions, et une immense mosquée pouvant accueillir 2 600 personnes est en cours de finition à Simféropol (elle devait être finie en avril 2020, mais le coronavirus a bouleversé le planning).

Je vous encourage à regarder ce reportage sous-titré en français sur la réintégration de la Crimée au sein de la fédération de Russie, il y a une partie concernant la situation des Tatars :

Comme on peut le voir, la déclaration de Zelensky disant que la langue, la culture et l’identité des Tatars ne peuvent plus se développer dans leur patrie historique (la Crimée) est un mensonge éhonté. D’ailleurs les autorités religieuses des Tatars de Crimée ont dénoncé à plusieurs reprises, y compris auprès de l’ONU, les mensonges à propos de leur prétendue oppression par la Russie.

Les Tatars de Crimée ont aussi contredit à l’ONU les chiffres farfelus selon lesquels des milliers d’entre-eux auraient quitté la péninsule depuis 2014. En réalité, comme l’a déclaré un des députés du conseil municipal de Bakhtchissaraï, à peine 500 Tatars ont quitté la Crimée en 2014, après la réunification avec la Russie.

Donc à quoi rime la déclaration de Zelensky ? À quoi ça sert de promettre aux Tatars de Crimée des droits que l’Ukraine ne leur a jamais donnés pendant 23 ans, mais que la Russie leur a accordés rapidement après la réintégration de la péninsule ?

Et surtout, à quoi ça rime de leur promettre des droits, que l’Ukraine refuse d’accorder aux russophones du pays ? La déclaration de Zelensky montre que l’Ukraine est dans un état de schizophrénie totale, et pour se donner une bonne image, est prête à promettre à une de ses minorités des droits, qu’elle refuse à coup de lois liberticides et de bombardements (dans le Donbass) à une autre bien plus importante en taille (les russophones).

Les Tatars de Crimée qualifient la déclaration du Président ukrainien « d’absurdité totale »

L’absurdité de la déclaration de Zelensky a été soulignée tant par les officiels criméens que par les Tatars de Crimée eux-mêmes.

Ainsi, Eïvaz Oumerov, le chef de l’autonomie régionale nationale et culturelle des Tatars de Crimée, a qualifié la déclaration de Zelensky, de donner à son peuple le statut de peuple indigène, « d’absurdité totale ».

« Déterminer le statut d’un peuple qui ne vit pas majoritairement sur le territoire de l’Ukraine est une absurdité totale. Je tiens à rappeler à Zelensky que 99 % des Tatars de Crimée vivent en Russie et que le statut de ce peuple a été déterminé dès la première année de la réintégration. Les Tatars de Crimée sont un peuple indigène de Russie, et nous n’avons pas besoin de ce statut dans la législation ukrainienne », a déclaré M. Oumerov.

Selon lui, Zelensky n’a aucune orientation en matière de politique intérieure.

« Si le président ukrainien veut avoir des relations avec le peuple tatar de Crimée, cela n’est possible qu’après que la Crimée soit reconnue comme faisant partie de la Russie », a ajouté M. Oumerov.

Un point de vue partagé par Rouslan Balbek, un Tatar de Crimée député à la Douma, que la reconnaissance en tant que peuple indigène ou non par l’Ukraine laisse totalement indifférent.

« Le peuple tatar de Crimée n’a pas besoin de traitements de faveur de la part de l’Ukraine, nous n’avons pas besoin de leur reconnaissance en tant que peuple indigène et d’autres questions politiques, sur lesquelles le gouvernement ukrainien va essayer de jouer en sa faveur. Qu’ils nous reconnaissent comme un peuple indigène, ou pas cela nous laisse totalement indifférents. […] Aujourd’hui, les Tatars de Crimée ont été réhabilités et ont reçu le soutien de l’État. Pendant la période ukrainienne, les dirigeants de l’époque n’avaient ni le temps ni la volonté de le faire. Et maintenant, l’Ukraine fait la révérence devant une porte fermée : il n’y a ni désir ni nécessité de leur jeter un regard », a déclaré M. Balbek.

Je pense que je n’aurai pas su mieux dire à quel point cette déclaration de Zelensky concernant le statut des Tatars de Crimée est totalement à côté de la plaque, et que les premiers concernés n’en ont rien à faire des droits que l’Ukraine pourrait ou non leur accorder vu qu’ils sont Russes et contents de l’être.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider