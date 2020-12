Ukroboronprom annonce qu’il n’y a plus d’industrie de production de munitions en Ukraine

Dans une interview accordée au média RBK, le directeur général d’Ukroboronprom (complexe militaro-industriel ukrainien), Igor Fomenko, a déclaré qu’il n’y a plus d’industrie de production de munitions en Ukraine et qu’il faudrait la récréer à partir de zéro.

« Notre seule usine de cartouches est restée dans le territoire occupé à Lougansk [c’est-à-dire en fait en République Populaire de Lougansk – NDLR]. Malheureusement, il n’y a plus d’industrie de production de munitions en Ukraine, en fait, il faudrait la récréer à partir de zéro. Du petit au gros calibre. Maintenant, tout cela est acheté. Bien sûr, nous utilisons aussi des résidus de stocks, mais parmi eux il y a ceux qui ont déjà atteint la fin de leur durée de vie, ils perdent parfois leurs caractéristiques pendant leur séjour dans les entrepôts », a déclaré Fomenko.

Pour lui, l’Ukraine ne sera pas en mesure d’organiser une production locale de munition avant plusieurs années dans le meilleur des cas. Ce qui oblige Kiev à tout acheter, des balles de 5,45 et 7,62, jusqu’aux obus d’artillerie de gros calibre.

Il a aussi rappelé que Kiev avait signé un contrat avec la société américaine GreyFox, qui a reçu un paiement anticipé mais n’a pas fourni la chaîne de production d’obus de gros calibre promise.

« La société Artiom a gagné le procès avec eux lors de l’arbitrage de Stockholm, mais il s’agit maintenant de faire appliquer cette décision. Ce n’est pas une procédure rapide », a déclaré Fomenko.

Selon lui, c’est cette affaire qui a ralenti la poursuite du développement du programme gouvernemental visant à recréer une industrie de production de munitions en Ukraine.

« Nous espérons vivement qu’une décision politique sera prise en décembre et nous continuerons à travailler à la création d’une industrie de production de munitions et à l’acquisition des équipements nécessaires, même si ce n’est pas en très grand nombre. C’est important pour que dans un an et demi, nous puissions commencer la production en masse de munitions de gros calibre », a déclaré Fomenko.

Il a précisé que les fonds pour l’achat de matériel devraient être débloqués, afin de pouvoir créer cette chaîne de production l’année prochaine, et de pouvoir produire des obus de 152-155 mm d’ici quelques années.

Cette situation désastreuse de l’industrie militaire ukrainienne a été commentée par Alexeï Podberezkine, le directeur de l’Institut d’État des relations internationales de Moscou. Pour lui cela est dû au fait que l’Ukraine a laissé son complexe militaro-industriel être pillé après l’effondrement de l’URSS.

« L’Ukraine a hérité d’une partie très importante du complexe militaro-industriel soviétique. Mais le problème est que personne ne s’est engagé dans cette industrie militaire – ils l’ont laissée aller sur la voie de la soi-disant conversion, c’est-à-dire du vol et de la vente. L’Ukraine est devenue un exportateur d’armes soviétiques – tout ce qui pouvait être vendu à l’étranger l’a été. Y compris, soit dit en passant, les munitions. Elles ont été activement vendues par l’Ukraine aux pays qui recevaient auparavant des armes et des équipements militaires soviétiques. Et ce qui n’était pas vendu, était volé ou simplement détruit – tous ces feux interminables dans les entrepôts de munitions, les explosions devenaient monnaie courante. Par conséquent, la constatation de l’absence d’une industrie des munitions est absolument juste », a déclaré Alexeï Podberezkine.

L’expert a expliqué que l’Ukraine ne sera pas en mesure de recréer rapidement une industrie de production de munition par manque d’argent, de temps et de main-d’œuvre qualifiée.

« Pour recréer une industrie, il faut restaurer la production – même si vous créez une industrie basée sur des technologies anciennes. Et pour cela, vous avez besoin d’ateliers, qui ne sont plus en Ukraine. Vous avez besoin d’un équipement qui n’existe pas non plus. Et vous avez besoin d’investissements. Toute conversion est un processus qui nécessite du temps, de l’argent et une main-d’œuvre qualifiée. L’Ukraine n’a pas le temps – cela prend des décennies. Il n’y a plus assez de main-d’œuvre qualifiée. Il n’y a pas d’argent non plus. La seule chose que l’Ukraine peut faire avec ses armes et son matériel militaire, c’est de cesser de vendre ce qui reste, et de le mettre dans un entrepôt sûr. Mais la condition principale est peut-être de mettre progressivement de l’ordre dans le peu qui n’a pas été volé », conclut Alexeï Podberezkine.

J’ajouterai qu’au vu du désastre de la vente de Motor Sich à des investisseurs chinois, l’Ukraine a peu d’espoir de trouver de nouveaux investisseurs kamikazes prêts à se faire dépouiller de leur argent. Et vu que le FMI donne ses miettes de plus en plus parcimonieusement à Kiev, il est clair que l’Ukraine n’est pas prête de relancer son industrie de production de munitions, et va devoir continuer à les acheter à l’étranger, ce qui continuera d’aggraver sa situation financière déjà catastrophique.

Christelle Néant

