Un an après la mort du commandant Motorola, Alexandre Zakhartchenko inaugure deux monuments dédiés aux héros du Donbass

@Yvance77

JC_Lavau a parfaitement résumé ma pensée. Il y a des règles dans le monde réel que certains enfreignent allègrement sur Internet sous prétexte d’anonymat. Harcèlement, insultes, diffamation et j’en passe.

Ces mêmes personnes qui se plaignent de cette « censure » (et je vais expliquer après pourquoi je met des guillemets), sont celles qui actuellement essayent d’empêcher la publication de mes articles les plus récents en votant contre non pas parce que mes articles sont contraires à la charte d’Avox, mais juste pour me nuire parce qu’ils ne supportent pas que l’on ait mis un hola à leur comportement délictueux.

Avant c’était la modération qui devait faire le ménage après signalement, ce qui était fastidieux, et les trolls repostaient souvent juste après la même crotte que celle qui venait d’être supprimée. La modération du site était surchargée de toutes ces bêtises. Elle a donc mis en place ce système de blocage de manière tout à fait claire, et les auteurs peuvent l’utiliser depuis peu. Il n’y a donc rien de secret là-dedans, c’est juste que les trolls d’Avox habitués à pouvoir faire régner leur loi sont désappointés de ne plus pouvoir le faire.

Concernant le terme de « censure », sur n’importe quel forum de discussion il y a une modération. Sur les forums que j’ai géré dans le passé les gens qui font le tiers du quart de ce que certains font ici, ils auraient été éjectés depuis longtemps. C’est ce que j’ai toujours appliqué, la tolérance zéro pour les trolls et les fouteurs de merde. Eh bien c’est très efficace et permet d’avoir des discussions saines dans une ambiance tout aussi saine, et cela laisse la place à de vrais débats d’idées contradictoires qui amènent à de la réflexion.

Ce que ne permettent pas les trollages incessants et volées d’insultes que l’on finit par voir dans les discussions quand on laisse ces gens là faire leur loi. Parce que c’est cela au final, soit on ne les bloque pas et ils pourrissent tout et imposent LEUR loi. Soit on les bloque et on retrouve une ambiance saine permettant un vrai dialogue.

De plus, bloquer les commentaires ne les empêche en rien d’exprimer leurs vues dans un article construit et étayé. Mais les articles comme celui que soutenait ce monsieur Roux ne sont que des règlements de compte interpersonnels sous couvert de hurlement contre la censure. J’ai d’ailleurs validé un autre article parlant du système de blocage sur Avox qui lui était général sur la question et ouvrait le débat de manière constructive.

La charte d’Avox est très claire sur les attaque ad hominem entre auteurs : elles sont interdites et n’ont pas leur place sur le site. Faire respecter les règles du site cela n’est pas de la « censure ».

Concernant le cas que vous mentionnez, ce monsieur est venu bille en tête avec un commentaire hurlant à la propagande, assénant des contres vérités, et il a pris fait et cause pour une autre personne qui sous divers comptes sous Facebook et Avox me harcèle littéralement depuis deux ans pour la première plateforme et des mois pour la deuxième. En ayant assez de ces méthodes j’ai bloqué ceux qui s’y amusent, et ils ne sont pas si nombreux si on supprime les comptes en double ou triple de certains....