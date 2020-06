Un ancien député parle du processus d’autodestruction de l’Ukraine

Le plan d’autodestruction de l’Ukraine a été dévoilé par un député de la Verkhovna Rada. Le politicien ukrainien Vladimir Oleïnik, député des 6e et 7e convocations, a fait part de son opinion sur cette question sur les ondes de Radio Sputnik.

Un député de la Verkhovna Rada de la faction « Plateforme d’opposition – Pour la vie » Ilia Kiva a dévoilé le plan visant à détruire l’Ukraine en la transformant en « actif et en colonie », comme le rapporte RIA Novosti.

Une partie de ce plan est constituée par les actions agressives des organisations nationalistes et radicales de droite, a déclaré le député.

« Il y a toute une cohorte de combattants prêts à tirer sur les gens dans les rues demain. Ils font partie de certaines organisations, telles que le Corps national, et extorquent des fonds par le biais du racket, de la destruction d’entreprises et d’enlèvements. Cela fait partie du plan visant la décomposition finale de la société et la destruction de l’Ukraine en la transformant en un actif et une colonie », a déclaré M. Kiva.

Selon lui, non seulement les citoyens ordinaires et les hommes d’affaires, mais aussi les représentants du pouvoir législatif sont victimes d’intimidations et d’agressions physiques. Kiva a déclaré que le 23 juin, le membre du parti présidentiel « Serviteur du peuple » Sergueï Litvinenko a été attaqué par des « jeunes radicaux » dans la région de Rovno.

Sur les ondes de Radio Sputnik, le député ukrainien des 6e et 7e convocations et homme politique Vladimir Oleïnik a exprimé son point de vue sur la situation.

« Il y a un processus d’autodestruction de l’Ukraine, personne d’autre n’a lancé ce processus. Le chaos, le coup d’État qui a eu lieu en 2014, a été contrôlé de l’extérieur. Mais aujourd’hui, les conservateurs occidentaux ne s’intéressent plus à l’Ukraine. Et ce qui reste commence à se manger lui-même. Ce principe a été formulé depuis longtemps, c’est le démon. Ils sont arrivés au pouvoir non pas pour créer, mais pour piller. Il n’y a donc pas d’État, pas de souveraineté, pas d’État de droit. En Ukraine, il n’y a que des gangs qui déambulent. Nous assistons à une demi-vie, ou peut-être même à une étape de l’effondrement de l’État, et cela est déjà ouvertement discuté. Les meurtres commandités sales, et l’élimination de la dissidence sont confiés à ceux qui ont été créés comme des unités prêtes au combat. Ils frappent des vieillards, empêchent les gens de célébrer le jour de la Victoire. Cette violence est utilisée par des forces radicales avec l’accord tacite des autorités. Nous assistons à une situation où une minorité agressive dirige le pays », a déclaré Vladimir Oleïnik.

Source : Radio Sputnik

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider