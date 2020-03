Un ancien espion ukrainien déclare que l’Ukraine a perdu la guerre du Donbass

Le « journaliste » et ancien espion ukrainien Stanislav Aseyev, qui a été condamné en République Populaire de Donetsk (RPD) pour ses activités d’espionnage, a déclaré qu’il est peu probable que le Donbass revienne sous le contrôle de l’Ukraine et que la guerre dans la région est perdue. Il a tenu ces propos lors d’une interview à la chaîne ukrainienne 5.

Aseyev, espion sous couvert de journaliste

L’arrestation de Stanislav Aseyev à l’été 2017 avait provoqué un scandale, plusieurs organisations comme Amnesty, HRW et l’OSCE condamnant le fait que la RPD ait arrêté ce « journaliste ».

Le problème, c’est que contrairement à l’Ukraine où les journalistes sont poursuivis pour des accusations farfelues de haute trahison parce qu’ils décrivent la guerre dans le Donbass comme une guerre civile, les accusations d’espionnage contre Aseyev étaient étayées par des preuves solides.

Amnesty, HRW et l’OSCE ont oublié que la profession de journaliste n’est pas une garantie d’immunité juridique si la personne enfreint réellement la loi.

Ce n’est pas parce que quelqu’un est journaliste qu’il peut jouer les espions en toute impunité (et ce n’est pas parce que certains, comme Sentsov, sont « réalisateurs » qu’ils peuvent incendier des bâtiments et poser des bombes en toute impunité non plus). Surtout dans une zone de guerre comme le Donbass. Les actes d’Aseyev ont entaché toute la profession journalistique, en montrant que certains utilisent le titre de journaliste comme couverture (ou comme pseudo-totem d’immunité) pour de l’espionnage.

En effet, sous couvert de son activité de « journaliste », Stanislav Aseyev espionnait en réalité pour l’Ukraine dans le Donbass, transmettant via internet des informations et des images des positions de la milice populaire de la RPD au SBU, en sachant parfaitement que ces informations porteraient atteinte à la sécurité de la République.

Il a aussi utilisé son travail de « journaliste » pour recruter sur les réseaux sociaux des habitants pro-Ukraine, afin qu’eux aussi collectent et transmettent des informations militaires et d’autres types d’informations, qui pourraient mettre en danger la sécurité de la RPD.

Au départ, Aseyev a été arrêté par le MGB car il travaillait comme « journaliste » sur le territoire de la RPD sans accréditation, ce qui est une violation des lois de la République régissant le travail journalistique, car, pour rappel, nous sommes en zone de guerre.

Tout journaliste travaillant en RPD, en RPL, ou côté ukrainien près de la ligne de front doit avoir une accréditation pour ce faire, pour justifier de sa présence dans une zone où il peut accéder à des informations sensibles. Ce système d’accréditation est là pour éviter que des gens puissent espionner sous couvert d’activité journalistique sans être réellement journalistes.

Or Aseyev écrivait pour plusieurs médias (ukrainiens et occidentaux) sous pseudonyme (Stanislav Vasine), depuis la RPD, alors qu’il n’avait pas d’accréditation de journaliste. Le MGB (services de sécurité) de la RPD a alors cherché qui était ce Stanislav Vasine, et a fini par découvrir qu’il s’agissait d’Aseyev.

Après avoir arrêté Aseyev, le MGB a fouillé ses affaires, ordinateur et téléphone, et découvert que le « journaliste » avait, de mars 2015 à mai 2017, pris des images des positions de la milice populaire de la RPD qu’il a transmises au SBU via internet.

Face à ces preuves la Cour Suprême de la RPD a condamné Aseyev à 15 ans de prison pour espionnage, incitation à l’espionnage, et d’autres crimes liés au réseau d’espions qu’il avait constitué.

Puis, en décembre 2019, Stanislav Aseyev a fait partie des prisonniers qui ont été rendus à l’Ukraine par la RPD. C’est à ce titre d’ancien prisonnier de la République qu’il a été interviewé par la chaîne 5.

L’Ukraine ne récupérera pas le Donbass et la guerre est perdue

C’est lors de cette interview, que l’ancien espion ukrainien a déclaré que selon lui l’Ukraine ne pourra pas récupérer le Donbass et que la guerre dans la région est perdue.

« La question doit être posée différemment : sommes-nous prêts à récupérer ce Donbass ? Toute une génération d’enfants a grandi là-bas, qui ont été élevés selon des valeurs très différentes », a déclaré Stanislav Aseyev.

Selon lui, dans les écoles et les universités de la RPD et de la RPL (République Populaire de Lougansk), les élèves étudient les exploits des soldats de la milice populaire.

L’ancien espion a souligné que l’Ukraine n’a pas besoin des gens qui ont pris part au conflit (d’une manière ou d’une autre) du côté de la RPD et de la RPL. Selon Aseyev, ils doivent être envoyés en Russie, après quoi Kiev devrait prendre le contrôle de la frontière (ce qui permettrait à l’Ukraine de procéder à l’épuration ethnique du Donbass, une fois débarrassée des défenseurs qui protègent les civils – note de l’auteur).

« Ceux qui sont liés au corpus [la milice populaire – NDLR] ne sont pas seulement des militaires : c’est aussi l’approvisionnement et la comptabilité, en général, tous ceux qui ont fait partie du deuxième et du premier corps d’armée [c’est-à-dire en fait des milices populaires de la RPD et de la RPL – NDLR] », a expliqué Aseyev.

Mais l’ancien espion ukrainien a de suite douché les espoirs de certains de ses compatriotes qui rêvent de pouvoir mener une épuration ethnique dans le Donbass, en expliquant que ce scénario n’est qu’un fantasme, et que l’Ukraine a en réalité perdu la guerre et perdu la région.

« Je crois que nous avons perdu cette guerre. Nous avons perdu ces territoires, nous ne pourrons pas les récupérer – en ce sens, nous les avons perdus », a-t-il déclaré.

Aseyev a ensuite ajouté que l’Ukraine ne pourrait pas récupérer le Donbass et qu’il fallait empêcher que la perte de territoires ne s’étende.

« Nous ne pouvons pas la récupérer [la région du Donbass – NDLR], et toute la question est d’empêcher que cela se répande encore plus », a conclu l’ancien espion.

Lors d’une interview que j’ai accordée à News Front, j’avais déclaré que l’Ukraine ne veut pas appliquer les accords de Minsk car ils sont le symbole de la défaite cuisante de l’armée ukrainienne dans le Donbass. Et c’est exactement ce que cet ancien espion ukrainien vient d’admettre publiquement : l’Ukraine a perdu la guerre dans le Donbass et ne pourra pas récupérer les territoires perdus. Puisse-t-il être entendu par les va-t-en guerre ukrainiens qui rêvent encore de venger les défaites de l’armée ukrainienne dans le sang des habitants du Donbass.

Christelle Néant

