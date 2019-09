Un bombardement des FAU déclenche un incendie en périphérie de Donetsk

Ce matin, les Forces Armées Ukrainiennes (FAU) ont tiré à coup d’artillerie de 122 mm sur le district de Kouïbychevski à Donetsk, provoquant l’incendie d’une ancienne usine d’aluminium. Le nuage de fumée est visible à des kilomètres.

À partir de 7 h 30, les soldats ukrainiens ont tiré 11 obus d’artillerie de 122 mm contre la périphérie nord-ouest de Donetsk, depuis leurs positions situées à Peski. Plusieurs obus ont touché une ancienne usine d’aluminium située dans le district de Kouïbychevski, provoquant l’incendie de cette dernière. Très vite des rapports signalant une épaisse fumée sont apparus sur internet.

Pompiers et ambulances ont été envoyés sur zone rapidement. Fidèles à leur habitude, les soldats ukrainiens de la 28e brigade des FAU n’ont rien trouvé de mieux à faire que de tirer sur deux des ambulances, avec l’aide de drones pour corriger leurs tirs. Heureusement ils n’ont pas fait de victimes parmi le personnel médical, mais les véhicules ont été endommagés.

Ce bombardement intensif et continu de ce district a empêché les équipes de réparation et de secours de faire leur travail. La population vivant à proximité immédiate de l’ancienne usine a été évacuée par les autorités et le périmètre bouclé et fermé à la circulation par sécurité.

Des structures d’accueil temporaires des habitants évacués ont été mises en place dans plusieurs écoles et dans la maison de la culture du district de Kouïbychevski.

Une maison située dans la même zone que l’ancienne usine a été endommagée. Pour l’instant il n’y a pas encore d’informations sur d’éventuelles victimes.

Voir le reportage vidéo (filmé par le service de presse de la milice populaire de la RPD, sous-titré en français) :

Le district de Kouïbychevski n’a pas été le seul touché ce matin. Ainsi entre 4 h et 8 h 10 ce matin, l’armée ukrainienne s’est acharnée à coup d’artillerie, d’obus de mortiers, de lance-grenades et d’armes légères contre plusieurs zones de la périphérie de Donetsk, comme les villages d’Alexandrovka (où deux maisons ont été endommagées), de Troudovski et de Lozovoye.

À Lozovoye, les tirs d’artillerie de 152 mm et 122 mm étaient si intenses que les habitants ont dû aller se réfugier dans les abris.

Comme on peut le voir il n’y a toujours pas de désescalade à l’horizon, ni aucune volonté de la part de Zelensky de mettre fin à ces violations continues du cessez-le-feu par son armée.

Christelle Néant

