Un groupe de sabotage-reconnaissance ukrainien enlève un représentant de la RPL au sein du CCCC à Zolotoye

Le 13 octobre 2021 au matin, alors qu’il surveillait le nettoyage de la route dans la zone de désengagement de Zolotoye, un représentant de la RPL (République Populaire de Lougansk) au sein du CCCC (Centre conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu), Andreï Kossiak, non armé, a été enlevé par un groupe de sabotage-reconnaissance ukrainien.

Alors que se déroulait une nouvelle session de négociations au sein du groupe de contact trilatéral, l’Ukraine vient de franchir une ligne rouge, en enlevant un représentant de la RPL au sein du CCCC, alors qu’il surveillait les travaux de nettoyage de la route dans la zone de désengagement de Zolotoye.

« Aujourd’hui, en accord avec la partie ukrainienne au sein du CCCC, les employés de l’entreprise Lougansk Avtodor ont effectué des travaux pour dégager la route près du point de passage « Pervomaisk-Zolotoye ». À ce moment-là, un groupe de sabotage-reconnaissance de la 24e brigade a mené une attaque armée, utilisant des armes légères et capturant l’un des observateurs de la représentation de la RPL auprès du CCCC qui surveille le respect du cessez-le-feu », a déclaré Ivan Filiponenko, porte-parole de la milice populaire de la RPL.

Il a souligné que « de cette manière, les forces de sécurité ukrainiennes, malgré les garanties de sécurité données par le bureau ukrainien au sein du CCCC, ont grossièrement violé les accords de Minsk », et a ajouté que l’incident a eu lieu en pleine réunion du groupe de contact trilatéral.

Pour rappel, aucun soldat, ni aucune arme ne sont autorisées dans les zones de désengagement, dont la démilitarisation doit permettre, normalement, une désescalade des tension sur la ligne de front. Le représentant de la RPL au sein du CCCC qui se trouvait ce matin à Zolotoye, était, comme tous les observateurs du CCCC, non armé !

« Nous n’excluons pas que cette action ait été planifiée par le commandement de la 24e brigade à la lumière de l’arrivée prochaine du président ukrainien (Volodymyr) Zelensky dans la zone d’Opération des Forces Interarmées, afin de s’attirer les faveurs et de recevoir une récompense du chef de l’État », a ajouté Filiponenko.

Le ministère de la défense de la RPL appelle « les organisations internationales d’observation et de défense des droits de l’homme à prêter une attention particulière aux actions criminelles de la partie ukrainienne et à forcer les forces armées ukrainiennes à remplir leurs engagements de respecter les accords de Minsk ».

Le groupe de contact trilatéral étant en pleine réunion, le représentant de la RPL à Minsk, Vladislav Deïnego, a exigé que l’Ukraine libère et rende immédiatement le représentant de la République au sein du CCCC qui a été kidnappé dans la zone de désengagement de Zolotoye.

Pour le lieutenant-colonel de réserve de la RPL, Andreï Marotchko, le Président ukrainien Volodymyr Zelensky a franchi une ligne rouge en permettant l’enlèvement d’un représentant de la RPL au sein du CCCC.

« Je pense que Zelensky a franchi une ligne rouge aujourd’hui en autorisant l’enlèvement d’un officier de la représentation de la RPL au sein du CCCC, devenant même pire que (l’ancien président ukrainien Petro) Porochenko, car même Porochenko ne s’est pas permis une telle chose », a déclaré Marotchko.

Il a qualifié l’enlèvement d’un représentant de la RPL au sein du CCCC de « cas sans précédent dans tout le conflit » du Donbass.

« Jusqu’à aujourd’hui, les accords qui ont été signés par toutes les parties au conflit sur le travail du bureau du CCCC sont en vigueur. Nous, comme les représentants ukrainiens (au sein du CCCC), permettons aux représentants ukrainiens (au sein du CCCC) de travailler sur la ligne de contact, et ils sont intouchables », a noté le lieutenant-colonel de réserve.

Marotchko a rappelé que la présence d’un officier de la représentation de la RPL au sein du CCCC dans la zone de désengagement près de Zolotoye avait été convenue à la fois avec la partie ukrainienne du CCCC et avec les représentants de la mission spéciale de surveillance de l’OSCE.

Il a aussi souligné que Kiev avait déjà rapidement monté une affaire criminelle contre l’officier enlevé.

« Tout d’abord, il a été publié dans les médias que notre représentant auprès du CCCC aurait été armé, ce qui n’est pas vrai. Ils ont publié à la hâte des photos du billet militaire où notre officier du CCCC est inscrit avec un fusil mitrailleur, alors que la photo de ce qui a été saisi montre un pistolet », a expliqué l’expert.

Il a noté que le pistolet, s’il avait été délivré à l’officier enlevé, devrait aussi nécessairement être inscrit sur son billet militaire.

« Mais le pistolet ne figure pas sur le billet militaire. Cela suggère que les forces armées ukrainiennes ont placé ce pistolet sur notre représentant. Et toutes les informations qui sont publiées au sujet de notre représentant au sein du CCCC sont fausses », a déclaré M. Marotchko.

Suite à cet enlèvement d’un représentant de la RPL au sein du CCCC, le chef de la RPL, Léonid Passetchnik a exigé sa libération immédiate, et déclaré que la République ne négocierait plus avec l’Ukraine tant que cela n’est pas fait.

« Nous demandons la libération immédiate du représentant de la RPL au sein du CCCC, et que la MSS de l’OSCE et d’autres organisations internationales fournissent une évaluation appropriée des actions provocatrices de Kiev, que nous tendons à considérer comme un acte de terrorisme, et fassent pression sur les dirigeants ukrainiens pour qu’ils respectent strictement les accords de Minsk ! Tant que notre représentant au sein du CCCC n’est pas libéré, je considère qu’il est inutile de poursuivre un dialogue à part entière dans le cadre du format de Minsk ! », a déclaré le chef de l’État.

La représentation de la RPD (République Populaire de Donetsk) au sein du CCCC, a elle aussi commenté la situation, en soulignant que pendant la réunion du groupe de contact trilatéral, la partie ukrainienne a promis le retour dès que possible du représentant de la RPL, mais « après des reports répétés de l’heure de transmission, la délégation ukrainienne au sein du groupe de contact a publié une déclaration officielle sur sa chaîne annonçant que l’observateur de la RPL au sein du CCCC capturé était soupçonné d’avoir violé un article du Code pénal, ce qui montre clairement que la partie ukrainienne n’a pas l’intention de le libérer ».

« Nous demandons instamment à la partie ukrainienne de revenir au bon sens et de libérer immédiatement notre collègue de la représentation de la RPL au sein du CCCC, afin de ne pas aggraver la situation sur la ligne de front et d’éviter une nouvelle escalade sur la ligne de contact », a ajouté la représentation de la RPD au sein du CCCC.

En attendant, la partie ukrainienne a déjà publié sans honte aucune une photo du représentant de la RPL au sein du CCCC, qui se passe de commentaires :

Sans surprise l’OSCE joue les aveugles sourd-muets, au lieu de rapporter cette monstrueuse violation des accords de Minsk. Il semble que les actes terroristes de l’Ukraine ne soient pas répréhensibles pour les observateurs de l’OSCE.

Quoi qu’il en soit, l’Ukraine ferait bien d’arrêter le tir cinq minutes sur les provocations, si elle ne veut pas revivre une bataille de l’aéroport de Donetsk bis, ou un chaudron de Debaltsevo 2. Car je rappelle que la seule chose qui a sauvé deux fois l’armée ukrainienne de l’extermination totale ce sont les accords de Minsk. Et il n’y aura pas d’accords de Minsk-3. Que ceux qui ont des oreilles entendent.

Christelle Néant

