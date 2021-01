Un habitant de Kharkov déclare à la télé que les gens vivent mieux en Crimée qu’en Ukraine

En plein direct sur la chaîne de télé ukrainienne Nach, un habitant de Kharkov a démonté la propagande de Kiev en déclarant que les gens vivent mieux en Crimée qu’en Ukraine, et que « l’occupant » russe s’occupe bien mieux de ses habitants que les autorités ukrainiennes.

Aujourd’hui 21 janvier 2021, Mikhaïl, un habitant de Kharkov, a appelé la chaîne de télé ukrainienne Nach, afin de livrer son avis sur l’inauguration de Joe Biden, ce qui se passe aux États-Unis et l’impact que cela aura pour l’Ukraine. Mais très vite le retraité rappelle qu’aux États-Unis les Indiens sont maintenant dans des réserves, et qu’une « démocratie » pareille, qui a massacré les Indiens, n’a rien à apporter à l’Ukraine.

Il poursuit en disant que les États-Unis ont déjà détruit l’Ukraine, que les conditions de vie s’y sont dégradées (suite au Maïdan) et qu’ils n’ont rien de bon à apporter à son pays.

C’est alors que Mikhaïl explique qu’au lieu d’écouter l’Ouest, l’Ukraine ferait mieux d’écouter l’Est, et entre autre ce qui se passe en Russie, et plus particulièrement en Crimée.

« Regardez ce que « l’agresseur » fait à nos Ukrainiens en Crimée. Ils vivent beaucoup mieux que nous. Leurs retraites minimum sont plusieurs fois plus élevées. Ils ont le capital maternité [somme versée à la naissance d’un enfant – NDLR]. Les services publics et l’énergie sont des dizaines de fois moins chères. J’ai un frère qui vit en Crimée, je communique souvent avec lui. Avant, nous avions la même retraite. Et maintenant, sa retraite est huit fois plus élevée que la mienne », s’est plaint l’homme.

L’homme a aussi souligné une amélioration de la qualité de vie dans la péninsule dans tous les domaines, expliquant que les routes et les infrastructures sont réparées.

Il a aussi cité l’exemple des Tatars de Crimée qui ont désormais droit à un enseignement et des manuels scolaires dans leur langue maternelle, chose que l’Ukraine n’a jamais fait pendant toute la période où la région était sous son contrôle.

Sur la vidéo du direct, on peut voir en temps réel la tête du présentateur qui se décompose au fur et à mesure des propos de Mikhaïl :

Le présentateur, visiblement irrité par la vérité, essaye alors d’amoindrir ce que dit Mikhaïl en disant que si les conditions de vie sont bien meilleures en Crimée c’est parce que la région est subventionnée et que dans le reste de la Russie il n’en est pas de même. Pas de chance pour le présentateur, l’habitant de Kharkov a aussi des parents qui vivent ailleurs en Russie, et même dans les villages les plus reculées la vie y est meilleure qu’en Ukraine !

« La Russie fait beaucoup de choses, elle ne se contente pas de parler. Médecine, capital maternité, retraites, traitements, routes – tout ce qui est possible. C’est « l’agresseur » qui nous traite ainsi en Crimée ! Notre gouvernement prend soin de nous bien plus mal. J’ai aussi des parents dans le reste de la Russie. Même dans les villages reculés, les services médicaux et sociaux sont bien meilleurs qu’ici dans notre pays. Et ce qu’ils font ici [en Ukraine – NDLR] ça s’appelle un génocide », a déclaré Mikhaïl.

Il a conclu en disant que des dizaines de millions de personnes ont été forcées d’émigrer hors d’Ukraine parce qu’elles n’avaient pas d’autre choix pour vivre correctement.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider