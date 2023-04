Un nouveau système mondial en gestation

L’accord Brésil-Chine visant à abandonner le dollar américain dans leurs échanges commerciaux est une étape significative vers la réduction de l’emprise du billet vert dans le monde entier. Cet accord révèle que la Chine entraîne davantage de nations à utiliser le yuan et les devises locales dans le commerce étranger.

Le poids de cet accord est renforcé par le statut des deux parties, la Chine occupant la position de la deuxième économie mondiale, et le Brésil étant la plus grande économie d’Amérique latine. La valeur commerciale entre eux s’est élevée à environ 150 milliards de dollars en 2022. La question en jeu va au-delà de l’économie et implique d’autres aspects stratégiques.

Le déclin de l’influence américaine, tant sur le plan économique que politique, est un développement visible sur lequel les experts s’accordent. C’est un signe révélateur de l’avènement d’un nouvel ordre mondial. L’essentiel de la question est de savoir combien de temps il faudra pour construire un nouveau système mondial et à quoi ressembleront ses attributs et ses acteurs dominants.

Il est plausible que tout ancien système mondial dominant ait été façonné après des bouleversements importants qui ont influencé sa configuration et les forces influentes qui le composent, semblables aux deux guerres mondiales.

Néanmoins, la situation actuelle est une expérience singulière qui diffère des périodes historiques précédentes, où le système mondial se met en place au milieu de conflits indirects, de guerres froides et de crises complexes dans des domaines non militaires comme la pandémie de COVID-19, la guerre par procuration menée par les États-Unis de l’Ouest contre la Russie en Ukraine et l’ascension rapide de l’influence économique, technologique et politique de la Chine.

Il est difficile de prévoir combien de temps il faudra pour établir un système post-Ukraine, en fonction de la résolution des conflits et des compétitions sur de nombreux fronts.

Il y a une poussée pour freiner l’hégémonie du dollar américain, une guerre commerciale impitoyable entre la Chine et les États-Unis pour diriger les secteurs de la technologie avancée, en particulier les puces et les semi-conducteurs.

Il y a une confrontation indirecte entre la Russie et l’Atlantique sur le sol ukrainien, ainsi qu’une forte rivalité stratégique entre des puissances internationales importantes en Afrique et dans d’autres zones de conflit et d’influence. Le délai pour évincer complètement les États-Unis de la tête est encore une perspective lointaine.

D’un point de vue économique, on constate que près de 60 % des économies mondiales s’accrochent encore au dollar comme monnaie de réserve financière, tandis que la majorité des échanges commerciaux mondiaux sont toujours effectués en dollars.

Nous devons garder à l’esprit que la Chine détient la plus grande part des réserves en dollars américains, ce qui revêt une importance primordiale quant à la rapidité avec laquelle la Chine s’efforce de remplacer le dollar de sa position de premier plan en tant que devise mondiale pour les réserves financières.

Cette décision pourrait ne pas servir les intérêts de Beijing si elle se concrétise à un moment qui ne correspond pas aux calculs de la Chine à cet égard.

Les caractéristiques des puissances dominantes dans l’ordre mondial futur et la configuration de cet ordre, qu’il soit établi sur une bipolarité, une multiplicité ou un pôle prééminent unique, restent une situation en évolution difficile à envisager, étant donné les interactions mondiales en cours et le défi d’anticiper leurs trajectoires et résultats dans les années à venir.

Cependant, il est certain que des puissances mondiales significatives telles que la Chine, ainsi que le pôle dominant actuel, les États-Unis, occupent deux positions sur la carte de ce futur système, du moins pour une durée transitoire. Cela indique que la carte prendra forme avec seulement ces deux pôles rivaux ou avec l’inclusion d’autres pôles internationaux pour créer un système multipolaire.

Réduire l’impact des États-Unis dans divers domaines tels que la politique, l’économie, la militaire, et la sécurité pourrait accélérer l’établissement d’un nouveau système mondial, mais le moment et les répercussions de ces transformations sont encore incertains.

De plus, la réponse américaine à ces avancées dépendra de leur niveau et de leur ampleur d’influence, ainsi que de leur volonté de préserver leur pouvoir et leur supériorité dans l’ordre mondial.