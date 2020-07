Un rassemblement en ligne inédit pour un Iran libre

L’évènement, qui se veut le plus grand rassemblement en ligne jamais organisé dans le monde, sera suivi dans les plus grandes capitales du monde grâce à de nombreux écrans géants répartis au cœur de dizaines de villes. Des participants de 102 pays seront connectés depuis 30 000 lieux ! dans le monde pour soutenir le changement de régime du peuple iranien et de sa Résistance. Quelque 1 000 personnalités, dignitaires internationaux et législateurs bipartites vont mettre en garde contre la menace terroriste croissante du régime iranien, exhortent la communauté mondiale à adopter une politique résolue.

Comme si l’engagement des résistants sur le terrain ne suffisait pas à déstabiliser le pouvoir, le grand rassemblement pour un Iran libre et démocratique aura bien lieu cette année encore. D’ordinaire regroupés en région parisienne chaque année à la fin du mois de juin, tous les sympathisants du mouvement de libération du peuple iranien à travers le monde seront cette année réunis en téléconférence le 17 juillet. Ce sommet mondial pour un Iran libre sera l’occasion de rendre un hommage appuyé aux 63 000 victimes du coronavirus en Iran et de continuer à faire pression sur un régime qui n’a de crédit que celui que veulent bien lui accorder quelques lobbies accrochés à de possibles gains financiers.

L’évènement, qui se veut le plus grand rassemblement en ligne jamais organisé dans le monde, sera suivi dans les plus grandes capitales du monde grâce à de nombreux écrans géants répartis au cœur de dizaines de villes. Des participants de 102 pays seront connectés depuis 30 000 lieux ! dans le monde pour soutenir le changement de régime du peuple iranien et de sa Résistance. Quelque 1 000 personnalités, dignitaires internationaux et législateurs bipartites vont mettre en garde contre la menace terroriste croissante du régime iranien, exhortent la communauté mondiale à adopter une politique résolue.

Le pouvoir est affaibli par les Moudjahidines du peuple

Il est des signes qui ne trompent pas. La théocratie Iranienne est toute proche de l’effondrement. Depuis plusieurs mois, l’Iran vit les prémisses d’une véritable révolution. A mesure que le peuple manifeste sa colère, les secousses se font de plus en plus fortes. A chaque émeute supplémentaire, la base du pouvoir se déstabilise, l’édifice se fissure. A tel point que la forteresse qui semblait jusqu’alors imprenable menace de s’effondrer à tout moment.

Alors qu’il subsiste encore quelques lobbys pro-guide suprême en Occident pour présenter l’OMPI (l’Organisation des Moudjahidines du Peuple d’Iran) comme un simple caillou dans la chaussure d’Ali Khameneï et de ses affidés, il est désormais un fait établi que l’organisation résistante, très présente sur le terrain, est la principale menace pour le pouvoir en place. On se rappelle des propos de Qassem Soleimani après quelques mois d’émeutes en 2018, alertant déjà sur le poids considérable de la résistance iranienne jusque dans les plus petites provinces du pays. Il faut croire qu’à force de propagande visant à minimiser l’impact de l’OMPI, les mollahs ont fini par croire eux-mêmes à leurs propres mensonges et ont largement sous-estimé la capacité d’un réseau bien implanté à éveiller définitivement la conscience des Iraniens de tous bords et de toutes confessions.

S’il fallait relever un seul fait prouvant l’importance de l’OMPI en Iran, on pourrait évoquer le décès de la chanteuse populaire Marjan, le 6 juin dernier. Enfermée dans les geôles de Khomeiny des années durant, l’artiste a fini par choisir l’exil en 2006, dès que l’opportunité s’est présentée à elle. Sympathisante du mouvement de libération de l’Iran, elle n’a jamais cessé d’apporter son soutien au CNRI (Conseil National de la Résistance Iranienne) comme à l’OMPI. Mieux, son art tout entier s’est tourné vers la résistance. Pourquoi parler de Marjan ? Parce qu’après son décès, les célébrités du monde de la culture, du cinéma, de la chanson (et même du football !) lui ont rendu hommage publiquement ou en prenant contact avec son époux, lui-même un cinéaste sympathisant de l’OMPI. L’affaire a pris une telle ampleur que le régime a lancé une campagne d’intimidation pour les forcer à se rétracter. Si l’OMPI n’était qu’un grain de sable, pensez-vous que tant de célébrités rendraient un tel hommage public à l’une de ses étendards ? Si l’OMPI était si faible et n’avait qu’un impact secondaire, pourquoi alors les mollahs s’inquiéteraient de la portée sociale de tels soutiens ?

Economie exsangue et climat social explosif

Le fait est que les unités de résistance des Moudjahidines du peuple Iranien ont joué un grand rôle dans les émeutes de décembre 2017, elles ont été au cœur de celles qui ont couru tout au long de l’année 2018, elles étaient encore présentes lors des mouvements sociaux de novembre 2019 et de janvier 2020… Et elles sont désormais prêtes à participer à l’inexorable fin d’un régime scélérat ayant spolié la victoire d’un peuple lors de la révolution de 1979.

Pourtant, depuis 40 ans et la mise en place du régime du Guide suprême, les mollahs ont tout fait pour réduire la moindre pensée contradictoire, la moindre résistance au silence. Ils pensaient même y être parvenus au lendemain d’un été 1988 qui avait vu plus de 30 000 sympathisants de l’OMPI se faire massacrer sur un ordre officiel de Rouhollah Khomeyni. Mais, s’il est possible d’estropier, de torturer ou de tuer des hommes et des femmes aux mains attachées, il est impossible de faire mourir une idée. Bien des tyrans à travers les siècles ont usé de la répression dure et violente pour asseoir leur pouvoir illégitime. Et il semble qu’aucun d’entre eux, pourtant toujours présentés comme de grands intellectuels, n’aient retenu la leçon endurée par leurs prédécesseurs. La colère et la détermination d’un peuple croissent toujours à mesure que la répression et l’autoritarisme du pouvoir augmente.