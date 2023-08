Un revirement de la politique américaine dans le Golfe  ?

Depuis la Seconde Guerre mondiale, la politique étrangère américaine dans la région du Golfe a consisté à préserver les intérêts de Washington dans cette zone cruciale, qui possède d’immenses capacités géostratégiques (en termes de localisation et de ressources énergétiques) qui attirent l’attention des puissances concurrentes en quête de domination mondiale.

Au cours des deux dernières décennies, les administrations américaines successives (démocrates et républicaines) ont adopté une nouvelle approche axée sur ce que les décideurs politiques de Washington considèrent comme une menace stratégique pour la Chine. Ce changement de cap a commencé dans les années 1990, mais s’est accéléré en 2012 lorsque l’ancien président Barack Obama a introduit la stratégie « Asia First », qui a réorienté l’attention et la présence militaire des États-Unis de l’Europe vers l’Asie.

Même si la nouvelle stratégie américaine mettait l’accent sur la sécurisation du Golfe en contrecarrant les capacités nucléaires de l’Iran et en contrant ses actions déstabilisatrices, c’est le président Obama lui-même qui a mis en œuvre cette vision stratégique, estimant qu’il s’agissait d’un « tournant » pour les États-Unis.

Il y est parvenu en concluant un accord nucléaire avec l’Iran en 2015, croyant fermement qu’il assurerait la sécurité et la stabilité du Golfe. Cependant, sans le vouloir, cet accord a ouvert la porte à l’expansion de l’influence iranienne et à ses ambitions régionales.

Malgré le retrait de l’administration Trump de l’accord, ses politiques isolationnistes ont empêché une adhésion totale aux principes du partenariat/de l’alliance existant entre les pays du Conseil de coopération du Golfe et les États-Unis.

Par conséquent, la politique américaine à l’égard de la région du Golfe s’est encore affaiblie au cours de la présidence actuelle de Joe Biden, l’incertitude planant sur son attachement aux obligations de ce partenariat/alliance. Les USA se sont contentés de répéter des déclarations sur la sécurité des partenaires du Golfe, mais n’ont pas pris de mesures concrètes pour respecter ces engagements, notamment en ce qui concerne les attaques menées par le groupe Houthi au Yémen contre des installations pétrolières en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. La réponse américaine a été faible, tardive et marquée par une rhétorique vide, sans aucun suivi dans les faits.

Tout au long de la période récente, les États-Unis n’ont pas ouvertement abandonné leurs engagements en matière de sécurité envers leurs partenaires du Conseil de coopération du Golfe. Ils se sont plutôt tournés vers l’idée du pluralisme et de l’action collective avec leurs alliés.

Cette notion a commencé à prendre forme au cours de l’ère Trump, lorsque des discussions ont eu lieu sur l’incapacité de Washington à relever seul les défis existants. Sous l’ère Biden, le discours politique a évolué vers la priorité donnée à la diplomatie comme outil principal, en utilisant la guerre économique et la guerre cybernétique (cyberguerre) comme mesures de dissuasion au lieu de s’appuyer uniquement sur la force brute. Le rôle des Etats-Unis vis-à-vis de leurs alliés se limite à renforcer leurs capacités d’autodéfense et à échanger des informations, plutôt qu’à s’impliquer directement dans des guerres en leur nom ou à leurs côtés. De temps à autre, l’idée instillée par Trump dans la pensée politique américaine, à savoir la responsabilité des alliés d’assumer le coût de la protection et de la sécurité, était évoquée, mais avec des approches différentes entre les Démocrates et les Républicains.

La réalité montre que l’administration Biden s’est rendu compte, suite aux prises de position de ses alliés concernant la guerre en Ukraine, que le soutien des Etats-Unis à ces alliés a un prix élevé.

Par conséquent, des efforts sont déployés pour réorganiser la politique américaine menée par la Maison Blanche ces dernières années dans la région du Golfe, où les pays se sont tournés vers d’autres partenaires concurrents, en particulier la Chine et la Russie, au lieu de s’appuyer uniquement sur Washington. Ces efforts visant à modifier l’approche américaine mettent en lumière les nouvelles et les rapports récurrents concernant les directives américaines visant à déployer des avions de combat avancés comme le F-35 et le F-16, ainsi que des navires de guerre sophistiqués près du Golfe, dans le cadre des responsabilités du Commandement central des États-Unis. Cette décision vise à sauvegarder les intérêts américains et à garantir la liberté de navigation dans les eaux du Golfe, en réponse aux récentes « activités troublantes » de l’Iran dans le détroit d’Ormuz.

Je pense que ce brusque changement dans la politique américaine est largement motivé par une tentative de freiner la tendance croissante à la coopération militaire entre les pays du Golfe et l’Iran.

Les pays du Conseil de coopération du Golfe ont découvert que l’une de leurs options pour contrer les menaces iraniennes est de faire équipe avec la même source de menace. Ce choix découle de la position de dissuasion faible, hésitante ou absente des États-Unis face aux menaces iraniennes dans le Golfe.

Une autre explication, rapportée par un journal américain, suggère que les procureurs fédéraux américains ne parviennent pas à vendre les quelque 800 000 barils de pétrole iranien détenus sur un pétrolier grec au large des côtes du Texas. La raison en est que les entreprises américaines refusent de les décharger par crainte de « représailles iraniennes ». Elles ne veulent pas acheter ce pétrole, car elles veulent éviter d’être la prochaine cible des gardiens de la révolution iranienne dans le détroit d’Ormuz. Cela démontre que la méfiance à l’égard des capacités de protection américaines est passée des partenaires du Golfe aux États-Unis eux-mêmes. Ce manque de confiance a entraîné l’échec de la mise en œuvre de la politique de sanctions contre l’Iran.

Une troisième explication du renforcement des capacités militaires américaines réside dans l’intention de Washington d’envoyer un message clair aux Iraniens sur la définition des intérêts américains dans la région. Cela devient encore plus important avec le durcissement de la rhétorique iranienne, qui exige la fin de la présence militaire américaine dans la région du Golfe. En outre, l’objectif pourrait être de faire pression sur Téhéran pour obtenir des concessions dans les négociations indirectes en cours, facilitées par le sultanat d’Oman.

Les récentes mesures prises pour renforcer la présence militaire américaine afin de préserver la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz pourraient indiquer un changement relatif dans la pensée américaine. Toutefois, il est difficile de déterminer si ce changement est une nécessité urgente ou s’il reflète véritablement des changements de convictions, de stratégies et des ajustements de priorités.