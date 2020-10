Un soldat de la RPD tué par un engin explosif largué par un drone des FAU

Hier, 29 octobre 2020, un soldat de la milice populaire de la RPD (République Populaire de Donetsk) a été tué par un engin explosif largué par un drone des FAU (Forces Armées Ukrainienne) avant qu’il ne s’écrase. Cette première mort dû à une violation du cessez-le-feu et des mesures additionnelles de contrôle de la trêve fait craindre une reprise des hostilités dans le Donbass.

Violations du cessez-le-feu et des accords de Minsk par l’armée ukrainienne

Depuis la fin du mois de septembre, la situation se détériore sur la ligne de front en RPD, avec des violations du cessez-le-feu qui se multiplient de la part d’armée ukrainienne, mais aussi et surtout la réapparition d’armes interdites par les accords de Minsk.

Après les obus de mortier de 82 mm, ce sont les missiles antichars guidés, puis les obus de mortier de 120 mm qui sont réapparus au mois d’octobre dans les armes utilisées par les FAU contre la RPD. Ainsi depuis le début du mois d’octobre, l’armée ukrainienne a tiré 59 obus de mortier de 120 mm et 82 mm, ainsi que plusieurs missiles antichars guidés, en violation non seulement des accords de Minsk, mais aussi des mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu, que l’Ukraine a signé fin juillet 2020.

Dans le même temps à Kiev, le général des FAU et Vice-secrétaire du Conseil de Sécurité Nationale et de Défense de l’Ukraine, Sergueï Krivonos, annonçait lors d’une interview que l’armée ukrainienne attendait de recevoir l’ordre de lancer une offensive contre le Donbass. Il a aussi souligné qu’il fallait s’inspirer du conflit dans le Haut-Karabakh et revoir les tactiques employées, en utilisant beaucoup plus les moyens de guerre électroniques et aériens !

Une déclaration qui a de quoi inquiéter lorsque l’on voit l’impasse totale dans laquelle l’Ukraine a amené les accords de Minsk, alors qu’on approche du délai d’un an après le dernier sommet au Format Normandie, que Zelensky avait fixé comme date butoir pour appliquer ces mêmes accords.

S’il était évident pour beaucoup que la trêve renforcée conclue en juillet a tenu, bon an mal an, grâce au fait qu’elle servait politiquement Zelensky en vu des élections locales, une fois passé le premier tour de ces élections (le 25 octobre), et au vu de la déculottée que s’est pris le parti du Président ukrainien, le cessez-le-feu n’est désormais plus utile à Kiev.

La preuve ? Dès le lendemain des élections, le 26 octobre, un train chargé d’équipement militaire est arrivé à la gare d’Artiomovsk (Bakhmout depuis la décommunisation), une localité de la région de Donetsk qui se trouve sous contrôle ukrainien, à 18 km de la ligne de front.

Sur les photos publiées par la chaîne Telegram Joker DNR, on voit clairement que le train transporte des camions et des engins du génie. Mais d’après cette même chaîne Telegram, le soir même, une fois la nuit tombée, un autre train est arrivé dans la même gare avec des chars d’assaut et des canons automoteurs.

Un drone des FAU largue un engin explosif et tue un soldat de la RPD

Alors que ces pièces d’armement lourd ne sont pas encore déployées sur le front d’après les rapports des services de renseignement de la RPD, les FAU ont semble-t-il décidé de suivre les recommandations de Krivonos sur l’utilisation des « forces aériennes ».

En effet, le 29 octobre, alors que le ministère des Situations d’urgence de la RPD se trouvait près de Naberejnoye, un village du sud de la République Populaire de Donetsk, pour éliminer des obus de mortier de 82 mm non explosés qui avaient été tirés la veille par l’armée ukrainienne, les FAU ont envoyé un drone chargé d’un engin explosif dans cette direction.

Les soldats de la RPD ont repéré le drone des FAU avant qu’il n’atteigne sa cible, lui ont tiré dessus, et l’ont abattu. Malheureusement le drone des FAU a eu le temps de larguer sa charge explosive sur les positions de la milice populaire avant de s’écraser au sol, tuant un soldat. Il s’agit là de la première mort dû à une violation des mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu par l’Ukraine.

Afin de prouver ses dires, la RPD a montré ce matin les restes du drone des FAU, et les shrapnels qui se trouvaient dans l’engin explosif qui a tué un soldat de la milice populaire.

La RPD a aussi publié les photos des restes de missiles antichars guidés qui ont été trouvés par le ministère des Situations d’urgence près de Naberejnoye, à proximité des mortiers ukrainiens de 82 mm non explosés.

Ces éléments prouvent que malgré ses belles paroles médiatiques, l’Ukraine viole allègrement le cessez-le-feu, les mesures additionnelles de contrôle et les accords de Minsk.

Et dans le contexte de la reprise du conflit dans le Haut-Karabakh, certains dans le Donbass craignent que l’envie ne vienne soudainement à l’Ukraine d’imiter l’Azerbaïdjan, avec l’aide de l’OTAN, en comptant sur le fait que la Russie ne réagirait pas (ce qu’elle a fait dans le conflit entre Erevan et Bakou afin de rester neutre et de pouvoir continuer à jouer son rôle de médiateur).

Suite à la mort de ce soldat de la RPD, et au vu des volontés militaristes de l’Ukraine, une réunion extraordinaire du sous-groupe de contact trilatéral en charge des questions de sécurité s’est tenue aujourd’hui afin d’essayer une ultime fois d’amener Kiev à accepter de clarifier le système de coordination qui est à la base même des mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu. Ce que l’Ukraine refuse de faire depuis qu’elle a annulé l’inspection conjointe de ses positions près de Choumy, où des violations avaient été détectées.

Sans surprise, l’Ukraine a refusé une nouvelle fois de clarifier la façon dont le système de coordination doit fonctionner, transformant de fait les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu en coquille vide. Il est malheureusement à craindre que la situation militaire continue de se dégrader dans le Donbass, surtout maintenant que l’Ukraine veut utiliser l’Azerbaïdjan comme modèle à suivre.

Christelle Néant

