Aujourd’hui à 14:00 au point de passage de la ligne de front d’Elenovka (en République Populaire de Donetsk – RPD), un minibus civil a sauté sur une mine installée dans la zone neutre, entre les positions de l’armée ukrainienne et celles de la milice populaire.

Photo : Service de presse de la milice populaire de la RPD

D’après l’homme qui a survécu à l’accident, au retour, il y avait huit passagers plus le chauffeur. Certains venaient de Snejnoye, et s’étaient rendus en Ukraine pour aller chercher leur retraite. Mais la plupart sont descendus au moment de franchir le point de passage et ont pris ensuite un autre bus. Ne restaient que le chauffeur et deux passagers (dont sa mère).

Le chauffeur du minibus se serait déporté sur le côté pour doubler une autre voiture, mais aurait perdu le controle, et le véhicule aurait fini sa course sur le terre-plein où il a roulé sur une mine et explosé.

Comme on peut le voir sur ces photos du reporter Alexandre Sladkov, le minibus a été littéralement pulvérisé :

Le bilan initial faisait état d’un mort (décédé sur le coup) et deux blessés, mais finalement la mère du chauffeur est morte à l’hôpital, portant le bilan à deux morts et un blessé, qui se trouve désormais dans un état jugé modérément grave à l’hôpital de Dokoutchayevk.

Attention image choquante du chauffeur, accessible en cliquant sur l’image ci-dessous, qui est plus « supportable » :

Le seul survivant de l’explosion à l’hôpital de Dokoutchayevsk :

Quand on voit l’état du véhicule, c’est un véritable miracle que le troisième passager soit encore en vie.

Cet incident a lieu alors que le chef adjoint de la mission de l’OSCE en Ukraine, Mark Etherington, se trouve actuellement en RPD.

Christelle Néant

