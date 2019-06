Une civile blessée et 17 habitations touchées par les tirs des FAU en RPD

La situation continue de se dégrader sur la ligne de front du Donbass, alors que les négociations piétinent à Minsk. Durant les dernières 48 h, l’armée ukrainienne a lourdement bombardé les zones résidentielles de la République Populaire de Donetsk (RPD), blessant une civile et endommageant 17 habitations.

Photo : Représentation de la RPD au sein du CCCC

Depuis la visite de Volodymyr Zelensky sur la ligne de front fin mai, la situation continue de s’aggraver. Malgré les belles paroles du nouveau président ukrainien et de ses représentants à Minsk, aucun accord permettant d’établir un nouveau cessez-le-feu, ni de renforcer le contrôle de ce dernier n’a pu être trouvé lors des deux réunions qui ont déjà eu lieu à Minsk depuis l’investiture de Zelensky.

Or il est à craindre que la situation ne continue de s’aggraver si aucun nouveau cessez-le-feu n’est décrété (même si l’efficacité d’une telle mesure est très temporaire, une nouvelle trêve permettrait de casser un peu la dynamique actuelle).

Il suffit de regarder les chiffres pour se rendre compte de l’aggravation de la situation. Du 1er au 26 juin, l’armée ukrainienne a en effet tiré 6031 munitions sur le territoire de la RPD, au cours de 422 violations du cessez-le-feu. Soit bien plus que le total du mois de mai (347 violations et 4619 munitions tirées), et ce, alors que le mois de juin n’est pas encore fini !

La quantité de munitions de gros calibre a elle aussi explosé. Alors qu’au mois de mai, l’armée ukrainienne avait tiré 1213 munitions d’un calibre interdit par les accords de Minsk sur le territoire de la RPD, ce chiffre est monté à 2131 pour le mois de juin (et va encore augmenter durant les prochains jours) !

Ce qui est encore plus inquiétant, c’est l’évolution du nombre de munitions d’artillerie de gros calibre tirées par l’armée ukrainienne sur le territoire de la RPD.

Si au mois de mai, l’armée ukrainienne avait tiré cinq obus de 152 mm, et 115 obus de 122 mm sur le territoire de la RPD, les chiffres du mois de juin sont bien pires, avec 20 obus de 152 mm et 413 obus de 122 mm tirés par l’armée ukrainienne contre la république.

Les chiffres des victimes civiles et des habitations endommagées parlent aussi d’eux-mêmes. Au mois de mai, cinq civils avaient été blessés, et 54 habitations endommagées. Du 1er au 26 juin, il y a déjà eu 12 blessés parmi les civils et 102 habitations endommagées.

Et ce chiffre va continuer d’augmenter, car depuis deux semaines il n’y a pas un jour sans habitation civile endommagée !

La dernière victime civile date d’hier soir (25 juin). L’armée ukrainienne a bombardé à 20 h 25 le village de Troudovskyi avec des obus de mortier de 82 mm, blessant une femme de 59 ans. Cette dernière a reçu des éclats d’obus à l’abdomen, en bas du dos, et à l’épaule gauche. Elle a été emmenée à l’hôpital N°14 de Donetsk où elle a été soignée.

Dans le même temps, trois habitations ont été endommagées. La veille (du 24 au 25 juin), c’est 14 habitations civiles qui ont été touchées à Spartak, Troudovskyi, Gorlovka, Alexandrovka, et Kominternovo, ainsi que l’école N° 103 de Donetsk, située dans le village de Troudovskyi.

Voir le reportage (en russe) de la représentation de la RPD au sein du Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du Cessez-le-feu (CCCC) :

<span style=" ;display : inline-block ; width : 0px ; overflow : hidden ; line-height : 0 ;" ; data-mce-type=" ;bookmark" ; class=" ;mce_SELRES_start" ;></span>

Aujourd’hui même à 11 h 47, l’armée ukrainienne a ouvert le feu sur une équipe de réparation qui travaillait sur une sous-station électrique à Krasnyi Partizan. Malgré les garanties de sécurité fournies auparavant, les FAU ont tiré avec des systèmes anti-aériens et des munitions incendiaires sur un champ situé tout près de l’équipe de réparation, qui a dû évacuer la zone.

Et à midi, c’est sur le village de Zaïtsevo que l’armée ukrainienne a ouvert le feu avec des obus de mortier et des lance-grenades automatiques, endommageant deux habitations civiles de plus (une des deux maisons a brûlé).

Au vu de l’escalade de la situation et de l’incapacité de Kiev à décréter une nouvelle trêve, il est à craindre que cet été sera sanglant et destructeur dans le Donbass. Il serait bon que l’Allemagne et la France se réveillent et se rappellent qu’elles sont garantes des accords de Minsk. Si la guerre reprend dans le Donbass, il sera alors un peu tard pour venir brandir ces accords et exiger leur application.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider