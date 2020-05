Une coronavirus fiction

Au début de la prétendue pandémie, ma première réflexion était ; c’est un remake de la « pandémie » H1N1 de 2009 qui était un première tentative. Ils récidivent car les jeunes ne s’en souviennent pas et sont de plus en plus incultes grâce à la destruction de l’école et de l’esprit critique et ainsi manipulables.

Alors que l’épidémie se calme, les merdias en rajoutent une couche tous les jours :

l’OMS nous sort que le virus ne va pas disparaître. Ben oui comme tous les autres virus. Il y a toujours une grippe saisonnière. Le sida est toujours là, les maladies respiratoires et les cancers de plus en plus nombreux.

Cerise sur le gâteau, ce sont lkes personnes âgés qui résistent le moins bien et ce n’est pas une nouveauté. Et c’est bon pour les retraites et le rajeunissement de la population..



Exactement comme le jeu de la pyramide de Ponzi qui est relancé environ tous les 10 ans afin de baiser les nouveaux gogos.

Je ne me suis pas trompé. Malheureusement nos merdias sont de plus en plus de la partie pour cette grippe assez virulente qui tue comme les autres grippes.

A défaut de suspensoir, Il fallait bien un coupable pour expliquer la chute des bourses.

On voit bien que ce virus a été fabriqué dans les labos chinois ou américains et répandu dans les pays occidentaux.