Une délégation de la RPD participe au salon sur la reconstruction de la Syrie et établit des contacts avec les autorités syriennes

Depuis le 27 septembre 2021, et ce jusqu’au 2 octobre 2021, une délégation de la RPD (République Populaire de Donetsk) est présente en Syrie afin de participer au forum « Re-build Syria 2021 », et établir des contacts avec le parti Baas afin de renforcer la coopération entre les deux pays.

Après une première participation réussie de la RPD au forum « Re-build Syria » en 2019, une délégation de la République est de nouveau présente à Damas afin de participer à ce forum sur la reconstruction de la Syrie, mais aussi pour établir des contacts avec le parti Baas, qui est le parti au pouvoir dans le pays.

Le forum « Re-build Syria 2021 » qui se déroule du 29 septembre au 2 octobre rassemble 31 pays, 389 participants et plus de 40 000 visiteurs sont attendus. La délégation de la RPD présentera lors de ce forum un catalogue des produits que les industries de la République peuvent exporter vers la Syrie afin de l’aider à se reconstruire.

Cette visite d’une délégation de la RPD à Damas n’a pas que pour but de présenter les produits industriels de la République dont la Syrie a besoin, mais c’est aussi l’occasion d’établir des contacts plus poussés avec les autorités syriennes, et entre autre le parti Baas.

Ainsi, le 27 septembre, la délégation de la RPD, composée du chef adjoint de l’administration du Chef de la République, Guennadi Lebed, du ministre de l’Industrie et du commerce, Vladimir Rouchtchak, du premier Vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Peressada, du recteur de l’université nationale de médecine, Grigory Ignatenko, et du directeur du département du ministère de l’Industrie et du commerce, Sergueï Vlassov, a rencontré le Dr Mahdi Dahlallah, l’un des dirigeants du parti Baas syrien, afin de discuter de la poursuite de la coopération entre les deux pays.

Puis le 30 septembre, la délégation de la RPD a rencontré Hilal al-Hilal, le secrétaire général adjoint du parti Baas en Syrie. Lors de cette rencontre, les représentants de la RPD ont discuté des possibilités de renforcer davantage la coopération et les interactions avec le parti Baas.

Hilal al-Hilal a souligné l’importance d’établir des relations entre la RPD et la République arabe syrienne et a noté que la Syrie vise à « maintenir et développer ses relations avec le Donbass à tous les niveaux ».

Il a également attiré l’attention sur le fait que le Président syrien, et secrétaire général du parti Baas, Bachar al-Assad, souhaite renforcer l’amitié avec les peuples des pays qui ont vécu ou vivent des guerres sanglantes déclenchées par les pays occidentaux.

Le chef adjoint de l’administration du Chef de la RPD, Guennadi Lebed, a exprimé l’espoir du développement de la coopération entre la République Populaire de Donetsk et la Syrie et a adressé des vœux chaleureux à tout le peuple syrien.

En marge du forum, les représentants de la RPD ont aussi rencontré le Vice-président du Conseil des ministres de Crimée, et représentant permanent de la Crimée auprès du Président de la fédération de Russie, Gueorgui Mouradov. En outre, des réunions avec les représentants d’un certain nombre d’entreprises et de sociétés d’investissement de Syrie sont prévues pour négocier les perspectives de coopération future avec le Donbass.

Comme on peut le voir la politique de sanctions tous azimuts appliquée par l’Occident montre ses limites, et pousse les pays sanctionnés ou non-reconnus par la soi-disant « communauté internationale » à travailler ensemble afin de développer leurs économies respectives et se reconstruire pour ceux qui ont vécu, ou vivent toujours en état de guerre. Il faut donc s’attendre à des visites de plus en plus régulières de délégations de la RPD en Syrie, et pourquoi pas l’inverse aussi.

Christelle Néant

