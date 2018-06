Une israélienne soupçonnée de soutien à l’Etat Islamique

Une arrestation des plus incongrues a eu lieu mercredi dans la région de Milwaukee, dans l'état du Wisconsin. Une ressortissante israélienne vivant aux Etats-Unis a été arrêtée et poursuivie pour "soutien matériel et en ressources à une organisation terroriste étrangère".

L'histoire se déroule dans la petite ville de Cudahy, située à une vingtaine de kilomètres au sud de Milwaukee. C'est là-bas que le FBI a localisé Waheba Issa Dais, une mère de famille de 45 ans qui dirigeait depuis son domicile une véritable entreprise de communication dédiée à l'Etat Islamique.

Une dépêche a été publiée sur le site du Département de la Justice des États-Unis où le détail des activités de Dais est décrit. On y apprend que cette dernière s'était servi de plusieurs comptes de réseaux sociaux pour entrer en contact avec d'autres sympathisants de l'EI, allant jusqu'à les encourager à commettre des attaques sur le sol américain. Le communiqué est on ne peut plus clair :

« Selon la plainte pénale, qui a débuté au minimum en janvier dernier, Dais a tenté de fournir des services, du personnel, de l'expertise et de l’assistance à l'E.I. en promouvant l'agenda politique du groupe, en facilitant le recrutement et en tenant une librairie virtuelle d'instructions sur la confection de bombes, d'armes biologiques, de poisons et de ceintures d'explosifs destinés d'auto-proclamés membres de l'organisation et sympathisants dans leurs projets d'attaques. Dais a utilisé plusieurs comptes de réseaux sociaux qu'elle avait piraté et subtilisé à d'imprudentes victimes ainsi que des comptes personnels pour fourni et faciliter son soutien. Dais a utilise ses comptes pro-EI pour encourager un individu, qu'elle pensait être un sympathisant du groupe, à mener une attaque au nom de celui-ci. Elle a fourni des instructions détaillées sur la manière de produire de la ricine et a ensuite suggéré à l'individu d'envoyer le produit vers des postes gouvernementaux ou des réservoirs d'eau. Dans un autre message, elle suggérait des cibles potentielles pour des attaques à la bombe, comprenant des festivals de rue et des fêtes cet été. »

Née à Jérusalem, Waheba Issa Dais s'était installée aux Etats-Unis en 1992 après s'être mariée avec un homme américain, dont elle avait divorcé en 2003. Depuis, cette dernière vivait à Cuhady où elle s'occupait de ses deux enfants et menait une existence en apparence normale.

Après être passée devant un juge fédéral mercredi, Dais sera de nouveau présente devant la cour vendredi 15 juin 2018.