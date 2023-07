Une toute nouvelle Arabie saoudite

L’alliance de longue date entre le Royaume d’Arabie saoudite et les États-Unis d’Amérique connaît aujourd’hui une toute nouvelle tournure. La trajectoire de ces relations a connu de nombreux bouleversements et des évolutions permanentes. Tous prouvent que Riyad va de l’avant avec audace et détermination dans la reconstruction de son réseau mondial de connexions, guidé par des principes et des repères qui correspondent à la position internationale souhaitée par le Royaume d’Arabie saoudite au 21e siècle.

Dans un bras de fer diplomatique que j’ai observé récemment, la Chine et les États-Unis se sont affrontés au sujet des remarques faites par le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, lors de sa récente visite au Royaume. L’essentiel de ses déclarations tournait autour du fait que les États-Unis ne s’attendent pas à ce que le Royaume d’Arabie saoudite choisisse de nouer des liens avec eux ou avec Pékin.

Le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Wang Wenbin, a répliqué en déclarant que la Chine avait pris note des propos de M. Blinken. Il a ensuite exprimé son désir de voir l’Amérique embrasser véritablement les relations naissantes entre d’autres nations et la Chine, exhortant Washington à cesser sa poursuite globale des entreprises chinoises et à mettre fin à la propagation de l’histoire du “piège de la dette chinoise.” M. Wang a conclu sa réponse en invoquant les mots de l’ancien président américain George Washington, qui a écrit : “Les actions, et non les mots, sont le véritable critère de l’attachement des amis.” Il a insisté sur le fait que même s’ils tiendraient compte des paroles de l’Amérique, ils se concentreraient en fin de compte sur les actions de l’Amérique.

Ce discours ne suscite pas beaucoup d’inquiétude du côté saoudien, car la position officielle de Riyad reste inébranlable et a été déclarée par le ministre saoudien des affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan.

Soulignant l’importance des positions en présence des ministres américain et saoudien, le prince Faisal bin Farhan a déclaré : “La Chine est un partenaire important pour le royaume et la plupart des pays de la région [et] cette coopération est susceptible de se développer[.]” S’adressant à la conférence de presse conjointe dans la capitale Riyad, aux côtés de son homologue américain, Antony Blinken, le prince Faisal a déclaré : “La Chine est notre plus grand partenaire commercial. Il y a donc naturellement beaucoup d’interactions et d’intersections avec la Chine.” Il n’y a donc pas de place pour les conjectures ou les conclusions hâtives concernant l’approche de l’Arabie saoudite en matière de gestion des relations avec les puissances mondiales rivales, la Chine et les États-Unis. Le Royaume ne peut se passer ni de l’un ni de l’autre, et il est tout simplement hors de question de remplacer l’un par l’autre.

Un aspect notable de cette position significative, observée en présence des ministres américains et saoudiens, est la retenue des médias à spéculer sur la manière dont chaque allié réagira à chaque mesure prise par le partenaire saoudien, qu’elle soit dirigée vers Pékin ou Washington, compte tenu des indications de plus en plus nombreuses d’un alignement de plus en plus profond entre Pékin et Riyad. Cela devient particulièrement intéressant si le Royaume devient membre du bloc des BRICS dans un avenir prévisible.

Une telle évolution aurait de profondes implications, compte tenu de ce que cette organisation et ses membres fondateurs (le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et, plus tard, l’Afrique du Sud) représentent en termes de changement politique notable. Ces nations, collectivement, aspirent à trouver un équilibre stratégique entre leur influence politique mondiale et leur puissance économique ou militaire. Essentiellement, ils s’efforcent d’apporter des transformations structurelles à l’ordre mondial existant, en tenant compte de la force relative des puissances régionales et internationales émergentes.

Avec la position impartiale de Riyad dans la crise ukrainienne et l’impact concret de cette position à l’échelle régionale, notamment dans l’élaboration des politiques arabes et islamiques à l’égard du conflit, et avec l’inclusion de l’Arabie saoudite en tant que partenaire de dialogue dans l’Organisation de coopération de Shanghai, il devient évident que le Royaume a désormais adopté un programme indépendant et neutre pour naviguer dans l’équilibre délicat de ses relations avec le monde, en particulier avec les puissances mondiales influentes.

Ces organisations sont appelées à jouer un rôle central dans la définition des contours du futur ordre mondial post-COVID-19 et post-Ukraine, ainsi que de l’ère post-occidentale dans son ensemble.

Néanmoins, cela ne suggère en aucun cas un déclin de l’alliance durable et ancestrale entre Riyad et Washington, en particulier après que les deux alliés ont surmonté avec succès la crise de confiance qui a éclaté entre eux ces dernières années, et que les choses sont largement revenues à leur cours naturel. Cela témoigne d’ailleurs de l’enracinement de l’alliance et de la reconnaissance de son importance par les deux parties. Cela reflète la maturité qui a permis aux deux parties, en particulier à la partie américaine, de saisir les changements stratégiques, de comprendre la nouvelle réalité et de chercher activement à redéfinir les paramètres de la relation d’alliance d’une manière qui réponde aux objectifs des deux parties, le tout dans des cadres qui garantissent l’adaptabilité et la réalisation d’intérêts et d’objectifs stratégiques partagés.

Publié dans le Washington Post il y a quelques jours, un rapport a révélé que le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman avait adressé une menace aux États-Unis, mettant en garde contre d’éventuelles “conséquences économiques majeures” et même contre la possibilité de rompre les liens entre les deux nations. Cette révélation provenait d’un document classifié des services de renseignement américains et constituait une réponse à l’engagement du président Biden d’imposer des répercussions économiques au Royaume à la lumière de son adhésion à la décision de l’OPEP+ de réduire la production de pétrole.

Indépendamment de la véracité de ce récit, qui s’aligne parfaitement sur la conduite politique de l’Arabie saoudite ces dernières années, il y a des indications de changements substantiels dans l’approche de la politique étrangère saoudienne. Cette nouvelle approche a contraint Washington à reconsidérer sa tolérance à l’égard des changements en cours dans les règles du jeu, à réaligner ses positions et ses politiques et à rechercher activement des solutions pragmatiques à la situation difficile dans laquelle il s’est retrouvé en manquant à ses obligations envers son allié saoudien.

La nouvelle Arabie saoudite se présente comme une puissance et un catalyseur des politiques au Moyen-Orient et au-delà. Tout cela est le résultat de la politique étrangère menée par le Royaume d’Arabie saoudite ces dernières années, qui a donné la priorité à ses intérêts stratégiques et s’est engagée dans une nouvelle direction, traçant de nouvelles trajectoires au milieu de la concurrence intense et des luttes de pouvoir féroces qui façonnent la phase actuelle des relations internationales.