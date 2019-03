A la suite des manifestations massives en Algérie, le pouvoir à Alger a renoncé à présenter le président Bouteflika à un cinquième mandat. Une victoire du peuple algérien.

Communiqué de la Commission internationale du PRCF

Le peuple algérien vient de remporter une victoire.

Le président Bouteflika ou plutôt, le clan qui se cache derrière cet homme très diminué renonce à un cinquième mandat.

Incontestablement c’est la mobilisation massive des Algériennes et des Algériens, notamment des jeunes et des femmes, qui a fait plier le système oligarchique qui est en place en Algérie et qui démolit pierre par pierre les conquêtes sociales de la lutte d’indépendance.

Le PRCF salue cette étape historique.

Reste que la question qui se pose aujourd’hui à l’Algérie est celle de l’alternative politique.

On sait que ceux qui accaparent les richesses du pays ne lâcheront rien sans que le combat populaire ne les y contraigne.

Plus que jamais le mouvement populaire doit s’organiser et imposer une véritable changement démocratique sur la base d’un programme avec des objectifs politiques, économiques et sociaux progressistes et patriotiques, anti-capitalistes et anti-impérialistes avec un gouvernement populaire, émanant du peuple et exprimant ses aspirations.

C’est autour d’un tel programme que seront démasqués ceux qui “veulent que tout change pour que rien ne change”.

Saluons la lucidité et le courage de nos camarades du PADS qui malgré la répression et les mensonges ont tenu aux travailleurs et au peuple le discours de la vérité et dessinent une alternative authentiquement progressiste dans la perspective du socialisme.

Le peuple algérien qui a triomphé du colonialisme français, puis de l’intégrisme islamiste téléguidé par l’impérialisme US, saura reconnaître ses vrais amis et construire son émancipation sociale et nationale du joug du capitalisme et des impérialistes.

